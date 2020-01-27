Как избежать третьей мировой войны, - П.Шипилин

00:32 28.01.2020

Путин, международное право и ООН

Павел Шипилин

27.01.2020



Не знаю, заметили вы или нет, но Владимир Путин все время старается укрепить авторитет Организации Объединенных Наций. Последняя его инициатива - собрать саммит глав государств - членов Совета безопасности ООН. Но были и другие.



Самая запоминающаяся - это, конечно, урегулирование в Сирии, которое, похоже, российский президент хочет явить миру как универсальную формулу улаживания гражданских конфликтов. Пока получилось только в Киргизии. На Украине дело идет со скрипом, преодолевая мощное сопротивление как антиукраинских, так и антироссийских сил.

В Сирии, между прочим, тоже не до всех сразу дошло, чего он добивается. Уверен, что Иран и Турция, которых удалось втянуть в коалицию, далеко не сразу поняли, зачем нужно налаживать конституционный процесс под эгидой ООН, если обычно все решают победители - и кто должен быть президентом, и какими будут границы, и какой строй у государства.

В последнее время часто слышу, как умники задают, как им кажется, принципиальный вопрос: зачем нужна Организация Объединенных Наций, если она не в состоянии обеспечить устойчивый мир на планете?



Я много раз отвечал на этот вопрос, повторяться не буду. Но подчеркну: Организация Объединенных Наций - это и есть международное право.

А зачем нужно международное право, если его никто не выполняет? - настаивают умники.

За тем же, отвечаю, зачем нужны Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Никому ведь не придет в голову их отменять за ненадобностью, хотя преступлений меньше не становится.

Разумеется, у международного права есть особенность: это право без силы. Государство его выполняет до тех пор, пока ему удобно. Но означает ли такая особенность, что оно не нужно вообще?



Простой пример: граница между Бразилией и Боливией. Между двумя странами действует договор, как ее следует пересекать. Как должны быть организованы паспортный и фитосанитарный контроль, таможня и так далее. Через границу десятилетиями переходят люди, животные, грузы, и все всех устраивает.

Действующий порядок - часть международного права.

Однако если вдруг между Бразилией и Боливией случится конфликт, то, естественно, договор о границе действовать перестанет. Когда вражеская армия нападает на соседнее государство, ни паспортный контроль, ни таможню она по понятным причинам не проходит. То есть международное право действует только в мирное время. Скажу больше: в мирное время без него просто не обойтись.

Как и без Организации Объединенных Наций.

Совершенно очевидно, что в последнее время мир разбалансировался. В девяностые годы американцы решили, что они в состоянии решать глобальные проблемы без оглядки на ООН. Что из этого вышло, мы с вами знаем.



Предлагая собраться главам государств - победителей во Второй Мировой войне, Путин пытается удержать планету от сползания пропасть. Вероятность того, что из этого ничего не получится, очень велика - доверия между прежними союзниками нет.



Но попробовать договориться, как избежать третьей мировой войны, конечно, стоит.

Разве кто-то будет возражать?