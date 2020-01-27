В Казахстане запустят свою платежную систему. Название еще не придумали

14:58 28.01.2020

О развитии платежной системы и валютного рынка рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев



- Вопросы борьбы с теневой экономикой и повышение доли безналичных расчетов являются одной из основных приоритетных задач Национального банка. Для достижения поставленных целей Национальный банк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и правительством до 1 октября 2020 разработает программу развития национальной платежной системы, - сказал Ерболат Досаев в ходе заседания правительства, передает корреспондент МИА "Казинформ".



По словам главы Нацбанка, национальная платежная система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон.

Он также рассказал, как будет регулироваться валютный рынок. Так, в рамках работы по обеспечению сбалансированного развития валютного рынка и привлечения иностранного капитала в Казахстан, Национальным банком совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка до 1 июля 2020 будут внесены предложения по развитию рыночной инфраструктуры хеджирования валютных рисков.

- Это, с одной стороны, позволит перенаправить валютные средства на балансе финансовых организаций на кредитование экономики в национальной валюте. С другой стороны, появится инструмент защиты для иностранных инвесторов от валютных рисков, что, в конечном итоге, будет способствовать доведению объема инвестиций в основной капитал до 30% от ВВП, - проинформировал Досаев.