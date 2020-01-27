Новая 200-тенговая монета появилась в Казахстане

15:46 28.01.2020

Национальный Банк Республики Казахстан 28 января 2020 года выпускает в обращение биколорные циркуляционные монеты номинальной стоимостью 200 (двести) тенге образца 2020 года.



Дизайн монет выполнен в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет Национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года № 804.



В стилистике дизайна биколорных циркуляционных монет прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур.



Описание биколорных циркуляционных монет:

Внешнее кольцо монет выполнено из нейзильбера, внутренний диск изготовлен из никелевой латуни. Гурт выполнен с 16 углублениями, с чередующимися гладкими и рифлеными секторами.



На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображен Государственный Герб Республики Казахстан, по окружности – надпись "QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY", обозначающая страну-эмитента. В нижней части монеты – надпись "2020", обозначающая год чеканки.



На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части – надпись "200", обозначающая номинал и выполненная на фоне гравировки горизонтальными штриховыми линиями, которые повторяют очертания цифры номинала. В верхней и в нижней части монеты – орнаментальные фрагменты, выполненные в виде вертикальных штриховок. В нижней части монеты – надпись "TEŃGE", обозначающая текстовое наименование национальной валюты, выполнена на фоне радиальных штриховых линий. В левой части монеты аббревиатура "QUB", обозначающая банк-эмитент QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI. В правой части монеты – товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора.



Технические характеристики:

Содержание металла: нейзильбер/нибрасс

Масса: 7,5 грамм

Диаметр: внешнее кольцо – 26 мм, внутренний диск – 18,3 мм

Толщина: 1,90 мм

Гурт: 16 углублений.



Стоит отметить, что банкноты номиналом 200 (двести) тенге остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота по мере естественного износа.