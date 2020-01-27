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Большая сделка между Москвой и Анкарой в Ливии, - Le Monde
20:48 27.01.2020

27 января 2020 г.
Мари Жего, Бенуа Виткин и Фредерик Бобен | Le Monde

"Россия и Турция используют провал Запада в ливийском кризисе, чтобы позиционировать себя в качестве поручителей будущего политического решения. После Сирии между этими двумя странами завязался новый оппортунистический альянс, настроенный на взятие реванша на дипломатическом поприще", - пишет LeMonde.
"(...) В продолжающемся сражении вокруг Триполи Москва поддерживает маршала диссидента Халифу Хафтара, главу Ливийской национальной армии (ЛНА), укоренившегося в Киренаике (восток). Анкара со своей стороны поддерживает Правительство национального единства (ПНЕ) Файеза Сарраджа, базирующееся в Триполи и официально признанное международным сообществом", - напоминает газета.
"Через девять месяцев после нападения Хафтара на ливийскую столицу русские и турки продемонстрировали, что они являются распорядителями развития событий на этом фронте, способными чередовать эскалацию и затишье. Речь идет о фундаментальном изменении. Новый сценарий, разворачивающийся на ливийском театре военных действий, выглядит так, что его можно принять за аналог мирного процесса в Астане (...), где в мае 2017 года проходили переговоры между Россией, Ираном и Турцией по поводу "деэскалации" сирийского конфликта, который фактически привел к разделению региона на зоны влияния и в то же время к отведению на второй план переговоров, начатых под эгидой ООН", - пишут авторы статьи.
"(...) Для Анкары Ливия, главным образом, представляет трамплин для стратегического плана, охватывающего гораздо более широкие горизонты. Военная вовлеченность в Триполи направлена прежде всего на то, чтобы иметь возможность с нужной позиции вести переговоры с русскими лицом к лицу. По мнению Эрдогана, во время неудавшегося государственного переворота 15 июля 2016 годазападные "союзники" его предали, Россию же он считает необходимым партнером для восстановления равновесия в своих разрушающихся отношениях с Западом. Если его план увенчается успехом, то Ливия станет площадкой для осуществления мирного процесса "Астана бис", то есть расширением турецко-российской оси, уже функционирующей в Сирии. Астана стала возможна только тогда, когда турки поняли, что они проиграли в главном; в случае с ливийцами оба игрока согласны пропустить этап боя не на жизнь, а на смерть. Исходя из такой логики, Ливия рискует превратиться просто в актив великой региональной сделки между турками и русскими", - комментируют журналисты.
"Остается один существенный вопрос: до какой степени интересы Анкары могут совпадать с интересами Москвы? Участие России в Ливии неотделимо от имени Муаммара Каддафи. Так, СССР был первым государством, признавшим легитимность его власти после военного переворота, устроенного молодым ливийским полковником в 1969 году", - напоминает издание.
"(...) Сюда добавляются и более прагматичные соображения. В 2008 году Владимир Путин дал сигнал к российскому "возвращению" в Магриб, встретившись с Муаммаром Каддафи в Триполи, - говорится в статье. - По этому случаю, как отмечает Арно Дюбьен, директор аналитического центра "Обсерво" при Франко-российской торгово-промышленной палате, в своей заметке в сентябре 2019 года, Москва простила Ливии долг в 4,6 млрд долларов, относящийся к советской эпохе". Триполи тогда пообещал купить военную техник уна 3 млрд долларов".
"(...) Путин увидел вакуум власти, который можно было бы с легкостью заполнить, - говорит бывший дипломат Владимир Фролов о нынешней российской стратегии в Ливии, напоминая о важности для Кремля отправить политический месседж: "Продемонстрировать, что "арабская весна" и народные восстания ни к чему не могут привести, и что авторитарные сильные лидеры - это единственно возможное решение на Ближнем Востоке".
"С этой точки зрения выбор маршала Хафтара представляется логичным. В глазах Москвы у этого человека есть все для того, чтобы стать угодным: он является "прототипом лидера с твердой рукой в духе Каддафи и позиционирует себя в качестве оплота в борьбе против исламизма", - подчеркивает Александр Шумилин, руководитель Центра Европа-Ближний Восток Института Европы РАН.
"(...) В 2015 году маршал обратился к Москве с просьбой о поддержке, по данным "Медузы", российского издания, занимающегося журналистскими расследованиями, расположенного в Риге (Латвия), и пообещал "нефть, железные дороги и что угодно". Затем он несколько раз ездил с визитами в Россию. Лишь в 2017 году он начал получать российскую поддержку, в основном, речь шла об отправке наемников, связанных с "группой Вагнера", созданной в начале украинского конфликта в 2014 году, которая с тех пор действовала в Сирии, Судане, Центральноафриканской Республике и даже в Мозамбике. Эти несколько сотен наемников - по различным оценкам, от 300 до 2000 человек - сыграли значительную роль в успехе осеннего наступления маршала Хафтара и его походе на Триполи. Около 30 россиян были убиты в ходе боевых действий в 2019 году. Согласно источнику ООН, "группа Вагнера" - не единственная российская частная военная компания, вовлеченная в страну", - указывают авторы публикации.
"Однако представление о реваншистской России, опирающейся на военного-ренегата, требует более тонкого подхода. По мнению многих российских специалистов, позиция Москвы по ливийскому вопросу не однозначна. Поддержка Халифы Хафтара - это прежде всего ответственность Министерства обороны, чье сотрудничество с группой Вагнера является секретом полишинеля. В ноябре 2018 года маршала принял в Москве министр обороны Сергей Шойгу... в присутствии бизнесмена Евгения Пригожина, который считается руководителем группы Вагнера. Преимуществом подобной связи с группой Вагнера является то, что ее можно отрицать", - отмечает газета. "Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - сказал Владимир Путин 11 января.
"На самом деле, маршал - не единственная карта в руках россиян в Ливии", - говорится в статье. "Хафтар в основном используется в качестве противовеса [правительству Сарраджа] в Триполи и действиям стран Запада", - отмечает Андрей Чупрыгин, профессор Высшей школы экономики в Москве. По мнению этого военного эксперта, который провел десять лет в Ливии при Каддафи, у России нет четкой ливийской стратегии: "Как и другие международные субъекты, Россия стремится диверсифицировать свои каналы и средства влияния, чтобы не оскорблять того, что уготовлено будущим. Кроме того, всем ясно, что ни один из двух игроков - Саррадж или Хафтар - не способен управлять страной устойчивым образом".
"(...) Представителей ПНЕ в Триполи принимали в Москве даже чаще, чем маршала Хафтара. Согласно нескольким источникам, дипломаты опасаются последнего и сомневаются в его способности удерживать Триполитанию", - передают журналисты.
"Как анализирует бывший дипломат Владимир Фролов, есть и другие центры силы, оказывающие давление на российскую игру в Ливии: спецслужбы (ФСБ), которые видят в Хафтаре пешку в руках американцев; сети чеченского лидера Рамзана Кадырова, который поддерживает контакты как с Сарраджем, так и с представителями Мисраты и со все еще активными кадафистскими каналами".
"В целом, поддержка Хафтара - это скорее рычаг, инструмент для ведения переговоров, нежели самоцель. В этом отношении российская стратегия окупилась: Москве действительно удалось утвердиться в качестве ключевого игрока на дипломатическом поприще благодаря минимальным инвестициям - некоторые источники уверяют, что ливийская миссия частной военной компании Вагнера финансируется Саудовской Аравией - за что та отделалась лишь ограниченным международным неодобрением", - отмечают авторы статьи. "Как и в советское время, у России нет средств, чтобы быть доминирующим или решающим игроком в Ливии, - поясняет профессор Чупрыгин. - Ливийцы видят в российской игре способ уравновесить другие влияния. А Москва действует умно только тогда, когда соглашается на эту роль..."
"Такая стратегия прояснилась в ходе переговоров, состоявшихся 13 января в Москве с целью документального оформления режима прекращения огня, объявленного несколькими днями ранее. Российская сторона тогда согласилась поддержать документ, подсказанный турецким партнером и не очень благоприятный для Хафтара, который счел, что документ блокирует его динамику завоевания. По совету своих египетских и эмиратских спонсоров, а также, по словам одного дипломатического источника, его французских друзей - враждебно относящихся к посредничеству турецко-российского дуэта, - Хафтар со скандалом ушел с переговоров. Позднее маршал написал письмо Владимиру Путину, в котором он подтвердил свое уважение к нему и пообещал вернуться в Москву. Этот эпизод напоминает о том, что приоритетом для россиян является не защита позиций той или другой стороны, а конвертирование своих прошлых инвестиций в успехи на дипломатической арене", - пишет Le Monde.
"(...) Действия России в Ливии позволили ей укрепить свои позиции в переговорах с Европой, - утверждает Владимир Фролов. - Ввиду этого Москва может надеяться на уступки по наиболее важным для нее вопросам, начиная с Украины".

Источник: Le Monde

Источник - inopressa.ru
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