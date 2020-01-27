 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп предлагает палестинцам $50 млрд за признание Израиля и отказ от Иерусалима
20:43 28.01.2020

Трамп представляет план по урегулированию ближневосточного конфликта

Президент выступает вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп во вторник представляет ближневосточный мирный план, разработанный его администрацией с целью урегулировать конфликт между Израилем и палестинцами.
В 12 часов дня в Белом доме началась совместная конференция президента Трампа и главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху.
"Сегодня Израиль делает большой шаг на пути к миру", – сказал президент.
Трамп подчеркнул свое восхищение достижениями Государства Израиль и стремление не допустить повторения трагических страниц в истории еврейского народа.
Вместе с тем президент отметил тяжелон положение палестинцев и, вместе с тем, их большой потенциал.
В Израиле все хотят мира, заявил Трамп.
Обращаясь к Нетаньяху, поддержавшему мирный план, президент США выразил ему признательность за мужественный шаг.
Трамп подчеркнул, что, согласно плану, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля.
По словам Трампа, план предоставит палестинцам историческую возможность создать независимое государство.
Говоря о судьбе палестинцев, Трамп подчеркнул, что речь идет о десятилетиях невыполненных обещаний.
Президент упомянул о 50 миллиардах долларов, ассигнуемых Соединенными Штатами на нужды будущего палестинского государства.
В этой связи Трамп подчеркнул важность борьбы с бедностью как аспекта палестинской проблемы.
Президент США также указал на необходимость остановить террористические организации и преодолеть ненависть к Израилю.
Трамп особо отметил тяжелое положение ближневосточной молодежи, по его словам, вступающей в жизнь без надежды. Он подчеркнул необходимость приступить к решению этой проблемы.
Президент напомнил о недавних операциях американских военных по устранению лидера ИГ, а также иранского генерала Сулеймани.
Трамп заявил, что пришла пора исправить ошибку, которую арабские страны совершили в 1948 году, атаковав Израиль, вместо того, чтобы признать его.
Напомним, что палестинская сторона ранее уже отвергла обнародованную во вторник инициативу, а положение израильского премьер-министра остается шатким.
Тем временем в израильском парламенте должно пройти заседание, посвященное запросу Нетаньяху о предоставлении иммунитета от судебного преследования по обвинениям в коррупции. Премьер отозвал запрос за несколько часов до начала слушаний, заявив, что "решил не позволять этой грязной игре продолжаться". Однако слушания в Кнессете все же состоятся. Предполагается, что депутаты проголосуют против предоставления иммунитета.
И Нетаньяху, и его политический соперник Бенни Ганц приветствовали инициативу Трампа.
Палестинский премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что план Трампа – это не более чем способ "покончить с палестинским вопросом". Палестинская сторона отказывается вести диалог с администрацией Трампа, обвиняя его в предвзятости.

Источник - голос америки
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