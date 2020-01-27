 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.01.2020
16:30  Предчувствие второй гражданской войны в Америке, - В.Прохватилов
16:23  Брюссель против Нюрнберга и свинарники Польши, - Р.Устраханов
16:15  Генпрокурор Таджикистана: задержаны 113 предполагаемых "братьев мусульман" (среди них - 20 преподавателей вузов)
15:55  Зеленский врет не только нагло, но и подло, - В.Шурыгин
15:46  Новая 200-тенговая монета появилась в Казахстане
15:41  Валютный рынок Казахстана: дедолларизации не получилось?
15:39  Герои и предатели в истории. О работе СМЕРША, акциях НКВД-МГБ, Абакумове и Берии, - А.Максимов

15:34  В России анонсированную американскую "сделку века" по Ближнему Востоку назвали бессмысленной
14:58  В Казахстане запустят свою платежную систему. Название еще не придумали
13:48  Евг.Сатановский: Новая Речь Посполитая ждет нового Смутного времени
13:42  КазКадры. Сельская молодежь может управлять страной не хуже "болашаковцев"
13:01  Трамп хочет ограничить кыргызам въезд в США
12:36  Узбекистан: шелковая промышленность ставит под угрозу ремесленничество
11:18  2385 лет запросил прокурор Турции исполнителю теракта в клубе Reina узбеку Машарипову
10:40  Нефтяной сектор Ливии несет многомиллионные потери. Добыча черного золота упала до 284 тысяч баррелей
10:30  Белое безмолвие-2. Трассы из Нур-Султана закрыты во всех направлениях
10:14  Исследования раскрывают новые подробности о коронавирусе, - Tages-Anzeiger
10:09  "Китайский" вирус атаковал нефть и предметы роскоши, - "Къ"
09:08  На создание патрульной милиции по всему Кыргызстану потратят 456 миллионов сомов
09:03  В Ташкенте главу агентства занятости Human, обманувшего людей на $2,2 млн, посадили на 10 лет
08:49  Афганский рубеж Америки. В отчете Минобороны США отсутствуют победные нотки, - В.Щербаков
08:30  КазАрмия. Региональное командование "Астана" возглавил полковник Мереке Кучекбаев
08:21  Пекин мобилизует страну на борьбу с вирусом, - В.Скосырев
01:42  35-летний казах Т.Шугулбаев стал главным ревизором Омской области России
00:59  В Казахстане нашли еще одну неизвестную науке древнюю цивилизацию - "Рахат" - 23 ямы, 70 железяк и костяшек и "дом с наклонным дверным проемом"!
00:43  Вирус паники: насколько опасна для мировой экономики эпидемия в Китае, - Д.Мигунов
00:35  Китай как цивилизация будущего, - В.Винников
00:33  Зачем Тегерану нужны переговоры с Вашингтоном? - С.Тарасов
00:32  Как избежать третьей мировой войны, - П.Шипилин
00:30  Архитектурный шедевр Самарканда Ишратхону не передадут иностранной компании. Во всяком случае, пока
00:27  Как блогера и активистку Нафосат Оллашукурову "вытеснили" из Узбекистана
00:25  В чем главный смысл жизни на Западе и на Востоке? - Д.Уськов
00:09  О европейском фашизме, или Тени старой Европы, - Д.Седов
Понедельник, 27.01.2020
22:41  В Алма-Ате встал стекольный завод. Выброшены на улицу сотни рабочих
22:20  В Украине подтвердился первый случай заболевания коронавирусом
20:48  Большая сделка между Москвой и Анкарой в Ливии, - Le Monde
20:36  Для строительства новой столицы Ахалского велаята в Туркмении срубили сотни гектаров фруктовых садов
20:32  Сотни авто выручают из снежного плена на трассе Нур-Султан - Петропавловск
19:34  Строительство ТАПИ в Афганистане может задержаться на полгода. А может и навсегда...
18:28  Аркадаг реорганизовал Академию госслужбы при самом себе
17:35  Смертельный вирус добрался до курортного Хайнаня. Туристы разбегаются
17:24  В Афгане разбился самолет связи и разведки ВВС США E-11A. Талибы уверяют, что это их работа
15:08  Президент Киргизии С.Жээенбеков принял участие в митинге-реквиеме в честь прорыва блокады Ленинграда
15:07  Шоу-биз и археология не работают. Как поднять уровень санитарной и общей культуры казахов? - Н.Даутбек-кызы
15:00  Русская жительница Китая об обстановке из-за нового вируса: "Паника неимоверная, в магазинах драки"
09:54  Америка без прикрас: насколько действительно сильна сверхдержава? - Handelsblatt
09:46  Не родись счастливым... Как казаху стать "кандасом"
09:35  "Армия" Асада опять штурмует Алеппо. Они вообще воевать будут?
09:28  Западная Азия - "могильник" для США, - Ханийе Масджуди
09:24  Вирус на вырост. Опасная болезнь из Китая распространяется по миру, - "Къ"
09:17  Глава "Казахмыса" сделал невнятное заявление по резне своих топ-менеджеров. Лучше б молчал
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекистан: шелковая промышленность ставит под угрозу ремесленничество
12:36 28.01.2020

Мастера шелкоткачества Ферганской долины опасаются, что с развитием промышленного производства могут быть утеряны вековые традиции их ремесла.

Абдунаби Тоштемиров – один из нескольких сотен носителей многолетних традиций шелкоткачества в Маргилане.
Кожура граната, шелуха лука, скорлупа грецкого ореха и корни неизвестных растений, собранные в кучу у котла в доме Абдунаби Тоштемирова, наполняют воздух резким запахом.

Позднее Тоштемиров добавит все это в специальную смесь, которую использует для окрашивания своих тканей. Изготовление этих смесей – мастерство, которое ремесленники, ткущие шелковые ткани, из города Маргилан в Ферганской долине передают из поколения в поколение.
В мастерской Тоштемирова тесновато – здесь едва помещается ткацкий станок размером примерно один метр на три. Длинные разноцветные нити натянуты на оборудовании, как струны на арфе. При ритмичном движении челнока туда и обратно вырисовывается будущая картина.
60-летний Тоштемиров – абрбандчи, то есть мастер, который изготавливает ткани ручным способом. Термин образован от персидского слова "абр", означающего облако. А еще так называется ткань икат, распространенная в регионе.
В Маргилане издавна ткали и красили ткани исключительно мужчины. Но времена изменились, и это ремесло начали осваивать и женщины. Однако Тоштемиров не подпускает к станку жену и дочерей. Он считает, что традиции должны быть сохранены – именно это, по его мнению, придает его продукции особую ценность.
Тоштемиров родился в семье мастеров шелкоткачества. Он вспоминает, как в детстве играл с белыми и серебряными нитями. Его дедушка возил шелк на продажу в Хотан, оазисный городок в нынешней китайской провинции Синьцзян.
В советские годы кустарное производство переживало сложные времена. Ремесленники, у которых были собственные мастерские, осуждались как якобы мелкобуржуазные предприниматели. Коммунисты практически уничтожили их как нежелательный социальный класс.
Не желающие подчиняться могли попасть в тюрьму. Отец Тоштемирова был среди тех, кто "играл с огнем", передавая свое мастерство сыну.
"Нескольких моих друзей и знакомых отправили за решетку. У меня до сих пор осталось чувство страха при виде милиционеров, – сказал Тоштемиров Eurasianet.org. – У нас в доме была маленькая незаметная комнатка, где стоял ткацкий станок. Входили в комнату через шкаф. Окна были на потолке. Там ночами мы с отцом ткали атлас".
Тоштемиров – один из нескольких сотен (возможно, 250 или около того) мастеров традиционного шелкоткачества в Маргилане.
Город, население которого сегодня составляет около 200 000 человек, уже много лет ассоциируется с шелком. Цифры говорят за себя. Узбекские специалисты по истории традиций изготовления тканей говорят, что в 1910 году в Ферганской области было 1387 шелкоткацких мастерских. Из них 911 были в Маргилане. В настоящее время в шелковом бизнесе занято около 2 000 человек.
Возрождение шелкоткачества как ремесла началось при советском лидере Михаиле Горбачеве, чьи реформы в конце 1980-х годов позволили создавать кооперативы, принадлежащие рабочим. Это дало простор для процветания творчества за пределами крупной текстильной промышленности, доминировавшей в советское время.
С распадом СССР все изменилось – на смену плановой экономике пришел свободный рынок. Производителям шелка пришлось адаптироваться заново.
В конце 2017 года президент Шавкат Мирзиеев принял ряд мер, призванных облегчить жизнь ремесленников. Это и налоговые послабления, и указ о предоставлении льготных кредитов людям, занимающимся ремесленничеством.
У Маргилана нет такого архитектурного наследия, как у Самарканда, Бухары и Хивы, поэтому остается полагаться на свое шелковое наследие для привлечения туристов.
Аъзамхона Абдуллаева, владельца шелковой фабрики "Едгорлик", что в переводе с узбекского означает "память", можно назвать пионером в этом направлении. В его фабрике можно увидеть и узнать много интересного. Деревянные ворота с резьбой в ферганском стиле всегда открыты для гостей, а Абдуллаев готов рассказать им о своем видении ремесленного туризма на свободном русском или на ломаном английском языке.
"Едгорлик – это не просто фабрика, а фабрика-музей. Весь цикл производства – от кокона до готовой ткани и шелковых ковров – основан на древних традициях, сохраненных в Маргилане", – сказал он.
По мере того как Узбекистан открывается миру, здесь наблюдается что-то вроде туристического бума, и такие жители страны, как Абдуллаев, от этого выигрывают. "Едгорлик" посетило около 8 000 туристов в прошлом году, при том что в предыдущем – порядка 6 000.
Абдуллаев начал работать в "Едгорлике" в 1981 году, когда это была еще государственная фабрика. 11 лет спустя он ее приватизировал, и теперь здесь трудятся около 200 человек.
"Сегодня мы производим около 100 наименований продукции – шелковые ткани различных видов, от классического узбекского текстиля до шелковых ковров. Привлекаем молодых дизайнеров. Производим современные ткани с авангардным рисунком, который они создали", – сказал Абдуллаев.
Тоштемиров говорит, что крупные фабрики, такие как у Абдуллаева, не составляют ему конкуренции, поскольку ориентированы на экспорт.
"Сейчас много цехов, где производят ткани на электрических станках. Если они в день могут производить от 50 до 100 метров ткани, то я могу изготавливать только 10 метров. Но дело в том, что я использую только натуральные краски", – сказал он.
Тоштемиров сказал, что его продукция в основном ценится дизайнерами и магазинами для туристов, предлагающими более высококачественные и дорогие товары.
Эксперт по текстилю Шухрат Эргашев пытается убедить правительство, чтобы оно делало больше для шелкового наследия Маргилана.
"Нужно построить музей, – сказал он Eurasianet.org. – И если мы будем проводить фестивали ткани, то сможем привлечь специализированную категорию туристов – дизайнеров и представителей индустрии моды".
Тоштемиров между тем фокусируется на самом ремесле и считает, что его необходимо развивать по всей стране. Он помог создать цеха по производству абровых тканей в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, и обучил около 100 человек секретам абрбандчи.
Его беспокоит то, что ввиду легкости и прибыльности промышленного производства кустарный метод может постепенно исчезнуть.
"Промышленное производства шелковых и других видов маргиланских тканей вытесняет ручной труд, – сказал Тоштемиров. – Необходимо, чтобы государство выплачивало абрбандчи постоянное пособие, независимо от результатов их труда. Только так можно сохранить этот вид ремесла и передать его молодому поколению".

27/01/2020

Источник - Eurasianet.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580204160
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Д. Назарбаева: Легкая и пищевая промышленность нуждаются в активной государственной поддержке
- Ходатайство Председателя Мажилиса Парламента принято к производству
- Кадровые перестановки
- Роман Скляр дал ряд поручений по вопросам ЧС на республиканских автодорогах
- Б. Сапарбаев провел заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавируса на территории РК
- Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства информации и общественного развития
- Минздравом РК принят комплекс мер по предупреждению завоза и распространения в Казахстане коронавирусной инфекции
- Квота приема оралманов в 2020 установлена в количестве более 1,3 тыс. человек
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  