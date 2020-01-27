2385 лет запросил прокурор Турции исполнителю теракта в клубе Reina узбеку Машарипову

11:18 28.01.2020

Турецкая прокуратура потребовала 40 пожизненных заключений для Абдулкадира Машарипова, гражданина Узбекистана, который совершил теракт в ночном клубе Reina в Стамбуле в ночь на 1 января 2017 года.

По сообщению информационного агентства Anadolu, Машарипов обвиняется в попытке насильственного изменения конституционного строя и умышленном убийстве 39 человек.



Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы за членство в вооруженной террористической группе и 2370 лет за убийство 39 человек.



По обвинению в нападении на ночной клуб Reina проходят 58 подозреваемых. Из них 18 находятся под стражей и 8 были привлечены к ответственности.



Вынесение приговора ожидается 23 марта этого года.



Напомним, 39 человек погибли и 69 получили ранения в результате нападения на ночной клуб Reina. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".