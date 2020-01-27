Валютный рынок Казахстана: дедолларизации не получилось?

15:41 28.01.2020

Валютный рынок: дедолларизации не получилось?



В последний месяц 2019 года банки скупили для своих клиентов $2,5 млрд.



Объемы торгов долларом США на KASE, млн USD



Ослабление доллара в декабре на 1% только подогрело интерес к американской валюте на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Обороты на спот-рынке биржи, где банки в основном приобретают валюту для своих клиентов, за месяц выросли на 20%. В абсолютном выражении это полмиллиарда тенге. Таким образом, обороты составили $2 млрд 522,2 млн. Причем безостановочный рост продолжается третий месяц подряд



Примечательно, что также выросли обороты и по европейской валюте - до 6,4 млн евро и российской - до 432,6 млн рублей. Снижение же по отношению к ноябрю сложилось лишь по китайской валюте – до 20,6 млн юаней.



Оживился в декабре и рынок валютных свопов, где банки второго уровня одалживают доллары друг другу и у Нацбанка. К ноябрю объем сделок увеличился здесь на 3,4% - до $4 млрд 358,3 млн, в абсолютном выражении – на $144,8 млн. Впрочем, это не так уж и много, поскольку представляет второй по величине минимальный месячный результат минувшего года.



Что предпримет Нацбанк?



Напомним, что в декабре вслед за ноябрем отмечался возросший спрос на доллары и на рынке наличной иностранной валюты. Такая повышенная активность фактически ставит крест на политике дедолларизации, упорно проводимой Нацбанком. Ведь вместо хранения сбережений в банках на депозитах, ставки вознаграждения по которым остаются низкими, их клиенты либо уходят в "нал", либо выводят доллары за рубеж.



Логично, что в ответ, как это было уже не раз, Нацбанк вполне может провести одномоментное ослабление тенге.



Чтобы попытаться сбить волну растущего спроса на инвалюту



Тулеген Аскаров