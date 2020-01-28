Генпрокурор Таджикистана: задержаны 113 предполагаемых "братьев мусульман" (среди них - 20 преподавателей вузов)

16:15 28.01.2020

113 человек задержаны в Таджикистане по подозрению в членстве в организации "Ихван-ул муслимин" ("Братья-мусульмане"). Задержания членов запрещенного в стране движения начались с наступлением нового года.

Юсуф Рахмон, генеральный прокурор Таджикистана 28 января на пресс-конференции в Душанбе официально подтвердил задержание "братьев-мусульман". "Арестованы 113 предполагаемых членов организации, среди них – 20 преподавателей и сотрудников высших учебных заведений и один сотрудник органа исполнительной власти города Исфары. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела", - сообщил он.



Юсуф Рахмон опроверг информацию о том, что в членстве в запрещенной организации подозреваются сотрудник исполнительного аппарата президента Таджикистана и чиновник Министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны. "Целью предполагаемых членов "Братьев-мусульман" было свержение государственной власти в Таджикистане", - заявил генпрокурор Таджикистана.



Задержания подозреваемых в членстве в организации "Братья мусульмане" начались с наступлением нового года. Ранее несколько источников в правоохранительных органах Таджикистана сообщили, что ими была раскрыта "сеть членов запрещенной организации, действовавшей в Таджикистане". По сообщению источников Радио Озоди, среди других задержанных называется и имя Исмоила Каххорова, зятя семьи известных в Таджикистане богословов Тураджонзода. Фирдавс Рахимзода, глава служба государственного имущества г. Исфары также задержан в рамках этого дела.



Аресты десятков людей по подозрению в членстве в запрещенной религиозной организации, отсутствие возможности видеться с родными, непредоставление независимых защитников вызвало тревогу среди некоторых активистов за права человека в Таджикистане. В прошлом международные правозащитные организации подвергали критике власти Таджикистана за то, что те вводят ограничения на свободу религии и вероисповедания. Однако власти в Таджикистане в корне не согласны с такой критикой, а ограничения связывают с борьбой против радикализма.



Организация "Братья мусульмане" в 2006 году была внесена в списки запрещенных по решению Верховного суда Таджикистана. В 2016-м СМИ стало известно об арестах нескольких богословов в Согдийской области Таджикистана, которые впоследствии были приговорены к различным тюремным срокам.



"Братья-мусульмане" - международная религиозно-политическая организация, созданная в 1928 году в Египте. Во многих странах признана террористической и находится под запретом.



28 Январь 2020