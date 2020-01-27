КазКадры. Сельская молодежь может управлять страной не хуже "болашаковцев"

13:42 28.01.2020

Сельская молодежь может управлять страной не хуже "болашаковцев" - обзор казСМИ



Анар Мұстафина



Именно из сельской образованной молодежи выйдут отличные министры и акимы - они не понаслышке знают социальные и экономические проблемы. И не обязательно учиться за рубежом. Просто в молодежный кадровый резерв нужно вводить побольше сельских парней и девушек.



Об этом пишет газета "Жас қазақ". Автор приводит в пример 25-летнего педагога из Актау Жигера Тлеуханова, который получил награду "Учитель мира" в Англии. Жигер принимал участие в международном конкурсе, где за почетное звание "Лучшего учителя в мире" боролись более 100 преподавателей из разных уголков земли.



Тлеуханов стал не только лучшим учителем - он отказался от университетского гранта на обучение в Англии и вернулся на родину. Здесь он продолжает делиться знаниями с учениками в научно-инновационном лицее Актау.

Молодой педагог в интервью каналу Mangystautv.kz объяснил, почему отказался от магистратуры в Английском университете:

- У меня есть свои обязанности. Для меня настоящие патриоты своей родины это Алихан Бокейханов, Ахмет Байтурсынов, Абай Кунанбаев. Каждый из них в свое время делал все возможное, чтобы молодое поколение росло образованным. И мы тоже должны продолжить дело наших предков, - сказал он журналистам.



Жигер Тлеуханов. Zakon.kz

Издание пишет: "Таких патриотов, преданных своему делу, в нашей стране очень много. И каждый находится на своем месте и занимается своим делом. Но они не заявляют о себе, а потому не могут реализовать свой потенциал и знания в полной мере".

Кадровый резерв заполнен не теми

Автор приводит в пример данные из списка президентского молодежного кадрового резерва. Из принятых 13 тыс. заявок были отобраны 300 молодых людей:

102 - частники,

98 - из квазигоссектора,

96 - госслужащие.

Больше половины обучались за рубежом. При отборе выяснилось, что большинство из них - выходцы из Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

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Однако, считает автор статьи, было бы неплохо дать шанс и сельской образованной молодежи. Ведь у нас в основном отдают предпочтение тем, кто отучился за границей, а выходцам из сел не всегда удается подняться по карьерной лестнице.

- Те, кто вошли в президентский кадровый резерв, в будущем могут стать министрами, акимами и руководителями нацкомпаний.

А кто может стать хорошим акимом? Тот, кто вырос на асфальтированных городских улицах, или тот, кто не понаслышке знает сельские проблемы?

Поэтому прежде чем отправлять на руководящую должность молодых, вошедших в президентский кадровый резерв, сначала их следует направить в регионы. Для них это была бы замечательная школа жизни, - рассуждает автор материала.