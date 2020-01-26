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|35-летний казах Т.Шугулбаев стал главным ревизором Омской области России
01:42 28.01.2020
Этнический казах стал главным ревизором Омской области
Ранее он был начальником Главного управления финансового контроля Омской области.
В Омской области сменился главный ревизор. Им стал Талгат Шугулбаев, сообщает zakon.kz.
Депутаты областного Законодательного собрания большинством голосов утвердили нового председателя Контрольно-счетной палаты региона. Этот пост занял 35-летний Талгат Шугулбаев. Ранее он был начальником Главного управления финансового контроля Омской области.
За кандидатуру Шугулбаева проголосовали 32 депутата из 40, присутствовавших на сегодняшнем заседании. Против были 7 человек, еще один бюллетень признан недействительным.
К исполнению своих 5-летних полномочий новый председатель КСП приступит 6 февраля.
Публикация от ОРОО Казахи Омска (@kazahi_omska) 23 Янв 2020
Новым главой Контрольно-счетной палаты региона стал Талгат Шугулбаев. Депутаты областного Заксобрания большинством голосов утвердили нового председателя Контрольно-счетной палаты региона. Этот пост занял 35-летний Талгат Шугулбаев. Ранее он был начальником Главного управления финансового контроля Омской области. За кандидатуру Шугулбаева проголосовали 32 депутата из 40, присутствовавших на сегодняшнем заседании. Против были 7 человек, еще один бюллетень признан недействительным. К исполнению своих 5-летних полномочий новый председатель КСП приступит 6 февраля. https://www.omskinform.ru #казахиОмска #алга