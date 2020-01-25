В Алма-Ате встал стекольный завод. Выброшены на улицу сотни рабочих

22:41 27.01.2020

Сотни сотрудников Алматинского стекольного завода остались без работы

По их словам, предприятие остановило производство и находится на грани банкротства.



Сотни сотрудников стекольного завода в Алматы остались без работы, сообщает zakon.kz со ссылкой на astanatv.kz.

По их словам, предприятие остановило производство и находится на грани банкротства. Больше половины работников отправили в неоплачиваемый отпуск. По той же причине люди уже несколько месяцев не получают зарплату. Сегодня недовольные работники цехов пришли за объяснениями к руководству.



Аванс выписываем, чтобы кредит отдать, хотя бы не просрочить. А банк же не понимает, что зарплату не платят. Они посадили завод. даже пенсионные нам не платили, 8 месяцев пенсионные так и не оплачены, рассказал работник завода Болат Утамуратов.



Причины финансовых трудностей рабочим не говорят.



Где-то здесь 600-700 человек должно быть. Работает около 80 человек и все. Если будут работать, то 3-4 дня, потому что потом печку сливают и будет ремонт или что, мы не знаем. Отпуск без содержания, безработные почти. Без работы остались около 500 человек. Говорят, что сейчас вынуждены перебиваться случайными заработками и искать другую работу. Руководство завода задержку зарплат никак не объясняет, говорят недовольные сотрудники предприятия, - сетует Алтай Балхожаев, так же работающий на заводе.



Представители завода лишь по телефону сообщили, что в отпуск без содержания работников отправили из-за аварии на предприятии. И вероятно произошло банальное недопонимание. Правда, называть свою должность и фамилию говорившая отказалась.



Всем все объяснили, может не так поняли. У нас печка просто, это аварийная ситуация, все знают, все видели, что рухнула печка. Половина людей у нас на ремонте работает, всех мы не отправляем. Мы своих людей привлекаем, половина, которые женщины не могут сделать ремонт, их отправили без содержания. Никого не увольняли, - заявила та по телефону.



Руководство предприятия также не вышло и не ответило на вопросы представителей СМИ. Недовольные рабочие намерены обращаться в правоохранительные органы и дальше добиваться своих зарплат.