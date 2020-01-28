 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В России анонсированную американскую "сделку века" по Ближнему Востоку назвали бессмысленной
15:34 28.01.2020

"Сделку века", как способ решения ближневосточной проблемы, никто всерьез не воспринимает. Все компоненты этого плана не жизнеспособны", – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Федор Лукьянов. Так он прокомментировал перспективы плана урегулирования палестино-израильского конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

"По имеющейся информации в СМИ, план Трампа предполагает предложение палестинцам дорого продать свое государство – согласиться на очень серьезные инвестиции и материальную помощь, а взамен отказаться от намерений по созданию Палестинского государства. При этом США платить не собираются. Они намерены предложить это сделать богатым арабским странам Персидского залива", – пояснил главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.
При этом политолог выразил сомнение в том, что какая-либо из арабских стран готова тратить на это свои деньги. "Это не вопрос номер один для политических кругов богатых арабских стран. Поэтому все компоненты этого плана не жизнеспособны. Покупать национальный престиж и гордость даже за большие деньги – занятие бессмысленное. Никто этот план, как способ по решению ближневосточной проблемы, всерьез не воспринимает. В конечном итоге это будет просто большим пиар-мероприятием, которое политически поддержат израильтяне. Но даже руководители Израиля вряд ли рассчитывают на то, что "сделка века" может сработать", – подчеркнул Лукьянов.

Он добавил, что представить какую бы то ни было договоренность по разрешению палестино-израильского конфликта сейчас невозможно. "Этот конфликт очень хронический, запущенный и тупиковый. Ни одна из сторон не готова к тому, чтобы пойти на серьезные решения и зафиксировать новый статус-кво", – продолжил эксперт.
Он также отметил, что ближневосточный кризис затрудняет сотрудничество Москвы с разными странами, несмотря на то, что у России хорошие отношения с региональными игроками. "Поэтому, при всех новых возможностях и при том, что Россия имеет хорошие отношения и с Израилем, и с Палестиной – я не вижу, какая страна может там хоть что-то сделать для урегулирования конфликта", – заключил Лукьянов.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал план по урегулированию палестино-израильского конфликта, который в СМИ называют "сделкой века". По словам президента США, детали плана будут озвучены во вторник в полдень по местному времени (20.00 мск).
Также сообщалось о намерении Трампа объявить, что срок для подготовки к реализации "сделки века" займет четыре года.

Иран назвал "сделку века" "бредовой", предложив провести "референдум, в ходе которого все палестинцы: мусульмане, евреи и христиане – определят свое будущее".
А официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна призвал "арабских и мусульманских послов" не участвовать в церемонии объявления Трампом плана ближневосточного урегулирования, назвав "сделку века" заговором.
Текст: Наталья Макарова
28 января 2020,

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580214840
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