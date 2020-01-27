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Пекин мобилизует страну на борьбу с вирусом, - В.Скосырев
08:21 28.01.2020

Крупные компании в Китае закрывают магазины и предлагают служащим работать дома

Владимир Скосырев
27.01.2020

Ли Кэцян инспектирует в Ухани лечебные учреждения, в которые помещены зараженные новым типом коронавируса.
Новогодние каникулы в Китае продлены до 2 февраля, а премьер Ли Кэцян прилетел в Ухань, где началась вспышка инфекции. Эти шаги предприняты после того, как Политбюро КПК признало ситуацию очень серьезной и ввело карантин в ряде городов, почти как в военное время. В Ухани раздаются требования снять мэра. Пресса США пишет, что политическая система КНР, при которой чиновники боятся сообщать начальству плохие новости, способствовала запоздалой реакции Пекина на кризис. Но власти действуют более оперативно, чем в 2002 году с эпидемией SARS, считают эксперты.

Число умерших от коронавируса в Китае в понедельник достигло 81. Общее число зараженных c подтвержденным диагнозом в Поднебесной, по данным Reuters, составило 2744. Все больше крупных предприятий предлагают сотрудникам вести бизнес, не выходя на работу. В Ухани главе правительства Ли Кэцяну приходится иметь дело с недовольными жителями, которые обвиняют отцов города в том, что они плохо и несвоевременно приняли меры против эпидемии.

Азиатские акции поползли вниз, а японский индекс Nikkei average снизился на 2%. Это самое большое его падение за два месяца. Встревоженные инвесторы ищут спасения в безопасных активах, таких как японская иена и казначейские обязательства.

Некоторые эксперты подозревают, что число инфицированных выше, чем признается. На этом фоне Гонконг, где зафиксировано восемь случаев, запретил въезд гражданам КНР, которые побывали в последние 14 дней в провинции Хубэя, в которой началась эпидемия. Жителей Хубэй в других районах страны чиновники подвергают проверке. "Мы подвергаемся дискриминации", – пожаловался один из этих людей в социальной сети Weibo.
ТВ показало, как премьер Ли в защитной форме и маске инспектирует меры по борьбе с вирусом. Правительство продлило новогодние каникулы, которые продолжаются семь дней, на три дня. Обычно на праздник весны миллионы отправляются в дорогу, чтобы посетить родных; но в этот раз многие отменили поездки.

Пока неизвестно точно, как быстро распространяется вирус и насколько он смертелен. По словам главы Национальной комиссии по здравоохранению Китая Ма Сяовэй, инкубационный период может длиться от одного до 14 дней. Вирус может быть заразным в инкубационный период.
Уэнди Баркли, профессор, вирусолог из Имперского колледжа в Лондоне, говорит, что многие распираторные вирусы, которые поражают людей, распространяются даже тогда, когда нет симптомов. Не стоит удивляться и тому, что так же распространяется коронавирус.
Председатель КНР Си Цзиньпин в присутствии шести других членов Постоянного комитета Политбюро КПК сказал, что страна сталкивается с серьезным кризисом в области здравоохранения. "Мы уверены, что сможем выиграть этот бой", – заявил он.

В сравнении с тем, как китайское руководство долго скрывало и бездействовало во время эпидемии SARS в 2002–2003 годах, генсек КПК на сей раз отреагировал быстро и активно на чрезвычайную ситуацию. Но, как отмечает New York Times, правительство на региональном уровне в провинции Хубэй не только с опозданием отреагировало на ЧП, но и продолжает работать неумело. Некоторые медики спрашивают, не оставили ли людей жесткие меры по ограничению передвижения без медицинской помощи.

"В сущности, ответ на этот раз был такой же, как раньше. Местные чиновники преуменьшили масштабы опасности на первоначальной, ключевой стадии. А СМИ заткнули рот. Публику держали в неведении. В результате ценное время было упущено", – говорит Миньсинь Пэй, профессор колледжа Клэрмонт в Калифорнии.
Ричард Макгрегор, старший научный сотрудник Института Лоу в Сиднее, утверждает, что Китай может мобилизовать государственные органы и ресурсы быстрее, чем кто-либо другой. Но, с другой стороны, Китай способен скрывать происходящее. Ведь в Китае нет независимой структуры, которая может докопаться до истины и распространить информацию.

В беседе с "НГ" профессор ВШЭ Алексей Маслов отметил: "Подобные высказывания объясняются тем, что многие не очень понимают, как устроена китайская вирусологическая служба. Она, минуя городскую и провинциальную администрацию, выходит напрямую на центральную вирусологическую службу и обо всем докладывает. Эта служба базируется на ряде институтов, которые находятся в Пекине. Вторая линия, куда направляются доклады, – это партийные комитеты города и провинции".
Эксперт полагает, что все было доложено вовремя. И китайское руководство, напуганное вирусом 2003 года, реагирует гораздо быстрей, иногда даже излишне жестко. Например, в 2017 году, когда никаких эпидемий не было, в провинции Чжэцзян временно закрывались небольшие города. Боялись, что оттуда придет вирус. Это были ошибки. Но они показывают, что система работает, иногда на опережение.

Возможно, неблагоприятные комментарии за рубежом пошли именно потому, что Китай довольно открыто стал давать информацию о том, что происходит. Он публикует практически все сведения, сразу пустил в страну наблюдателей Всемирной организации здравоохранения. Словом, Китай не хочет повторения скандалов, вспыхнувших в 2003 году, заключил Маслов.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580188860
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