Афганский рубеж Америки. В отчете Минобороны США отсутствуют победные нотки, - В.Щербаков

08:49 28.01.2020

Солдаты 73-го кавалерийского полка США в Афганистане.

На минувшей неделе Пентагон обнародовал очередной подготовленный для Конгресса доклад Enhancing Security and Stability In Afghanistan, посвященный, как видно из названия, анализу ситуации в сфере безопасности в Афганистане. Он охватывает период с 1 июня по 30 ноября 2019 года и был подготовлен еще в декабре (именно эта дата указана на его титульном листе), но его несекретная часть представлена только сейчас. Имеется еще и секретная часть документа, в которой, как можно предположить, содержится более адекватная, а не сдобренная пропагандой и самоуспокоительными выводами оценка ситуации в Афганистане.

Доклады этой серии готовятся аналитиками Пентагона каждые полгода в соответствии с Законом об оборонных расходах на 2015 финансовый год. Цель документа – представить законодателям максимально полный анализ ситуации в сфере безопасности в Афганистане за отчетный период и действий, предпринятых для ее улучшения. В то же время в документе особо подчеркивается, что он не претендует на роль "единственного источника всей информации о совместных усилиях или будущей стратегии США, их партнеров по коалиции или самого Афганистана".

В докладе отмечается, что главная цель текущей политики президента США в отношении Южной Азии заключается в том, чтобы осуществить "прочное и всеобъемлющее урегулирование войны в Афганистане". В итоге это, как считают в Вашингтоне, должно защитить "территорию США от террористических атак".

"Жизненно важные национальные интересы Соединенных Штатов в Афганистане состоят в том, чтобы эта страна никогда больше не использовалась в качестве убежища, из которого террористы могут атаковать США или наших союзников или (наши. – "НГ") интересы за рубежом", – подчеркивается документе. При этом, с одной стороны, в докладе отмечается, что война в Афганистане должна быть урегулирована все же политически и "на условиях, выгодных для Соединенных Штатов", но с другой – подчеркивается, что "США продолжают проводить стратегию… направленную на усиление военного давления" на все противостоящие им группировки. Именно это, как указывают аналитики Пентагона, якобы заставило умеренных противников все же сесть за стол переговоров.

Впрочем, не стоит забывать, что переговоры в итоге были сорваны, обстановка в Афганистане вновь накалилась, да и постоянное силовое давление американцев и их союзников, если смотреть на вещи трезво, в итоге сколько-нибудь весомых плодов не приносит. "В течение отчетного периода террористические и повстанческие группировки продолжали представлять собой серьезную угрозу афганским, американским и коалиционным силам", – указывается в документе и даже подчеркивается, что "устойчивый уровень насилия и постоянные жертвы среди военнослужащих Национальных вооруженных сил Афганистана (ANDSF) способствовали тому, что сокращение ANDSF опережает темпы набора и комплектования".

В рамках реализации президентской стратегии Пентагоном в Афганистане проводится операция под кодовым наименованием Freedom’s Sentinel ("Страж свободы"), для чего здесь размещена группировка ВС США (USFOR-A) численностью около 13 тыс. человек. Она решает две основные задачи – борьбы с террористами и подготовки личного состава афганских армии и сил безопасности (в последнем случае – совместно с союзниками США по НАТО).

Американские и натовские советники проводят обучение следующим образом: Афганская национальная армия – на уровне корпусов, а также отдельных бригад и батальонов; Афганская национальная полиция – на уровне провинций; министерства обороны и внутренних дел – централизованно с целью развития общего потенциала этих ведомств, "обеспечения интеграции различных возможностей" (разведка, наблюдение и рекогносцировка, авиаподдержка и пр.) и повышения "тактической квалификации" личного состава. Также военные советники на тактическом уровне оказывают помощь в подготовке военнослужащих афганских Военно-воздушных сил и спецназа, который официально именуется Специальными силами безопасности Афганистана (Afghan Special Security Forces – ASSF).

Впрочем, иностранным, в первую очередь американским, военным все чаще приходится принимать непосредственное участие и в боевых действиях, что, конечно, приводит к потерям: за отчетный период от огня противника погибли 10 американских военнослужащих и еще 97 получили ранения. В целом же с октября 2001 года по 31 октября 2019 года боевые потери ВС США составили 1901 человек убитыми и 20 664 ранеными. Явно заметно, что соотношение убитых и раненых можно вывести как 1: 10. Данные за отчетный период это в целом подтверждают.

А вот данные по потерям среди афганских военнослужащих приведены только в секретной части доклада – судя по всему, они действительно катастрофичны. Все, что смогли вынести аналитики в открытую часть, ограничивается словами: "Уровень потерь в ANDSF несколько увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года". При этом указывается, что "основная часть потерь пришлась на стрельбу на блокпостах". Однако страшно другое: за отчетный период существенно – почти в два раза – возросло число атак внутри периметра безопасности военных баз. Такие атаки, получившие обозначение "green-on-blue", осуществляются внедренными агентами, завербованными из числа действующих военнослужащих или сотрудников сил безопасности, либо же из числа новобранцев, прибывших из пунктов набора. В отчетный период таких атак было 57, то есть в среднем 11,4 в месяц, тогда как за предыдущие шесть месяцев этот показатель был 6,5, а в аналогичном периоде 2018 года – 8,4, что тогда считалось пиком. Теперь этот сомнительный рекорд побит – несмотря на усиленные меры безопасности и более тщательную проверку набираемых на службу кандидатов. Правда, сократились потери афганских военных от каждой из таких атак: за отчетные шесть месяцев – 1,1 человека на атаку, а за предыдущие шесть месяцев – 2,2 человека. Но в аналогичный период 2018 года этот показатель был меньше – 1,0 человека.

В соответствии с приведенными в докладе данными, с 1 июня по 31 октября 2019 года погибли 1413 мирных афганцев и еще 4023 получили ранения. Причем не все они жертвы террористов и повстанцев, хотя таковых и подавляющее большинство – 1268 убитых и 3755 раненых. В результате действий западной коалиции погиб 31 человек и 25 получили ранения, тогда как афганские военные стали причиной гибели 51 человека и ранения еще 82. Остальные – 63 убитых и 161 раненый – это жертвы "других или неизвестных сторон".



Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО



27.01.2020