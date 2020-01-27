Белое безмолвие-2. Трассы из Нур-Султана закрыты во всех направлениях

10:30 28.01.2020

В настоящее время спасательные работы продолжаются.



Трассы из Нур-Султана закрыты во всех направлениях, сообщает zakon.kz со ссылкой на ДП города.



Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, ввиду того, что видимость ограничена, закрыты дороги по направлениям Коргалжинское, Костанайское, Кокчетавское, Павлодарское, Карагандинское и Рождественское. Столичная полиция продолжает работать в усиленном варианте несения службы. Личный состав поднят для оказания содействия населению. Полицейские призывают граждан в связи с неблагоприятными погодными условиями воздержаться от поездок по автодорогам, следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс, - говорится в сообщении.



Как сообщалось ранее, благодаря принятым мерам за 2 последних дня спасено и эвакуировано 64 человека, в том числе 3 роженицы. Всю ночь сотрудники полиции работали по вызволению автомашин, которые остались в снежном плену. Так, на северной объездной дороге в снежном сугробе застрял пассажирский автобус, следовавший в город Петропавловск. 53 пассажира – граждане Республики Узбекистан направлялись в Российскую Федерацию. С помощью сотрудников полицейского автопатруля автобус был вызволен из снега. Пассажиры размещены в гостинице. В настоящее время спасательные работы продолжаются.