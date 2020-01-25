Строительство ТАПИ в Афганистане может задержаться на полгода. А может и навсегда...

19:34 27.01.2020

Начало строительства афганского участка газопровода ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия) было отложено из-за бюрократических проблем с выкупом земель, через которые его планируется проложить. Об этом сообщает издание Афганистан.ру со ссылкой на представителей группы контроля природных ресурсов.

Церемония закладки афганского участка ТАПИ прошла еще в феврале 2018 года, однако последующие работы, как передает издание, неоднократно откладывались.

Министерство шахт и нефтепродуктов Афганистана планировало приступить к строительству в начале 2020 года, после подписания меморандума о взаимопонимании с туркменской стороной. Однако, теперь этому препятствует то, что не был принят закон, регламентирующий сделки по приобретению земельных участков, через которые будет проходить газопровод, у их владельцев.

Представитель группы контроля природных ресурсов Афганистана предположил, что на согласование и принятие закона уйдет полгода. Парламентарии на данный момент заняты обсуждением других указов президента и проявляют недостаточный интерес к проекту ТАПИ, отмечает афганское издание Tolo News.