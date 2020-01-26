 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.01.2020
01:42  35-летний казах Т.Шугулбаев стал главным ревизором Омской области России
00:59  В Казахстане нашли еще одну неизвестную науке древнюю цивилизацию - "Рахат" - 23 ямы, 70 железяк и костяшек и "дом с наклонным дверным проемом"!
00:43  Вирус паники: насколько опасна для мировой экономики эпидемия в Китае, - Д.Мигунов
00:35  Китай как цивилизация будущего, - В.Винников
00:33  Зачем Тегерану нужны переговоры с Вашингтоном? - С.Тарасов
00:32  Как избежать третьей мировой войны, - П.Шипилин
00:30  Архитектурный шедевр Самарканда Ишратхону не передадут иностранной компании. Во всяком случае, пока

00:27  Как блогера и активистку Нафосат Оллашукурову "вытеснили" из Узбекистана
00:25  В чем главный смысл жизни на Западе и на Востоке? - Д.Уськов
00:09  О европейском фашизме, или Тени старой Европы, - Д.Седов
Понедельник, 27.01.2020
22:41  В Алма-Ате встал стекольный завод. Выброшены на улицу сотни рабочих
22:20  В Украине подтвердился первый случай заболевания коронавирусом
20:48  Большая сделка между Москвой и Анкарой в Ливии, - Le Monde
20:36  Для строительства новой столицы Ахалского велаята в Туркмении срубили сотни гектаров фруктовых садов
20:32  Сотни авто выручают из снежного плена на трассе Нур-Султан - Петропавловск
19:34  Строительство ТАПИ в Афганистане может задержаться на полгода. А может и навсегда...
18:28  Аркадаг реорганизовал Академию госслужбы при самом себе
17:35  Смертельный вирус добрался до курортного Хайнаня. Туристы разбегаются
17:24  В Афгане разбился самолет связи и разведки ВВС США E-11A. Талибы уверяют, что это их работа
15:08  Президент Киргизии С.Жээенбеков принял участие в митинге-реквиеме в честь прорыва блокады Ленинграда
15:07  Шоу-биз и археология не работают. Как поднять уровень санитарной и общей культуры казахов? - Н.Даутбек-кызы
15:00  Русская жительница Китая об обстановке из-за нового вируса: "Паника неимоверная, в магазинах драки"
09:54  Америка без прикрас: насколько действительно сильна сверхдержава? - Handelsblatt
09:46  Не родись счастливым... Как казаху стать "кандасом"
09:35  "Армия" Асада опять штурмует Алеппо. Они вообще воевать будут?
09:28  Западная Азия - "могильник" для США, - Ханийе Масджуди
09:24  Вирус на вырост. Опасная болезнь из Китая распространяется по миру, - "Къ"
09:17  Глава "Казахмыса" сделал невнятное заявление по резне своих топ-менеджеров. Лучше б молчал
09:11  Житель Андижана Гойибназаров скончался после самоподжога против конфискации своего дома
09:06  Запад как добыча. Почему в Германии так уютно преступному интернационалу? - В.Агаев
08:51  Индия дает Узбекистану льготный кредит в $1 лярд. До лета хватит...
08:48  Салям, Мактум! КазПолуПрез Токаев улетел за кредитами в ОАЭ
08:40  Почему Казахстан дрейфует в сторону России? - Д.Ашимбаев
08:33  120 за доллар: Паника вокруг китайского коронавируса бьет экономику России
08:27  КПК нарастила ВПК. Китай обогнал Россию по производству вооружений
08:02  Нарушена система жизнеобеспечения... В заваленном снегом Нурс-Султане введен режим ЧС
07:56  Что, если бы Трамп отдал Путину Аляску? - New York Times
06:50  Диверсия? Казахский нефтепровод и "Дружбу" вывели из строя одним приемом, - О.Самофалова
05:18  Известный амер-баскетболист Коби Брайант сгорел вместе с дочкой в жуткой вертолетной катастрофе
00:56  О том, как русские ПВО в 1970-ом прикрыли египетское небо (история)
00:53  "Люди - мутанты": России и Туркестану угрожают жены и дети боевиков ИГИЛ*
00:50  Ближневосточный хаос. Кто кого? - Денис Юрганов
00:47  Иран в преддверии Апокалипсиса, - В.Ераносян
00:29  Турцию обвиняют в зависимости от Кремля, - И.Субботин
00:02  Начать с Пескова. В России пытаются лишить гос-чиновников ино-собственности
Воскресенье, 26.01.2020
21:30  Баальбек построили инопланетяне или великаны?
21:27  Откуда взялась эпидемия коронавируса, и как Китай ей противостоит? - В.Павленко
21:19  Три поросенка. Как Парнас, Трамп и Фруман решали судьбу Украины
21:16  Китайский вирус мутировал и начал распространяться быстрее. Вот теперь точно пипец!
20:22  Коррупция стала атрибутом власти в США, - В.Никифорова
18:32  "Охота на ведьм": западные спецслужбы жестко зачищают Черногорию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вирус паники: насколько опасна для мировой экономики эпидемия в Китае, - Д.Мигунов
00:43 28.01.2020

Прошлая эпидемия обошлась стране в $40 млрд

Дмитрий Мигунов

Эпидемия коронавируса в Китае, охватившая уже почти 3 тыс. человек и приведшая к гибели 80 инфицированных, сотрясла и мировые финансовые рынки. Фондовые индексы в Азии и Америке обрушились, вслед за ними и цены на нефть. В будущем, если эпидемию не удастся быстро остановить, серьезные риски угрожают и реальной экономике. Уже сейчас потенциальный ущерб оценивается в $40 млрд, а в ближайшие месяцы может вырасти на порядок, а то и два. Подробности - в материале "Известий".

В начале торговой сессии 27 января в Нью-Йорке индекс S&P 500 обвалился на 1,6%. Индекс Nasdaq, связанный с технологичной сферой, упал на 2%. Для американских бирж этот день стал худшим с начала осени. Хорошо себя чувствовали только американские государственные облигации: к примеру, доходность десятилетних бумаг упала примерно на семь базовых пунктов. Большинство акций и облигаций частных компаний находились в значительном минусе.

Коронный прием: успеют ли ученые создать лекарство от китайского вируса
2019-nCoV все быстрее приобретает способность передаваться от человека к человеку

Одной из компаний, которую стали покидать инвесторы, стал Disney, чьи бумаги упали на 3%. Что и неудивительно, поскольку один из лидеров мировой индустрии развлечений крепко завязан на китайского потребителя. В прошлую пятницу городские власти Шанхая, расположенного в относительной близости от центра эпидемии - Уханя, приняли решение временно закрыть местный Диснейленд. Сложно сказать, какую долю доходов может потерять на этом американская компания - все зависит от развития событий. В любом случае трейдеры на бирже закладывают существенные риски.

В Европе ситуация еще хуже. Сводный индекс Stoxx Europe 600 закрылся 27 января на 2,3% ниже показателя предыдущей сессии. Немецкий DAX и французский CAC 40 потеряли по 2,7%, а лондонский FTSE 100 снизился на 2,4%. 600 крупнейших европейских компаний получают более 5% своей выручки от Китая, так что беспокойство инвесторов понять легко. Сильнее всего снизились показатели компаний, производящих предметы роскоши, - так, Burberry обвалилась почти на 5%.

В самом Китае и окрестных государствах биржи не работали из-за китайского Нового года. Но в Японии индекс Topix обвалился на 1,6%, положив начало всемирному биржевому бегству в низкорисковые инструменты.

Одним из таковых (наряду с упомянутыми гособлигациями США) стало золото. И без того неплохо чувствующий себя драгоценный металл укрепился почти на процент и приблизился к отметке в $1,6 тыс. Заметим, это произошло на фоне растущего доллара, так что в других валютах золото подорожало еще сильнее.

Уханьский синдром: как мир реагирует на вспышку нового вируса
В аэропортах усиливается контроль, стюардессам выдают защитные костюмы, а за поездку в Китай назначают штрафы

А вот нефть, довольно стоически реагировавшая на все политические пертурбации в районе Персидского залива, к китайской эпидемии оказалась весьма чувствительной. На прошлой неделе марка Brent упала на 3%, а в понедельник снизилась еще на 2,5%, впервые с начала года.

В целом новости о разрастающейся эпидемии произвели сильное впечатление на рынки по всему миру. Что отражает страх биржевиков перед опасностью сильного удара по широкой экономике в ближайшие недели и месяцы. Китай - не просто вторая по величине экономика мира, она ежегодно добавляет к мировому ВВП самую большую сумму из-за своих сравнительно высоких темпов роста, пусть и постепенно замедляющихся (6,1% по итогам IV квартала 2019 года).

Каким образом коронавирус может навредить экономике? В первую очередь речь идет о сокращении туризма: только самые отчаянные захотят посетить инфицированную местность, даже если карантинные меры более или менее изолируют основные вспышки в районе Уханя. В самом Китае мобильность людей существенно снизится, и особенно это будет болезненно сейчас, в период празднования Нового года. В другой момент потенциальные траты были бы отложены на следующую неделю или месяц, но сейчас неистраченные деньги могут перейти в разряд накоплений, и это сильно ударит по продажам.

Многие люди не смогут поехать на работу в города, где вспышка эпидемии является особенно сильной, что парализует работу тысяч организаций. Впоследствии некоторые из них вернутся к обычному ведению бизнеса, но время для многих мероприятий уже будет упущено.

Разумеется, некоторые фирмы окажутся в выигрыше - прежде всего работающие в области здравоохранения. Производители антивирусных препаратов готовятся подсчитывать многомиллионные прибыли. Однако по сравнению с резким снижением активности в остальной экономике этот рост почти наверняка окажется эфемерным.

В масочном режиме: Дальний Восток ограничивает контакты с Китаем
В российских регионах собираются приостановить все образовательные и культурные обмены с КНР

Пока довольно сложно оценить общий размер ущерба для китайской и мировой экономики - мы не знаем, какие страны охватит вирус, сколько будет инфицированных и жертв. Можно судить лишь по аналогиям. Так, эпидемия атипичной пневмонии (SARS), также распространившаяся в Китае в 2003 году, стоила экономике КНР и Гонконга около $40 млрд. Потери выглядят сравнительно небольшими, но следует помнить, что ВВП как Китая, так и Гонконга тогда был во многие разы меньше нынешнего. Кроме того, в эпоху широкополосного и мобильного интернета, социальных сетей и в целом повышенной связности мира и конкретно Китая панический эффект будет намного сильнее. Как и восприимчивость более зажиточных и менее "толстокожих" китайцев к плохим новостям и слухам.

C другой стороны, смертность от SARS существенно выше, чем от нынешней эпидемии (около 10% против нынешних 3%). В любом случае понятно, почему китайские власти отнеслись к нынешней пандемии с такой серьезностью.

Помимо чисто гуманитарных причин, Пекин старается как можно быстрее справиться с наиболее опасными последствиями эпидемии, чтобы она не нанесла еще один сокрушающий удар по экономике, и без того переживающей самое трудное время за несколько десятилетий.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580161380
Новости Казахстана
- Быстрые онлайн-займы с удобным сервисом Smartzaim
- Глава государства провел расширенное заседание Правительства Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел совещание по вопросу защиты населения от коронавируса
- Дарига Назарбаева: "Мы теряем свою конкурентоспособность. Нам сегодня нужна скорость, а цифровизация это позволяет сделать"
- Б. Сапарбаев провел заседание рабочей группы по модернизации пенсионной системы
- Минздрав РК: Коронавирусная инфекция в Казахстане не зарегистрирована
- Проверка Bek Air вскрыла факты, ужаснувшие авиационную администрацию
- Коррупция стала атрибутом власти в США
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  