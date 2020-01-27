Нефтяной сектор Ливии несет многомиллионные потери. Добыча черного золота упала до 284 тысяч баррелей

10:40 28.01.2020

27.01.2020

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Замораживание работы нефтедобывающей промышленности и экспортных портов в Ливии вызвало потери размером в 318 млн долл. Такими данными делится Национальная нефтяная корпорация (NOC) североафриканского государства. В NOC ранее выступали с предупреждением, что из-за блокады объем производства может упасть до 72 тыс. баррелей в сутки.



По данным Национальной нефтяной корпорации, с 18 января добыча нефти упала более чем на три четверти (76,3%) и сейчас находится на среднем уровне в 284,1 тыс. баррелей, в то время как докризисный уровень составлял 1,2 млн баррелей в день. Как известно, в середине месяца NOC сообщила о форс-мажорной ситуации после прекращения отгрузки черного золота с терминалов побережья залива Сирт. "Из-за нелегального закрытия нефтяных объектов невосполнимые убытки составили более 318 миллионов долларов, - говорят сейчас в Национальной нефтяной корпорации. - Ежедневные потери оцениваются в 77 млн долл".



Впрочем, в NOC говорят, что пока снабжение топливом центральной и восточной части Ливии идет без перебоев. Дефицит зафиксирован на западе сефероафриканского государства из-за "продолжающейся войны". "Призываем немедленно прекратить блокирование нефтяных месторождений и портов и возобновить добычу, чтобы обеспечить доставку топлива во все регионы и помочь ливийской экономике этими жизненно важными доходами", – заявили в Национальной нефтяной корпорации.

Ситуация в "нефтяном полумесяце" (побережье залива Сирт) обострилась после того, как 19 января были блокированы крупнейшее нефтяное месторождение эль-Шарара и расположенное рядом эль-Филь. Уровень ежедневной добычи там достигал примерно 400 тыс. баррелей в день. "Форум ливийских племен и городов востока" объявил о намерении экспортеров прекратить отгрузку черного золота из портов, пока под надзором ООН не будет открыт специальный счет, куда будет поступать прибыль от экспортируемой восточным регионом нефти.

Эти племенные структуры говорили о своем недовольстве тем, что все нефтяные доходы поступают в центральный банк страны в Триполи, контролируемый Правительством национального согласия (ПНС).