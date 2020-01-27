 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На создание патрульной милиции по всему Кыргызстану потратят 456 миллионов сомов
09:08 28.01.2020

28 января 2020, Бишкек - Руслан ХАРИЗОВ

ГУОБДД планирует потратить 456 миллионов сомов на создание патрульной милиции в Кыргызстане. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУОБДД Нур Сатыбалдиев.
По его словам, на сегодняшний день соответствующий проект правительства только разрабатывается.

"Внедрение Патрульной службы милиции обойдется в 456 миллионов сомов. Вначале планируется образовать управление в южной столице - Оше и в центрах регионов Кыргызстана", - сказал Сатыбалдиев.
Напомним, проект "Патрульная служба милиции" пока запущен только в столице. В Бишкеке она официально начала свою работу 31 октября 2019 года. Открытие командного центра состоялось с участием президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. На сегодняшний день в ней работают 454 сотрудника, проходят обучение еще 202 кандидата.

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580191680
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