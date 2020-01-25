Аркадаг реорганизовал Академию госслужбы при самом себе

18:28 27.01.2020

Утверждено новое Положение об Академии госслужбы при Президенте Туркменистана



Президент Туркменистана подписал постановление, утвердив Положение об Академии государственной службы при Президенте Туркменистана, ее структуру, а также порядок приема на учебу, сообщает ТДХ. Академии предписано совместно с Министерством образования разработать учебные планы по специальностям и представить на утверждение соответствующему заместителю председателя Кабинета министров.

Академия государственной службы (АГС) была создана указом президента Курбанкули Бердымухаммедова в сентябре 2008 года "в целях совершенствования в стране научной и методической базы государственного управления, а также создания целостной национальной системы подготовки госслужащих и повышения их профессионального уровня". Тогда же было утверждено Положение об Академии, ее структура и порядок направления и приема слушателей на учебу.

Ректором АГС президент назначил Алыма Аннамурадова, кандидата экономических наук, бывшего старшего преподавателя Государственного института экономики и управления. Контроль за исполнением постановления был возложен на заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Хыдыра Сапарлиева.

Двухгодичная учеба в АГС приравнивалась ко второму высшему образованию. Для преподавания приглашались ученые и специалисты из других вузов, органов государственного управления, а также преподаватели и специалисты из-за рубежа.



30 января 2009 года на заседании правительства президент потребовал, чтобы руководители всех уровней, начиная с сотрудников Кабинета министров Туркменистана до хякимов этрапов, прошли учебу в Академии государственной службы. Чиновники, не сдавшие экзамены, будут уволены со своих постов, сказал президент

В феврале 2010 года на заседании Кабинета министров было заслушано сообщение председателя Высшей контрольной палаты (ВКП) Туркменистана Оразмурада Курбанназарова об итогах проведенной по поручению президента проверки деятельности Академии, в ходе которой был выявлен ряд серьезных недостатков.

"Академия была открыта для подготовки государственных служащих высокого ранга, которые должны получать универсальные познания не только в области политики и экономики, но и в других сферах, в частности, в изучении иностранных языков, - сказал президент. - В то же время ни один из соответствующих руководителей до сих пор всерьез не интересовался организацией ее работы, содержанием учебных программ и качеством обучения".

По итогам проверки ВКП ректору Академии А. Аннамурадову был объявлен выговор.