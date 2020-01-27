О европейском фашизме, или Тени старой Европы, - Д.Седов

00:09 28.01.2020

Дмитрий СЕДОВ | 27.01.2020



Потомки членов нацистского интернационала времен Второй мировой создают новый информационный фронт против России

Мероприятия в Иерусалиме по случаю 75-летия освобождения Красной армией Освенцима затруднят работу тем, кто занят переписыванием истории.

Как отметило агентство ABC NEWS, режиссура мероприятий принадлежала России и Израилю. Более того, тема освобождения Освенцима, увязанная с открытием в мемориальном центре Яд ва-Шем "памятной свечи" жертвам блокады Ленинграда, выдвинула на первый план роль СССР в победе над нацизмом.

8 мая в Европе и 9 мая в России празднуется как День Победы над фашистской Германией. И надо еще раз напомнить: изгнав врага со своей земли, советский народ победил не только фашистскую Германию, но и европейский фашизм. Ведь 22 июня 1941 года вместе с вермахтом в Советский Союз вторглись армии "двунадесяти" европейских государств.

В своей речи у "свечи памяти" В. Путин не стал говорить, какую роль сыграла испанская "Голубая дивизия", сдавившая детей, женщин и стариков Ленинграда петлей голода. Однако в России об этом помнят. По отзывам немецкого генштаба, "Голубая дивизия" комплектовалась из идейных фашистов – испанских "фалангистов". Это были добровольцы. Немецкие офицеры отзывались об испанской дивизии, численность которой составляла около 20 тыс. человек, очень высоко. Как свидетельствует немецкий очевидец боев в районе Красного бора (Ленинградская область), "...испанцы стойко сражались кинжалами, лопатами, ручными гранатами…".

"Голубая дивизия" контролировала 29 километров кольца ленинградской блокады и у немецкого командования претензий к ней не было. Так что эти испанцы тоже виновны в гибели тысяч мирных ленинградцев... Всего же на Восточном фронте на стороне вермахта воевали 55 000 испанцев.



Пленные пособники Гитлера, источник: tvzvezda.ru

Нельзя не вспомнить в связи с Ленинградской блокадой и о добровольческом легионе "Норвегия" (Den Norske Legion), который входил в состав Waffen SS и включал в себя, помимо норвежцев, латвийских, голландских и фламандских добровольцев. Всего во время Второй мировой войны в составе различных боевых подразделений вермахта и войск СС, а также полицейских спецчастях сражалось более 15 000 норвежцев.

Особо значительную роль в войне против СССР сыграли венгерские нацисты. К началу 1942 года численность венгерских солдат на советской территории достигала 200 тыс. человек. Из них была сформирована 2-я венгерская армия, дошедшая до Сталинграда. О бесчеловечном отношении венгерских солдат к мирному населению до сих пор помнят в Воронеже и Воронежской области.

Со стороны Румынии в войне против СССР участвовали 3-я и 4-я армии численностью 220 тыс. человек. По мнению немцев, румынская армия была самая деморализованная и небоеспособная из всех союзников. Тем не менее она оккупировала огромные территории СССР: Бессарабию и Одесскую область, дошла вместе с вермахтом до Сталинграда, где и была разгромлена. Румыны прославились на фронте мародерством и грабежами населения.

Всего в СССР вторглись представители 20 европейских наций.

По сути, это была вся Европа. Не участвовали во вторжении только греки, сербы, болгары и португальцы… Болгария хотя и объявила войну на стороне держав "оси", против СССР боевых действий не вела; Югославия развернула широкую партизанскую борьбу с немцами, а Португалию от участия в войне против СССР спасли Салазар и тесные отношения с Великобританией. Греки же, сразу выступив вместе с союзниками против стран "оси", били итальянских фашистов и активно участвовали в Сопротивлении.

Вот список военнопленных, сдавшихся советским войскам (по национальностям):

Немцы – 2 389 560

венгры – 513 767

румыны – 187 370

австрийцы – 156 682

чехи и словаки – 69 977

поляки – 60 280

итальянцы – 48 957

французы – 23 136

хорваты – 21 822

молдаване – 14 129

евреи - 10 173

голландцы – 4 729

финны – 2 377

бельгийцы – 2 010

люксембуржцы – 1 652

датчане – 457

испанцы – 452

цыгане – 383

норвежцы – 101

шведы – 72

Сейчас потомки членов этого нацистского интернационала создают новый информационный фронт против России.

Уже понятно, что ряд руководителей европейских стран откажутся принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве. Это стало достаточно очевидным из нулевой реакции Запада на предложение В. Путина провести саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, на которых, по словам российского президента, лежит "особая ответственность по сохранению цивилизации".

Между тем в боях за историю Великой Отечественной и Второй мировой войн давно назрела необходимость расширить круг обсуждаемых тем – говорить не только о победе над Германией, но и о победе над европейским фашизмом. Нынешнему поколению европейцев, пытающихся возложить на Россию ответственность за развязывание мировой войны, было бы полезно углубиться в историю тех своих соотечественников, которые служили орудием гитлеровской агрессии против Советского Союза.