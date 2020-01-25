В Афгане разбился самолет связи и разведки ВВС США E-11A. Талибы уверяют, что это их работа

17:24 27.01.2020

Разбившийся в Афганистане самолет принадлежал ВВС США

Разбившийся самолет относился к типу E-11A, представляющему собой узел связи и ретранслятор, созданный на базе гражданского лайнера Bombardier BD-700 Global Express



В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане, сообщает ВЕСТИ.

На записи, сделанной очевидцами, видно, что воздушное судно получило серьезные повреждения и частично сгорело. По предварительным данным, требующим дополнительного официального подтверждения, на месте ЧП обнаружены тела двух пилотов. При этом, неизвестно, сколько всего людей находилось на борту в момент инцидента.

По предварительной информации, разбившийся самолет относился к типу E-11A, представляющему собой узел связи и ретранслятор, созданный на базе гражданского лайнера Bombardier BD-700 Global Express.

Есть сведения, что упавший E-11A входил в состав подразделения, базирующегося в Кандагаре. Возможные причины ЧП и точное количество жертв пока не уточняется.



Напомним, что изначально сообщалось о том, что в Афганистане потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines, однако впоследствии сам перевозчик и представители правительства страны опровергли эти данные.



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"Талибан" заявил, что сбил самолет с американскими военными. США это отрицают



К месту крушения самолета были направлены афганские военные

Военное командование США в понедельник вечером подтвердило, что в Афганистане разбился американский военный самолет. При этом военные отрицают, что самолет был сбит талибами.

"Американский самолет Bombardier E-11A разбился сегодня в провинции Газни в Афганистане. Пока причина крушения расследуется, нет никаких указаний на то, что причиной крушения стал вражеский огонь", - заявил представитель американского контингента в Афганистане Сонни Леггетт.



Ранее движение "Талибан" (запрещено в России) взяло на себя ответственность за сбитый в Афганистане самолет. По утверждению талибов, среди погибших было несколько офицеров ЦРУ.

"Самолет, выполнявший разведывательную миссию, был сбит над Садо-Хель в районе Дих-Як, который находится в провинции Газни", - заявил представитель движения Забихулла Муджахед, не уточнив, как именно было сбито воздушное судно.

Насколько известно, у "Талибана" нет зенитно-ракетных комплексов, способных сбить летящий на большой высоте самолет.



В соцсетях "Талибана" появились видео и фотографии предполагаемых обломков самолета с с маркировкой американских ВВС. Лайнеры Bombardier E-11A Пентагон использует для разведки в Афганистане.

Представитель американских властей на условиях анонимности сообщил ранее агентству Рейтер, что разбился небольшой военный самолет США, на котором было не более 10 человек.

Первоначально сообщалось, что самолет мог принадлежать афганской авиакомпании Ariana Afghan Airlines. Однако позднее директор компании это опроверг.

Сообщалось, что самолет упал на подконтрольной "Талибану" территории.



БиБиСи