Для строительства новой столицы Ахалского велаята в Туркмении срубили сотни гектаров фруктовых садов

20:36 27.01.2020

Для строительства объектов нового административного центра Ахалского велаята в генгешлике Горджав Геоктепинского этрапа срубили сотни гектаров фруктовых садов, сообщает Радио "Азатлык".

Яблоневые, урюковые, грушевые, виноградные сады общей площадью в шесть квадратных километров (600 га) уничтожили при помощи строительной техники. Деревья, которые высадили около 10 лет назад, уже несколько лет давали урожай.



По данным издания, на месте срубленных садов построят здания хякимлика, полицейского управления, прокуратуры, а также жилые дома.

Напомним, что 7 сентября 2019 года в Геоктепинском этрапе состоялась торжественная церемония в честь начала строительствам.