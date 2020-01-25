Президент Киргизии С.Жээенбеков принял участие в митинге-реквиеме в честь прорыва блокады Ленинграда

15:08 27.01.2020

Президент принял участие в митинге-реквиеме в честь прорыва блокады Ленинграда



В Бишкеке в парке имени Даира Асанова с участием президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова состоялся митинг-реквием в честь 77-летия прорыва блокады Ленинграда.



Глава государства подчеркнул, что в этот день укрепилась вера в победу не только у жителей Ленинграда, но и у всех граждан Советского Союза.



"Мы очень бережно относимся к памяти тех трагических и одновременно героических дней. Гордимся блокадниками, нашими соотечественниками, которые сегодня находятся среди нас. Склоняем головы памяти более 4,5 тысячи кыргызстанцев, павших при освобождении Ленинграда", - сказал он.









Председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Анна Кутанова поблагодарила президента за поздравления и оказываемую материальную поддержку блокадному сообществу.



Напомним, что блокада Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го. Блокадное кольцо прорвали 18 января 1943 года.



Руслан ХАРИЗОВ