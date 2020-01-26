В Казахстане нашли еще одну неизвестную науке древнюю цивилизацию - "Рахат" - 23 ямы, 70 железяк и костяшек и "дом с наклонным дверным проемом"!

00:59 28.01.2020

Казахско-китайская группа археологов раскопала останки древней цивилизации в Казахстане

Город процветал на Шелковом пути у северного подножия гор Тянь-шань.



Казахско-китайская группа археологов раскопали останки древней цивилизации города Рахат на древнем Шелковом пути у подножия Тянь-шаньских гор на территории Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на Хinhuanet.



В 2019 году сотрудничество с Государственным историко-культурным заповедником-музеем "Иссык" в Казахстане по раскопкам древнего города Рахат вступило в третью фазу, - заявили в Археологическом научно-исследовательском институте китайской провинции Шэньси.



По словам Дин Яня, исследователя института, участвовавшем в трансграничной археологической программе, 2019 году они раскопали 980 квадратных метров и обследовали 500 000 квадратных метров участка города Рахат в.

Отмечается, что руины были городом около 2400 - 1400 лет назад. Древняя цивилизация когда-то процветала на Шелковом пути у подножия Тянь-Шаня в Казахстане.



Археологи раскопали один дом, 23 ямы и четыре гробницы и обнаружили 70 железных, керамических и костяных предметов. Дом был полукриптового типа, с наклонным дверным проемом и печной ямой,- добавил Дин Янь.