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"Китайский" вирус атаковал нефть и предметы роскоши, - "Къ"
10:09 28.01.2020

Какие активы пострадают и какие выиграют от вспышки заболевания в Китае

Стремительное распространение коронавируса оказывает все большее влияние на финансовые и товарные рынки. Аналитики начинают делать первые оценки замедления темпов мировой экономики, сокращения туристической активности и снижения потребления нефти. Впрочем, пока Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит причин объявлять международную чрезвычайную ситуацию, а влияние предыдущих эпидемий было краткосрочным. Однако участники фондового рынка обращают внимание на активы, на которых нынешняя ситуация скажется в большей степени - как положительно, так и отрицательно.

Китайский синдром

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Китае достигло 2027 человек, умерли от него 57 человек. Как сообщает агентство "Интерфакс", число заболевших в одной только провинции Хубэй достигло 1,5 тыс. человек, из которых 125 находятся в тяжелом состоянии, а 52 скончались. Вместе с тем 85 человек уже выписались из больниц. Усугубляет ситуацию то, что вспышка была зарегистрирована в канун нового года по лунному календарю. Китайские власти уже вовсю ограничивают праздничные мероприятия в Пекине и других крупных городах, а также передвижения туристов, которые массово отменяют поездки внутри страны. Многочисленные случаи заражения вирусом были подтверждены в Таиланде, Вьетнаме, Южной Корее и Японии, Франции, США, Канаде и Австралии. Вместе с тем ВОЗ решила не объявлять международную чрезвычайную ситуацию из-за вспышки нового вируса, отметив, что "пока еще не время".

По словам инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, в первую очередь сложившаяся ситуация ударит по Азиатскому региону как эпицентру распространения эпидемии, а "дальше все будет зависеть от географии охвата этого заболевания". Это видно и по азиатским индексам, которые в первую очередь оказались под давлением. Китайский, закрывшийся в минувший четверг на новогодние каникулы, показал довольно резкое снижение котировок. Индексы Shenzhen Composite упал на 3,45%, Shanghai Composite потерял 2,7%. Европейские индексы в минувшую пятницу почти не заметили распространения заболевания. Однако снижение американских индексов по итогам недели (на символические 0,6–0,9%) аналитики связывают в том числе с ростом числа заболевших новым коронавирусом. Наиболее остро отреагировали цены на нефть. По данным агентства Bloomberg, срочные контракты на нефть Brent к концу пятницы опустились до $60,7 за баррель, за неделю потеряв более 6%.

По прогнозу Goldman Sachs, коронавирус может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, если он достигнет масштабов эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году.
Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, неопределенность усиливается недельными выходными в самом Китае. Вполне вероятно, что реакция азиатских рынков в начале февраля усугубится дальнейшими распродажами. По его словам, многие специалисты ожидают снижения темпов роста ВВП Китая из-за вспышки вируса на 1–1,2 процентного пункта. В прошлом году он составил всего 6,1% - минимум за 30 лет. Всемирный банк прогнозирует рост экономики Китая в этом году всего на 5,9%, в следующем - уже 5,8%.

Отказ от роскоши и путешествий

Как отмечает аналитик "Газпромбанк - Управление активами" Илья Купреев, в ситуации роста рисков пандемии вирусных инфекций под давление могут попасть акции отраслей, связанных с перемещением людей и туризмом, такие как авиакомпании, отели, туроператоры, а также цены на нефть на опасениях снижения спроса. Эксперты агентства S&P Global Ratings отмечают, что больше всего пострадают общественное питание, развлечения и туристические услуги, "поскольку эти сегменты обычно рассматриваются как предметы роскоши, а не как предметы первой необходимости". Кроме того, считают аналитики, потребители услуг вряд ли смогут перенаправить подобные расходы, тратя больше в других местах. Тем самым общее потребление в стране снизится.

Какие меры принимаются в российских регионах, чтобы не допустить распространения эпидемии
По данным агентства Bloomberg, в провинции Хубэй у американских компаний есть 44 предприятия, а у европейских - около 40 предприятий, в том числе PepsiCo Inc. и Siemens AG. У второго по величине производителя китайский автомобилей Dongfeng Motor в этом регионе есть совместные предприятия с PSA Peugeot Citroen, Nissan, Honda, Kia и Cummins. Здесь же расположено одно из крупнейших сталеплавильных производств китайской корпорации WISCO.

Заграничные искушения

MarketWatch по итогам пятницы уже отмечает снижение котировок сервисов, связанных с путешествиями и бронированием, в частности Expedia Group (–1,4%) и TripAdvisor (–2,7%). Пострадали и американские авиаперевозчики - United Airlines Holdings (–3,5%), Delta Air Lines (–2,4%), American Airlines (–4%). Производители предметов роскоши, во многом ориентированные на китайских потребителей, также почувствовали настроения инвесторов. Котировки Estee Lauder снизились на 1,7%, Coty - на 1,6%. Круизные компании также столкнулись с уходом инвесторов: Royal Caribbean Cruises потеряла в ходе торгов 2,4%, Carnival Corp.- 3,9%. По оценке MarketWatch, Royal Caribbean получила около 9% своей выручки за последние 12 месяцев из Китая, для Carnival эта доля составила не более 3%. Операторы казино, активно работающие на китайском рынке, также оказались в числе аутсайдеров. Так, акции Wynn Resorts, 75% дохода которой приходится на Китай, снизились в цене на 3,1%, акции Las Vegas Sands (на китайский рынок приходится 62% выручки) подешевели на 2,3%. Активно дешевели и акции крупнейших китайских компаний, чьи ценные бумаги торгуются в США. Так, ценные бумаги Alibaba Group Holding потеряли в цене 2,5%, Baidu - 3,1%, Weibo - 1,7%.

Стоит отметить, что акции всех перечисленных компаний доступны на торгах Санкт-Петербургской биржи. Так что если на российском рынке слабо представлены бумаги отдельных отраслей, то среди зарубежных бумаг точно можно выбрать подходящие для инвестиций.
Эксперты "Ъ" о новом коронавирусе, обнаруженном в Китае
По словам Александра Бахтина, в таких ситуациях глобальные инвесторы увеличивают долю высоконадежных облигаций и активно используют золото в качестве защитного актива. В частности, защитой могут быть и отдельные индустрии, которые в меньшей степени коррелируют с угрозой эпидемии. Можно поискать идеи в секторе IT, например кибербезопасности. Одним из бенефициаров таких угроз традиционно являются фармкомпании, в круг задач которых входит поиск противоядий. Но не только это. "В целом в такие периоды возникает всплеск спроса на медицинские товары, в том числе для поддержки иммунитета и средств защиты от вируса, в регионах распространения инфекции",- говорит господин Бахтин.

Эпидемии не длятся вечно

Впрочем, как напоминает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов, случай с новым коронавирусом не первый в новейшей истории. Коронавирус SARS принес существенные потрясения на азиатские рынки в 2002–2003 годах, когда в мире заразилось около 8,5 тыс. человек и более 800 - скончались. Последний из случаев - эпидемия вируса H1N1 в 2009, получившего название "свиной грипп". "История подобных эпидемий показывает, что на первом этапе рынки и инвесторы остро реагируют на новости, ожидая, что распространение вируса может получить взрывной характер и привести к пандемии",- отмечает господин Красноженов. Александр Бахтин считает, что по прошествии столь малого количества времени рано делать какие-то выводы, "так как с высокой долей вероятности угроза может быть купирована на раннем этапе". Но, как резюмирует Ярослав Кабаков, "вероятнее всего, нас ждут несколько довольно напряженных недель, в течение которых любой всплеск упоминаний вируса в СМИ будет оставаться значимым триггером для финансовых рынков".

Дмитрий Михайлович
от 26.01.2020

Источник - "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580195340
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