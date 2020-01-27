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|Сбежавший экс-чиновник Госрегистра Киргизии Алмаматов объявлен в розыск через Интерпол
19:43 28.01.2020
28 января 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА
Бывший начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС Насирбек Алмаматов объявлен в розыск по линии Интерпола. Об этом 24.kg сообщили в УВД Октябрьского района столицы.
Уточняется, что Насирбек Алмаматов объявлен также в межгосударственный розыск в странах СНГ.
Напомним, что Насирбек Алмаматов был задержан 2 ноября 2018 года. Его обвинили в создании устойчивой коррупционной схемы по получению незаконных денежных поборов с граждан Кыргызстана при регистрации и перерегистрации авто, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.
В марте 2019-го Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Насирбека Алмаматова к 12,5 года лишения свободы. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили штрафом в размере 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.
В конце октября прошлого года Верховный суд отменил решение второй инстанции, но Насирбек Алмаматов успел сбежать из страны. По итогам заседания Совета безопасности из органов прокуратуры уволили гособвинителя по данному делу Белека Рыскулова.