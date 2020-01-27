Исследования раскрывают новые подробности о коронавирусе, - Tages-Anzeiger

10:14 28.01.2020

27 января 2020 г.

Александра Брем | Tages-Anzeiger



"Китайские ученые обследовали зараженных вирусом людей и рассказали, от чего умирают большинство заболевших", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Новый коронавирус стремительно распространяется. Количество заболевших растет прежде всего в Китае. Почти во всех регионах страны объявлено чрезвычайное положение. Многие крупные города отрезаны от внешнего мира, - пишет журналистка Александра Бем. - (...) На настоящий момент насчитывается без малого 2 тыс. заболевших, 56 человек скончались. Эксперты предполагают, что реальные цифры выше. Вирусологи Имперского колледжа Лондона подсчитали, что уже в середине января в Китае, вероятно, было около 5 тыс. заболевших".



"Первые случаи заболевания были также подтверждены в Европе, США и Австралии, в других азиатских странах, таких как Таиланд, Тайвань, Гонконг, Япония или Корея. В пятницу стало известно, что пневмонией, вызванной новым коронавирусом, заболели три пациента во Франции, двое в Париже и один в Бордо. Ранее пациенты посещали Китай. Эксперты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) полагают, что число случаев заражения будет расти и в Европе", - говорится в статье.



"В пятницу в научном журнале Lancet было опубликовано сразу два исследования китайских ученых, посвященных новому вирусу. (...) Критики говорят, что исследования содержат важную информацию, которую ученые должны были опубликовать раньше. Вместо этого они ждали, пока их работа будет опубликована в престижном журнале".

"В одном из двух исследований, опубликованных в Lancet, ученые обследовали группу из 41 заболевшего. Средний возраст пациентов составил 49 лет. У всех развилось воспаление легких, более чем у половины было затруднено дыхание. Только у трети заболевших имелись ранее перенесенные заболевания. Шестеро из 41 пациентов умерли. Однако это не значит, что уровень смертности действительно настолько высок. В исследуемую группу входили только пациенты с высокой степенью тяжести заболевания, которая развивается не у всех зараженных людей".



"Предположительно, эпидемия началась уже в ноябре в китайском городе-миллионнике Ухань. В декабре появились первые сообщения об учащении случаев заболевания вирусной пневмонией. Новый вирус, сокращенно называемый 2019-nCoV, относится к семейству коронавирусов. Существует много различных видов коронавирусов. Некоторые вызывают безобидную простуду, другие - более тяжелые заболевания, такие как SARS (Тяжелый острый респираторный синдром) и MERS (Ближневосточный респираторный синдром). 2019-nCoV вызывает вирусную пневмонию, лечить которую сложнее, чем бактериальную, так как антибиотики не помогают".

"По словам корреспондента издания Deutsche Welle, возраст большинства умерших людей составлял 60-80 лет. Среди тех, кому меньше 30 лет, пока якобы нет жертв вируса. В исследованиях, опубликованных в Lancet, ученые пишут, что скончавшиеся пациенты в большинстве случаев испытывали так называемый цитокиновый шторм. Это неконтролируемая реакция собственной иммунной системы. При этом эта реакция зачастую является причиной смерти от тяжелых инфекций именно среди молодых людей. Предполагается, что она была одной из причин того, почему испанский грипп в 1918 году убил так много молодых людей", - поясняет издание.



"Несмотря на сильный рост числа заболевших ВОЗ приняла на этой неделе решение не объявлять международную чрезвычайную ситуацию. Это решение, предполагают наблюдатели, имеет среди прочего и политические причины. Якобы на нем настоял Китай. Страна хочет доказать, что она в состоянии в одиночку взять ситуацию под свой контроль", - передает Tages-Anzeiger.



Источник: Tages-Anzeiger