Как блогера и активистку Нафосат Оллашукурову "вытеснили" из Узбекистана

00:27 28.01.2020 32-летняя учительница английского языка, блогер и активистка Нафосат Оллашукурова, писавшая в соцсетях под псевдонимом "Шабнам", а в конце прошлого года на целых три месяца заключенная в Хорезмский психоневрологический диспансер и выпущенная только после проведения декабрьских парламентских выборов, на днях вынужденно покинула Узбекистан, опасаясь повторного помещения в психушку. 19 января о том, что обстоятельства, связанные с травлей и преследованиями, вынудили оставить родные края, сообщила также известная в республике журналистка и правозащитница Малохат Эшанкулова.



"НЕ РАСЦЕНИВАЙТЕ КАК ТРУСОСТЬ"



"Дорогие соотечественники, я была вынуждена покинуть свою страну. Я бы хотела, чтобы вы не расценивали это как трусость или побег", - написала Нафосат Оллашукурова в Фейсбуке. И поблагодарила посольство США в Узбекистане, правозащитную организацию "Эзгулик", а также ее главу Абдурахмана Ташанова и адвоката Умида Давлетова, которые помогли ей с отъездом.



По имеющимся сведениям, в настоящий момент Нафосат, оставившая своих малолетних дочек-двойняшек на временном попечении родителей, находится в одной из стран СНГ. Ожидается, что в ближайшее время ей могут предоставить убежище за рубежом.



Оллашукурова была арестована после интернет-трансляции пешего похода поэта и журналиста Махмуда Раджабова и его родственников из Хорезма в Ташкент, на встречу с руководством МВД. Раджабов объяснил решение о своем столь нестандартном шаге тем, что последние полгода был вынужден регулярно ходить на допросы в правоохранительные органы, так как против него выдвинули обвинение в контрабанде "за попытку ввоза в страну книг оппозиционного политика и поэта Мухаммада Салиха".



Нафосат Оллашукурова. Фото Газета.uz



Уже после освобождения Нафосат выяснилось, что из-за жестоких издевательств во время ее заключения (ни одного комментария по этому поводу от официальных лиц так и не последовало) молодая женщина объявила голодовку и угрожала покончить с собой, что и стало поводом для ее трехмесячного заточения в психбольницу.



Нафосат объяснила, что за последний год она неоднократно подвергалась давлению, а ее помещение в психдиспансер после освещения известного "путешествия из Хорезма в Ташкент" (самому Махмуду Раджабову после отбытия административного ареста дали 5,5 лет условно - ред.) лишило ее веры в позитивные изменения и возможность свободно вести свою деятельность.



По ее словам, после выписки из диспансера и возвращения в Ташкент к ней домой, в ее отсутствие, трижды приходили врачи - будто бы для того, чтобы взять ее на учет. Как считает она сама, целью этих визитов было повторное ее помещение в клинику для душевнобольных.



"ГОЛОДАЕТ? ЯВНО НЕЗДОРОВА"



Оллашукурова справедливо задается вопросом: почему она должна быть взята на учет, если в ноябре на пресс-конференции в Ташкенте главный психиатр Министерства здравоохранения Левон Амбарцумов лично подчеркивал, что "ее психическое состояние носит временный характер и не является хроническим расстройством". В ее будущих планах - обязательное проведение независимой психолого-психической экспертизы, которая бы расставила все точки над i по вопросу о состоянии ее душевного здоровья.



Государственные служащие, в частности представители омбудсмена, посетившие женщину в психдиспансере в октябре минувшего года, единодушно отмечали, что Оллашукурова "находится в относительно стабильном психическом состоянии и способна поддерживать диалог".



"Н. Аллашукурова (иногда ее фамилия пишется и так - ред.) выразила сожаление по поводу своих действий, послуживших основанием для привлечения ее к административной ответственности, - говорится в сообщении на официальном сайте омбудсмена. - В беседе она также выразила обеспокоенность уровнем ее материального достатка и изъявила желание трудоустроиться по завершении лечения".



Согласно информации на этом сайте, "на момент посещения специалисты констатировали относительное улучшение состояния пациентки". При этом они не забыли подчеркнуть "сохраняющиеся элементы депрессии и необходимость поддержания установленного курса лечения", а также отсутствие "в назначении врачей диспансера сильнодействующих препаратов, подавляющих психическую деятельность человека".



Умиляет отеческая забота и оптимизм в сообщении о том, как Оллашукуровой дали побеседовать по телефону (под нацеленные объективы видеокамер) с родителями, и она с радостными нотками в голосе сообщила им о своем прекрасном самочувствии, замечательных условиях содержания и уважительном отношении к ней медицинского персонала, а также обеспечении четырехразовым горячим диетпитанием.



А это уже она скажет в интервью СМИ после выхода из диспансера: "Есть больничную еду невозможно. Что бы ни готовили, везде кладут репу. И в шавлю, и в макаронный суп, и в другие блюда. Репа и капуста. У них нет вкуса, невозможно есть".



Ну, как после этого не поверить в искренность слов директора Агентства информации и массовых коммуникаций Камила Алламжонова, заявившего в ноябре, во время конференции с журналистами, что госпитализация блогера отнюдь "не связана с критическим уклоном ее деятельности". Предположение о применении карательной психиатрии "из-за критики властей", прозвучавшее в целом ряде СМИ, глава АИиМК тогда назвал неуместным и провокационным. Заявив, что ему жаль, "если, несмотря на труд агентства, у общественности формируется мысль о возможности принудительной госпитализации из-за критических материалов".



По его словам, содержание молодой женщины под присмотром психиатров было вызвано исключительно заботой о нормализации ее душевного состояния. Понимал ли Алламжонов, что факт созыва специальной "тематической" медиаконференции уже сам по себе доказывает обратное? Вряд ли.



"ЗАМЕТИЛ РАССТРОЙСТВО ЕЕ ПСИХИКИ…"



Во время заключения активистки главный специалист, отвечающий за душевное равновесие населения республики, Левон Амбарцумов публично обратил внимание на то, что "психические расстройства Нафосат Оллашукуровой могли быть спровоцированы стрессовой ситуацией и носят временный характер". То есть, в подобное состояние мог бы впасть любой нормальный человек, окажись он впервые на ее месте (начиная со стрессового ареста и его не менее стрессовых последствий).



Обратите внимание: приговоренную судом к 10-дневному административному аресту Оллашукурову (из-за ее интернет-трансляции пешего похода группы недовольных из региона в столицу) уже через три дня после ареста госпитализировали в психоневрологический диспансер в городе Ургенче. Генпрокуратура объяснила это тем, что у нее через день после ареста начались "психологические изменения". В самой клинике и вовсе заявили, что у пациентки обнаружен целый букет - "психическое расстройство, признаки психопатоподобного и параноидального синдромов".



В соответствии с решением Ургенчского межрайонного суда по гражданским делам от 30 сентября, Нафосат неожиданно оказалась "представляющей угрозу для себя или окружающих" и была отправлена на принудительное лечение в местный психдиспансер. Заодно выяснилось, что она настолько "беспомощна, что "не способна самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности". Логично спросить: каким образом человек, который даже "не способен на удовлетворение собственных физиологических потребностей", может представлять угрозу для других?



Однако родители молодой женщины твердо заявили: их дочь-учительница никогда не страдала психическими расстройствами и не состояла на учете, как и остальные члены семьи.



Нафосат Оллашукурова. Фото Газета.uz



Следует подчеркнуть, что блогера под надуманными предлогами "угрозы" продержали в клинике для душевнобольных без связи с внешним миром несколько недель, не допуская к ней абсолютно никого, даже родных. Возникает вопрос: что же могло стать причиной "выраженных изменений" в психолого-психической картине еще вчера здоровой личности? И каковы вообще доказательства ее болезни, о которых власти заявляли столь уверенно, как будто это непреложный факт.



В пояснительной записке руководству 26 сентября сотрудник дежурной части Хорезмского областного учреждения для отбывания административного ареста Баходир Болтаев написал, что, когда он заступил на службу, "заметил расстройство психики Нафосат Оллашукуровой", которая в знак протеста против издевательств и пыток - как уже выяснится после освобождения) объявила голодовку. Она в категорической форме отказалась употреблять тюремную еду, считая, что сотрудники ОВД могут попытаться отравить ее. По его словам, молодая женщина угрожала суицидом.



Руководитель пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов сообщил, что Хорезмский областной психоневрологический диспансер заключением №1589 от 27 сентября поставил Оллашукуровой диагноз "психопатоподобный синдром, паранойяльный синдром" и оставил ее на лечение.



"РАЗДЕЛИ ДОГОЛА, ТАСКАЛИ ЗА ВОЛОСЫ…"



28 декабря, в преддверии Нового года, спустя 6 дней после парламентских выборов, блогер "Шабнам" была выпущена из стен диспансера, словно у нее и не было никаких "синдромов". Первое время женщина упорно молчала.



Возможно, так продолжалось бы и дальше, не зачасти к ней домой врачи-психиатры. Тревожное сообщение Нафосат Оллашукуровой о грозящей ей опасности появилось в соцсетях 6 января текущего года. "Сегодняшний визит еще раз продемонстрировал, что меня под любым предлогом хотят закрыть в психдиспансер. Моя судьба продолжает оставаться в эпицентре угроз!" - оповестила она своих подписчиков.



Следом в СМИ и соцсетях интернета были мгновенно растиражированы рассказы Нафосат о том, что произошло в период ее заключения в УВД Хорезмской области. Вот, в частности, отрывки из ее интервью радио Озодлик:



"Во время заключения они сказали мне, что пеший ход Махмуда Раджаба был организован Мухаммадом Салихом и Дустназаром Худойназаром (известные узбекские оппозиционеры, живущие за рубежом - ред.). Сотрудники милиции заявили, что Салих и Дустназар хотят устроить госпереворот, и просили дать показания против них.



Я сказала им: "Мухаммад Салих не имеет никакого отношения к пешему ходу Махмуда Раджаба, как я могу дать показания против него?".



В ответ они заявили мне: "Мы сами тебе скажем, какие показания ты должна дать".



Я не согласилась, и тогда они применили в отношении меня физическую силу. В первый день они кричали на меня и пытались запугать. Угрожали, что изнасилуют бутылкой.



На вторые сутки они избили меня. Таскали за волосы, пинали по животу.



На третьи сутки меня раздели догола.



Все это со мной творили мужчины. (…). Потом меня бросили в психдиспансер", - приводила в своих интервью шокирующие факты Оллашукурова.



Официальные ведомства, включая МВД и Генпрокуратуру, по обыкновению хранят молчание - по сей день ни одно из них не отреагировало на рассказы блогера и не прокомментировало ее намерение просить политубежище за границей.



Следует также заметить, что, несмотря на требования Международного "Комитета по защите журналистов" (CPJ) и ряда других правозащитных организаций освободить женщину из заточения, узбекские власти их демонстративно проигнорировали.



ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ



Нафосат Оллашукурова сама пострадала от действий властей - после того как она стала блогером, ее уволили из школы. На своей странице в Фейсбуке, имеющей более четырех тысяч подписчиков, она выражала недовольство действиями государственных служащих, предлагая объединиться и создать орган по защите населения от действий чиновников, в частности, во время незаконных сносов частной собственности в Кашкадарьинской, Хорезмской и Ферганской областях. Активно освещала вопросы, связанные с правами женщин и коррупцией местных властей.



Впервые об этой смелой гражданской активистке страна узнала в январе 2019 года, когда Яккасарайский районный суд Ташкента постановил отправить жительницу Ургенча Нафосат Оллашукурову на пять суток ареста за ее участие в пикете около народной приемной президента Мирзиеева. Поскольку она требовала ни много ни мало встречи с самим главой государства, ее обвинили в хулиганстве.



Тогда пять женщин, приехавших в столицу из разных регионов республики, организовали пикет возле здания Сената Олий Мажлиса (верхняя палата парламента) Узбекистана, где располагается народная приемная главы государства. Они выразили намерение встретиться с Мирзиеевым, чтобы пожаловаться на произвол и бесчинства местных чиновников.



Но в результате конфликта, возникшего между ними и охранниками приемной, посетительницы были задержаны. Как сообщал тогда независимый хорезмский журналист-правозащитник Махмуд Раджабов, пикетчиц отвезли сначала в Яккасарайское РУВД, а затем в суд. В итоге Оллашкурова была арестована на пять суток, остальных оштрафовали на 11 минимальных зарплат каждую - по 2,2 миллиона сумов ($267). То есть, вместо помощи и разбирательства страдавших от безденежья матерей "придавили" еще и солидным денежным штрафом.



Нафосат Оллашукурова во время пикета. Фото радио Озодлик



До задержания Нафосат Оллашкурова успела передать, что милиционеры отобрали у нее мобильный телефон и удалили видеофайлы. Тем не менее, несколько роликов с кадрами пикета ей каким-то образом удалось разместить в социальных сетях. На них запечатлен момент стычки с сотрудниками органов и скандирующие женщины: "Народ избрал президента, пусть президент выйдет к народу!".



Случай с Нафосат-Шабнам примечателен тем, что с начала правления президента Шавката Мирзиеева это едва ли не единственный резонансный пример наказания несогласных за выход на уличное шествие. На фоне вспыхивающих в разных точках страны костров социального недовольства (из-за дефицита природного газа и электричества) не замечать такое уже стало опасно для действующей власти.



А режим, как показывает практика, боится реальных выходов людей на улицы, тем более, возможного "географического" расширения охвата недовольных.



Тот факт, что Оллашукурову выпустили из психиатрической клиники в Ургенче лишь после состоявшихся 22 декабря парламентских псевдовыборов, - прекрасное тому доказательство.



С несогласными не церемонились и во времена Каримова, но злобная агрессия в отношении тех, "кто не с нами", гораздо красноречивее сейчас, в период правления Мирзиеева. Мы видим не только возвращение подзабытой карательной психиатрии советского времени, но и "усовершенствование" законов и конституционных норм в части ущемления базовых прав и свобод граждан.



Совсем недавно эта тенденция проявилась в виде некоего секретного проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности", готовящегося правительством в виде нежеланного сюрприза. Согласно данному документу, за призывы к массовым демонстрациям или "сознательное распространение ложной информации" через СМИ и соцсети можно будет получить до 10 лет заключения.



Учитывая сказанное выше, оброненную недавно Мирзиеевым фразу о его желании приветствовать "внутренних" оппозиционеров, в отличие от "внешних", можно считать такой же байкой, как и его популистские заверения о стремлении превратить Узбекистан в "сильную экономическую державу"…



Соб. инф Источник - asiaterra.info

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