 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новая 200-тенговая монета появилась в КазахстанеНовая 200-тенговая монета появилась в Казахстане
15:46 28.01.2020

Национальный Банк Республики Казахстан 28 января 2020 года выпускает в обращение биколорные циркуляционные монеты номинальной стоимостью 200 (двести) тенге образца 2020 года.

Дизайн монет выполнен в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет Национальной валюты – казахстанского тенге, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 12 декабря 2018 года № 804.

В стилистике дизайна биколорных циркуляционных монет прослеживается симбиоз художественных элементов восточной и западной культур.

Описание биколорных циркуляционных монет:
Внешнее кольцо монет выполнено из нейзильбера, внутренний диск изготовлен из никелевой латуни. Гурт выполнен с 16 углублениями, с чередующимися гладкими и рифлеными секторами.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части изображен Государственный Герб Республики Казахстан, по окружности – надпись "QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY", обозначающая страну-эмитента. В нижней части монеты – надпись "2020", обозначающая год чеканки.

На лицевой стороне (аверсе) монет в центральной части – надпись "200", обозначающая номинал и выполненная на фоне гравировки горизонтальными штриховыми линиями, которые повторяют очертания цифры номинала. В верхней и в нижней части монеты – орнаментальные фрагменты, выполненные в виде вертикальных штриховок. В нижней части монеты – надпись "TEŃGE", обозначающая текстовое наименование национальной валюты, выполнена на фоне радиальных штриховых линий. В левой части монеты аббревиатура "QUB", обозначающая банк-эмитент QAZAQSTAN ULTTYQ BANKI. В правой части монеты – товарный знак (логотип) Казахстанского монетного двора.

Технические характеристики:
Содержание металла: нейзильбер/нибрасс
Масса: 7,5 грамм
Диаметр: внешнее кольцо – 26 мм, внутренний диск – 18,3 мм
Толщина: 1,90 мм
Гурт: 16 углублений.

Стоит отметить, что банкноты номиналом 200 (двести) тенге остаются законным платежным средством и будут изыматься из оборота по мере естественного износа.

Источник - Нацбанк Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580215560
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