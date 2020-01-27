Герои и предатели в истории. О работе СМЕРША, акциях НКВД-МГБ, Абакумове и Берии, - А.Максимов

15:39 28.01.2020 Герои и предатели

Анатолий Максимов о работе СМЕРША, акциях НКВД-МГБ, Абакумове и Берии



Игорь Латунский



Долгое время в России не утихают споры на тему – правильно ли работали органы безопасности СССР во время Великой Отечественной войны, чтобы приблизить час победы. Верно ли поступали руководители ОГПУ – НКВД – МГБ СССР, когда проверяли население своей страны на лояльность? Оправдано ли было переселение народов? И был ли заговор наркома Лаврентия Берии?



Ответить на эти вопросы согласился ветеран спецслужб Анатолий Максимов. Примечательно, что и он до перехода в Управление "Т" (Научно–Техническая Разведка) прослужил в Третьем главке Военной Контрразведки КГБ, создателем которого под названием "СМЕРШ" - смерть шпионам, был руководитель МБ СССР Виктор Абакумов, расстрелянный по личному приказу Никиты Хрущева.



Игорь ЛАТУНСКИЙ. Как известно, в перестройку многие советские достижения и их творцы, особенно времен Сталина, стали подвергаться незаслуженной критике, а иногда и откровенному охаиванию. Одним из руководителей, подвергшийся нападкам, был глава военной разведки, а затем министр безопасности СССР Виктор Абакумов. Ваше мнение об этом человеке.



Анатолий МАКСИМОВ. В каждом государственном деятеле есть и плюсы, и минусы. В Абакумове было много положительного. Он занимался не только военной контрразведкой, но и всей контрразведкой страны, а также был заместителем Л. Берии. Он был государственником, и его расстреляли, потому что он много знал.



Говоря о самых трудных военных годах, стоит отметить, что до Курской дуги, под деревней Прохоровкой, было разоблачено более тысячи засланных в тыл нашей армии фашистских агентов. Ведь и работа Абакумова есть в этом деле.



Игорь ЛАТУНСКИЙ. Каким образом СМЕРШ обнаруживал в тылу нашей армии диверсантов и вражеских агентов?



Анатолий МАКСИМОВ. В нужных местах появлялись контрразведчики, которые внимательно отслеживали ситуацию и людей в этой местности. Я служил до прихода в ПГУ КГБ СССР в Управлении Военной Контрразведки, и мы вычисляли, что и где происходит не так, как всегда. Я был не только свидетелем, но участником по выяснению причин падения самолета по подсунутой отвертке, были в моей работе и разборы поджогов, и многое другое.



Игорь ЛАТУНСКИЙ. А каким образом шли подобные операции?



Анатолий МАКСИМОВ. Допустим, среди техников какой-то человек сегодня в нормальном настроении, а через два дня его настроение резко поменялось. Мы начинаем интересоваться, что же с ним произошло? В отличие от прошлого времени мы не доводили ситуацию до состояния, когда что-то случится, а вместе с политотделом вели открытые разговоры.



Когда я в Тбилиси проходил юридическую подготовку, у нас был преподаватель капитан, который потом стал военным прокурорам, так он нам говорил: "Вы должны отлично знать свое рабочее место, тогда не будет лазейки, не то, что для шпиона, а для тех, кто небрежно относится к своей работе!".



Игорь ЛАТУНСКИЙ. В конце 1943 - начале 1944 года, после того, как немецкие войска стали отходить с Кавказского хребта СССР, ряд народов был переселены с Кавказа в республики Средней Азии. Эта депортация была оправдана?



Анатолий МАКСИМОВ. По моему глубокому мнению, ее надо было проводить. Американцы, когда японцы стали разворачиваться в Юго-Восточной Азии и в Тихом океане, уже тогда японских поселенцев в США, всех до единого, немедленно отправили в южную резервацию. И там, выходцы из Японии, лишенные прав выбирать и быть избранными, иметь свое дело, прожили всю войну. Руководство и спецслужбы нашей страны в начале Великой Отечественной войны в 1941 году, волжских немцев пересилили в Казахстан, на всякий случай. Любое выселение проходило весьма жестоким, но при этом, из тех, кто был выселен, никто не пострадал в правах, в отличие от японцев в США, имели право избирать и быть на тех местах, куда их отправили быть избранным, взять с собой все вещи и деньги. Да, я соглашусь, что многие честные люди пострадали, но такие были правила игры! Ведь если один что-то делал, это практически наверняка означало, что члены его семьи будут оказывать поддержку.



На Кавказе в тылу нашей армии инструкторами абвера были созданы тысячи банд, вооруженных самым современным по тем временам оружием. И когда у нас были трудности под Москвой, Ленинградом и Сталинградом, а войска фон Клейста подошли к Кавказу, они ударили по нашим войскам.



Вот почему Берия, вылетевший на Кавказ в 1942 году, и возглавившей его оборону, не пустил в бой, а послал в тыл Красной армии две тысячи войск НКВД СССР. Только благодаря этому и удалось удержать фронт. И войска НКВД СССР очищали от боевых банд республики Кавказского хребта вплоть до 1946 года.



Игорь ЛАТУНСКИЙ. А при подобных и других, но похожих на эту оперативную совместную игру контрразведки и разведки, применялась радиоигра с противником?



Анатолий МАКСИМОВ. Конечно, например такие операции, как "Монастырь", или "Березино". У нас, кстати, операция "Монастырь" началась проводиться до войны, а во время войны эта радиоигра продолжилась. Ее главный герой Александр Демьянов, у нас он был "Гейне", а у немцев – "Макс". Существовала организация "Престол", в которую входил известный поэт и писатель Борис Садовский. Она готовила приход немцев, но создана была под полным контролем НКВД. В окружение Садовского наши спецслужбы ввели Демьянова. А после поражения немцев под Москвой, когда немецкие спецслужбы усилили свою активность даже в глубоком тылу СССР, чтобы сковать их работу, была проведена уже вторая часть операции "Монастырь". "Макс" – Демьянов в 1942 году перешел линию фронта, пришел к немцам как представитель антисоветского подполья, выдержал проверку и прошел обучение в школе абвера.



Во время операции "Березино" наши спецслужбы создали видимость существования в тылу Красной армии большой группы из двух тысяч человек под командованием перевербованного немецкого подполковника. Им тоннами приходили грузы, снаряжение, они активно отвлекали на себя внимание германского командования. В радиоигре, кстати, принимал участие и легендарный Абель. Группа отчитывалась, что у нее имеется связь в советском генштабе, куда после возвращения из школы диверсантов абвера устроился Демьянов. Более того, спустя годы Гелен, руководитель разведки ФРГ, ушел в мир иной, считая, что "Гейне" был его агентом и не зная, что это была подстава. Он даже предлагал сотрудникам ЦРУ США восстановить связь с "Гейне".



Есть такой термин стратегическая дезинформация – она позволяет отвлечь силы противника от настоящей агентуры на ложные объекты.



Игорь ЛАТУНСКИЙ. Кто из руководства спецслужб СССР провел столь блестяще выстроенную игру с немецким Генштабом?



Анатолий МАКСИМОВ. Это была совокупная радиоигра, но ею руководил лично Анатолий Павлович Судоплатов. А со стороны контрразведки ее проводил или сам Абакумов, или его заместитель, поскольку там работали, как я сказал, и разведка, и контрразведка.



Игорь ЛАТУНСКИЙ. Значит, на нашей территории этими операциями занималась контрразведка, а за линией фронта эта работа лежала на плечах разведки, и сколько же разведчиков работало на вражеской территории?



Анатолий МАКСИМОВ. Заброску во время войны проводили вместе контрразведка и разведка, а если в этом была необходимость тогда порознь. Было заброшено более двух тысяч человек разведывательных диверсионных групп, эти группы были всего по 5-6 человек, они провели множество операций. У нас было четыре структуры: партизанское подполье, диверсионные группы, резидентуры и агентура за рубежом. Резидентурами понятно, кто занимался, у ГРУ было свое, а мы занимались партизанскими движениями, ими же занимались и военные. В феврале 1942 года Пономарева поставили во главе партизанского движения, до этого партизаны действовали стихийно. Была команда, что любые командиры МВД или НКВД СССР, оказавшиеся в тылу немецких войск, должны там создать очаги сопротивления.



Игорь ЛАТУНСКИЙ. Были ли попытки немецких спецслужб устроить покушение на Сталина?



Анатолий МАКСИМОВ. Судя по тому, сколько пурги несут на эту тему художественные фильмы российского кино, Сталин был со всех сторон окружен, что немцам надо было только нажать кнопку и Сталина бы не стало. Попытки были, конечно, но и у Сталина была прекрасная информация…



Игорь ЛАТУНСКИЙ. Как бы вы тогда охарактеризовали поступок Полномочного Представителя НКВД СССР по Дальнему Востоку, комиссара Второго ранга Генриха Люшкова, сбежавшего из Манчжурии в Китай, а затем сдавшегося японским пограничникам, пообещавшем разведке Японии устроить покушение на Сталина, поскольку он все знал о системе его охраны?



Анатолий МАКСИМОВ. Этот переход Генрих Люшков совершил во время событий на Халхин-Голе. Все считают, что он предатель, тогда почему же заместитель Берии Хреновский, приехав на место, вместо расправы над его руководством и начальником заставы за то, что они упустили Люшкова, наградил Орденом Ленина? Ведь по меркам того времени такое было невозможно.



Игорь ЛАТУНСКИЙ. Вы хотите сказать, что он был подставой НКВД СССР?



Анатолий МАКСИМОВ. Генрих Люшков обладал колоссальной информацией, он же был начальником НКВД по Дальнему Востоку СССР. На Халхин-Голе у нас было на сотни тысяч больше, чем у японцев. Мы показали потенциальные мобилизационные возможности нашей армии. Люшков ушел и сказал японцам - попробуйте сунуться, мало не покажется. А с экранов ТВ и из ряда газет сейчас идет информация, что он предатель, что Зорге якобы получал приказ убрать Люшкова. Тема Люшкова просто не разработана. Я, кстати, спрашивал моих коллег из ФСБ - почему? А они мне ответили, что этой темы не касаются, потому что им и так все ясно.



Игорь ЛАТУНСКИЙ. Вот значит, как дезинформируется враг. А кто же проводил и возглавлял подобную работу?



Анатолий МАКСИМОВ. Дезинформбюро, оно принадлежала не только нам – Комитету, во главе его стояли люди из ЦК, а возглавлял его сам Иосиф Сталин.



Например, была проведена операция "Снег", в результате которой СССР фактически ускорил столкновение США и Японию. Разведка СССР нашла в Штатах человека, который считал, что Японию надо приструнить. Он занимал должность ближайшего помощника госсекретаря. Он настоял на меморандуме, согласно которому японцы должны незамедлительно уйти из Юго-Восточной Азии и Тихого океана. А японцы уже давно готовились к нападению на Перл-Харбор, что в итоге и произошло. А человек этот оказался одним из шести, отправленных в свое время через Дальней Восток в эмиграцию с США. Он осел там, вознесся по служебной лестнице. Фамилия у него была Уайт, в переводе на русский Белый, Белов.



Игорь ЛАТУНСКИЙ. Можете ли вы прокомментировать дело "Еврейского Антифашистского комитета"?



Анатолий МАКСИМОВ. Этот комитет сделал многое для СССР. Евреи из творческой среды во время своих гастролей в США провели колоссальную работу для получения нашей страной гуманитарной и военной помощи, для открытия "второго фронта" - это бесспорно. Но при этом его членам не надо было наглеть. Так они неоднократно пытались продавить идею сделать в Крыму Еврейскую Автономную Область. Хотя она уже была создана в Биробиджане. И когда им дали понять, что решение принято, то пошли попытки действовать через Соединенные Штаты Америки – влиять на политическое руководство СССР. В итоге получили то, что получили.



Игорь ЛАТУНСКИЙ. Почему Абакумов арестовал в 1944 году шведского банкира Рауля Валленберга? Был Валленберг агентом разведки СССР? Почему его боялись отпустить обратно в Швецию?



Анатолий МАКСИМОВ. Рауль - трагическая фигура, сделавшая много хорошего и полезного. Это был человек, который лил воду на нашу мельницу. Валленберг помогал создавать ауру надежды, что еще не все потеряно. И я думаю, что, когда его взяли, еще на улицах Будапешта, он просто не имел желания сотрудничать с нашими спецслужбами. А ему предлагали согласиться на это. Кроме всего прочего, он был больным человеком, а может быть, и в контрразведке перестарались на его допросах. Далее его пришлось скрывать, изворачиваться перед шведами, что, мол, не знаем о таком человеке ничего.



Игорь ЛАТУНСКИЙ. А иначе бы поднялся вой, что, мол, сделали в застенках Лубянки с героем, спасавшим несчастных евреев. И займов от Швеции, которые были необходимы в 1945-47 годах для восстановления наших городов, выплаты зарплат - не видать? А Валленберг был ценен как наводчик, который мог вывести на кого-то, кто был интересен спецслужбам СССР?



Анатолий МАКСИМОВ. Разумеется, Валленберг мог интересовать, потому что это была фигура из клана со значимым влиянием. К каждому человеку, кто мог быть потенциально полезен нашей стране, органы безопасности всегда проявляли и будут проявлять интерес.



Игорь ЛАТУНСКИЙ. Насколько правда, что в основе ареста генерал - лейтенанта МБ СССР Судоплатова лежало его знание о схеме минирования в октябре 1941 ряда зданий, близко расположенных к Кремлю. И Хрущев боялся, что, имея схему неразминированных зданий в столице, Берия отдаст приказ Судоплатову, и тот может их подорвать. Тогда в Москве будет введено ЧП, и войска НКВД и МВД вместе с дивизией Дзержинского, подчиняющиеся наркому Берии, возьмут власть.



Анатолий МАКСИМОВ. В 1941 году было заминировано 120 самых важных объектов, включая подступы к Кремлю, но к 1953 году, да будет всем известно, все уже было давно разминировано.



Игорь ЛАТУНСКИЙ. Тогда почему же со стороны Хрущева, Маленкова и Молотова было принято решение расстрелять руководство Министерства безопасности СССР и арестовать Судоплатова, Эйтингона, Серебрянского?



Анатолий МАКСИМОВ. Шла битва за власть. И победить в ней должны были или гвардия НКВД-МБ СССР, или Хрущев с компанией. Хрущев – настоящий перерожденец. Он порочил Сталина, а опорочил и социализм, и советскую государственность. Он своими действиями подорвал доверие к справедливости у тех, кто жил в капиталистических и колониальных странах. Он - чистейшей воды преступник. Берия очень много вложил в копилку победы. Поэтому обвинение на последнем для Берии заседании ЦК КПСС, которое выдвинул против него Хрущев, что Лаврентий Павлович специально возглавил в 1942 году оборону Кавказа, чтобы сдать его наступающим немецким войскам, звучит просто преступно. Источник - Завтра

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