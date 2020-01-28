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Предчувствие второй гражданской войны в Америке, - В.Прохватилов
16:30 28.01.2020

Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 28.01.2020

Города Вирджинии объявили себя "прибежищем Второй поправки к Конституции США"
20 января в городе Ричмонде, штат Вирджиния, прошла многотысячная демонстрация, организованная Лигой защиты граждан Вирджинии (Virginia Citizens Defense League). В демонстрации приняли участие, по данным агентства Reuters, свыше 22 тысяч человек. Эти так называемые ганфайтеры вышли на улицы, чтобы выразить протест против законопроектов, которые готовила к рассмотрению местная Генеральная ассамблея (Virginia General Assembly) – парламент штата, подконтрольный демократам.

Демократы Вирджинии хотят ужесточить контроль за оборотом оружия на территории штата. В законопроектах речь идет о поднятии возраста, с которого можно приобретать оружие, до 21 года, более тщательных проверках личных данных покупателя при продаже оружия, запрете на приобретение оружия чаще одного раза в месяц, создании в городах "безопасных зон", куда вход с оружием для гражданских будет запрещен, запрете на продажу армейских штурмовых винтовок.

Законодательные инициативы вирджинских депутатов вызваны, помимо прочего, трагедией, произошедшей в мае 2019 года, когда муниципальный служащий города Вирджиния-Бич Девейн Крэддок вошел в здание муниципалитета и открыл стрельбу. Итог: 12 убитых и 4 раненых. Сам Крэддок был убит в перестрелке с полицией.

Глава Лиги защиты граждан Вирджинии, бывший помощник шерифа Филип Ван Клив развернул широкую агитацию против законодательных инициатив Генеральной ассамблеи штата и сумел убедить администрации более сотни городов и населенных пунктов Вирджинии объявить себя "прибежищем Второй поправки к Конституции США" (Second Amendment sanctuaries), отказываясь подчиняться законодателям штата, если они все-таки примут ненавистные ганфайтерам законопроекты.

Ван Клив призвал участников митинга избегать насилия или каких-либо действий, которые могли бы бросить тень на сторонников прав на оружие. Он предупредил, что демократы хотят опорочить участников митинга.
Не упустил случая подогреть конфликт и Дональд Трамп, ехидно заметивший в "Твиттере": "Они приходят и забирают ваше оружие – вот что происходит, когда вы голосуете за демократов!" Президент США пообещал избирателям, что не допустит, чтобы Вторая поправка "была хотя бы чуть-чуть незащищена".

В преддверии митинга губернатор штата Ральф Нортэм объявил чрезвычайное положение из опасений, что митинг может обернуться вооруженными столкновениями.
Однако демонстрация прошла мирно. Мужчины, с ног до головы обвешанные смертоносным оружием, спокойно прогуливались по улицам Ричмонда. Многие были одеты в камуфляж или боевую экипировку. На улицах продавали футболки и сувениры с лозунгами в поддержку права на оружие и президента Дональда Трампа.

В митинге приняли участие разные люди – от убежденных сторонников Второй поправки до религиозных деятелей, призывавших к миру. "По меньшей мере два окружных шерифа выступили на этом митинге за право на оружие в Ричмонде", – сообщила корреспондент National Public Radio Сара МакКаммон. Она добавила, что "шериф Скотт Дженкинс из округа Калпепер говорит, что он проведет в депутаты тысячи владельцев оружия, если Вирджиния введет новые ограничения".

На улицах были слышны гневные выкрики против губернатора Вирджинии и возгласы: "USA! USA!" Выступающий за Трампа портал Breitbart вел прямой репортаж с митинга, а популярный радиоведущий Алекс Джонс ехал на бронированном автомобиле Terradyne, высовываясь из верхнего люка и обращаясь к толпе через микрофон.

Незадолго до проведения демонстрации в поддержку права на оружие ФБР арестовало 27-летнего бывшего резервиста канадских вооруженных сил Патрика Мэтьюса, 33-летнего жителя штата Мэриленд Брайана Лемли и 19-летнего Уильяма Билбро. Их считают членами радикальной группировки The Base, выступающей за создание белого этногосударства. Еще четверо членов The Base были задержаны в Джорджии и Висконсине.

ФБР прослушивало переговоры Мэтьюса, Лемли и Билбро и утверждает, что они намеревались напасть на участников митинга в поддержку права на оружие, после чего, по их расчетам, должна была начаться расовая война (they hoped would mark the opening of a race war).
Генеральная ассамблея Вирджинии все же проголосовала за введение обязательных проверок биографии при продажах оружия, ограничение числа покупок ручного огнестрельного оружия до одной в месяц, восстановление права местных правительств запрещать ношение оружия в общественных зданиях и иных местах, запрет на продажу штурмовых винтовок военного образца, создание безопасных зон.

Несмотря на официальную версию о намерении членов группировки The Base напасть на участников митинга в Ричмонде, многие американцы этому не верят, памятуя, что в том же штате Вирджиния в городе Шарлоттсвилле на демонстрацию правых Unite the Right нападающими были не сторонники белого супрематизма, а их противники демократы. А в августе 2015 года во время беспорядков в Фергюсоне (штат Миссури) группа вооруженных полуавтоматическими винтовками членов правой организации "Хранители присяги" вклинилась между толпой протестующих и полицейскими, предотвратив столкновение между ними.

Отсюда и неверие в то, что The Base собирались атаковать участников митинга в Ричмонде. Русскоязычный американец, обсуждая в сети слухи вокруг митинга в Ричмонде, пишет: "Несколько месяцев сомневался, стоит ли мне продлевать свое членство в NRA (Национальная стрелковая ассоциация. – Ред.), то сейчас сомнений не осталось. Сразу после того, как допишу этот пост, пойду на их сайт и продлю. Пусть мои 30 долларов (годовой взнос) пойдут на благое дело – отстаивание наших прав и борьбу с ублюдками, которые хотят их нас лишить".
Портал Breitbart пишет, что лидеры демократов, участники движения по контролю за оружием и журналисты демократического лагеря прилагают усилия, чтобы представить участников митинга в Ричмонде экстремистами и расистами, а финансируемые Майклом Блумбергом активистки организации Moms Demand Action объявили экстремистами создателей многочисленных "прибежищ Второй поправки" в Вирджинии.

На фоне приближающихся президентских выборов в США столкновения между сторонниками республиканцев и демократов становятся все более частыми и ожесточенными. Иногда кажется, в воздухе повисло предчувствие второй гражданской войны в Америке.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580218200
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