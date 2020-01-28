Евг.Сатановский: Новая Речь Посполитая ждет нового Смутного времени

13:48 28.01.2020

28.01.2020



Продолжается политический польско-украинский цирк.



Поставили трагикомедию. Называется "Как два президента Польшу с Украиной против России объединяли". Естественно, на еврейских костях. Что, в случае Дуды понятно, а в случае Зеленского понятно одним евреям, которые среди национальных типажей за последние три тысячи лет своей истории видели немало. И выработали к ним вполне устойчивое отношение.



Оба старались друг другу понравиться. У обоих это получилось. Оба говорили друг другу то, что по их представлениям должно было собеседнику понравиться.

Дудук сообщил Зе, что надо поднимать на щит национальных патриотов времен распада Российской империи, Пилсудского и Петлюру. У одного из которых оторвать от нее страну получилось, а у второго нет. Зато оба отметились звериным национализмом и еврейскими погромами. За что Петлюру в эмиграции анархист-котовец Шварцбурд и убил, причем парижский суд его полностью оправдал, потратив на это всего 8 дней. Покойного отца украинского национализма пытались от антисемитизма отмазать, но это не удалось. Почему, понятно из книги З.С.Островского "Еврейские погромы на Украине в 1918-1921 годах", изданной в 1926-м году. Раритет, но в интернете есть.

Зе с Дудуком радостно согласился и отметил, что СССР отвечает за начало Второй мировой войны. Собеседнику было приятно. Все это происходило на фоне 75-летия освобождения Освенцима, в ходе мероприятий, которые по идее должны были быть этой дате посвящены. Под ритуальные слова про борьбу с антисемитизмом. Под которым оба помянутых политических извращенца явно полагают героизацию погромщиков самого худшего толка. При этом Петлюра Польше, борясь с большевиками, значительную часть Украины сдал. И поляков там, вместе с евреями, дорезали уже позже, при Бандере и Шухевиче, которые тоже герои современной Украины.

Но это мелочи. Выводы можно сделать простые.

Несмотря на взаимную ненависть, резню, преследования, притеснения и геноцид поляков на Украине и украинцев в Польше, против России их начальство готово дружить. Никакие кощунства, ложь и явная подлость его в стремлении переписать историю не остановят.

Искоренить возрождение нацистской идеологии в пределах складывающегося альянса, к которому явно примыкает прибалтийская тройка, дипломатическим и академическим путем нельзя. Тут или - или. Россия их главный враг и говорят они об этом открыто. И тут уже дело не в американских демократах с их параноидальной ненавистью к Москве. Так же, как в годы войны дело было не только в Гитлере. Его планы легли на прочный местный фундамент. Вполне себе готовый вариант новой Речи Посполитой. Скоро пойдут брать Москву. Только Смутного времени ждут. Все повторяется в истории. И непохоже, что в виде фарса…

Евгений Сатановский