 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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  Новости и события
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Вторник, 28.01.2020
22:36  В разбившемся в Афгане амер-самолете погиб матерый ЦРУшник Майкл Д"Андреа ("аятолла Майкл")
20:54  Экс-вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова станет полпредом Кыргызстана в Экономическом совете СНГ
20:43  Трамп предлагает палестинцам $50 млрд за признание Израиля и отказ от Иерусалима
19:43  Сбежавший экс-чиновник Госрегистра Киргизии Алмаматов объявлен в розыск через Интерпол
16:56  Asia Times: на каких условиях Турция готова сотрудничать с ЕС?
16:30  Предчувствие второй гражданской войны в Америке, - В.Прохватилов
16:23  Брюссель против Нюрнберга и свинарники Польши, - Р.Устраханов

16:15  Генпрокурор Таджикистана: задержаны 113 предполагаемых "братьев мусульман" (среди них - 20 преподавателей вузов)
15:55  Зеленский врет не только нагло, но и подло, - В.Шурыгин
15:46  Новая 200-тенговая монета появилась в Казахстане
15:41  Валютный рынок Казахстана: дедолларизации не получилось?
15:39  Герои и предатели в истории. О работе СМЕРША, акциях НКВД-МГБ, Абакумове и Берии, - А.Максимов
15:34  В России анонсированную американскую "сделку века" по Ближнему Востоку назвали бессмысленной
14:58  В Казахстане запустят свою платежную систему. Название еще не придумали
13:48  Евг.Сатановский: Новая Речь Посполитая ждет нового Смутного времени
13:42  КазКадры. Сельская молодежь может управлять страной не хуже "болашаковцев"
13:01  Трамп хочет ограничить кыргызам въезд в США
12:36  Узбекистан: шелковая промышленность ставит под угрозу ремесленничество
11:18  2385 лет запросил прокурор Турции исполнителю теракта в клубе Reina узбеку Машарипову
10:40  Нефтяной сектор Ливии несет многомиллионные потери. Добыча черного золота упала до 284 тысяч баррелей
10:30  Белое безмолвие-2. Трассы из Нур-Султана закрыты во всех направлениях
10:14  Исследования раскрывают новые подробности о коронавирусе, - Tages-Anzeiger
10:09  "Китайский" вирус атаковал нефть и предметы роскоши, - "Къ"
09:08  На создание патрульной милиции по всему Кыргызстану потратят 456 миллионов сомов
09:03  В Ташкенте главу агентства занятости Human, обманувшего людей на $2,2 млн, посадили на 10 лет
08:49  Афганский рубеж Америки. В отчете Минобороны США отсутствуют победные нотки, - В.Щербаков
08:30  КазАрмия. Региональное командование "Астана" возглавил полковник Мереке Кучекбаев
08:21  Пекин мобилизует страну на борьбу с вирусом, - В.Скосырев
01:42  35-летний казах Т.Шугулбаев стал главным ревизором Омской области России
00:59  В Казахстане нашли еще одну неизвестную науке древнюю цивилизацию - "Рахат" - 23 ямы, 70 железяк и костяшек и "дом с наклонным дверным проемом"!
00:43  Вирус паники: насколько опасна для мировой экономики эпидемия в Китае, - Д.Мигунов
00:35  Китай как цивилизация будущего, - В.Винников
00:33  Зачем Тегерану нужны переговоры с Вашингтоном? - С.Тарасов
00:32  Как избежать третьей мировой войны, - П.Шипилин
00:30  Архитектурный шедевр Самарканда Ишратхону не передадут иностранной компании. Во всяком случае, пока
00:27  Как блогера и активистку Нафосат Оллашукурову "вытеснили" из Узбекистана
00:25  В чем главный смысл жизни на Западе и на Востоке? - Д.Уськов
00:09  О европейском фашизме, или Тени старой Европы, - Д.Седов
Понедельник, 27.01.2020
22:41  В Алма-Ате встал стекольный завод. Выброшены на улицу сотни рабочих
22:20  В Украине подтвердился первый случай заболевания коронавирусом
20:48  Большая сделка между Москвой и Анкарой в Ливии, - Le Monde
20:36  Для строительства новой столицы Ахалского велаята в Туркмении срубили сотни гектаров фруктовых садов
20:32  Сотни авто выручают из снежного плена на трассе Нур-Султан - Петропавловск
19:34  Строительство ТАПИ в Афганистане может задержаться на полгода. А может и навсегда...
18:28  Аркадаг реорганизовал Академию госслужбы при самом себе
17:35  Смертельный вирус добрался до курортного Хайнаня. Туристы разбегаются
17:24  В Афгане разбился самолет связи и разведки ВВС США E-11A. Талибы уверяют, что это их работа
15:08  Президент Киргизии С.Жээенбеков принял участие в митинге-реквиеме в честь прорыва блокады Ленинграда
15:07  Шоу-биз и археология не работают. Как поднять уровень санитарной и общей культуры казахов? - Н.Даутбек-кызы
15:00  Русская жительница Китая об обстановке из-за нового вируса: "Паника неимоверная, в магазинах драки"
09:54  Америка без прикрас: насколько действительно сильна сверхдержава? - Handelsblatt
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    Кыргызстан   | 
Экс-вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова станет полпредом Кыргызстана в Экономическом совете СНГ
20:54 28.01.2020

Айгуль Рыскулова станет полномочным представителем Кыргызстана в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. Ее кандидатуру одобрил комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша.
Представление внесло Министерство иностранных дел.
Айгуль Рыскулова с 2014 по 2018 год работала вице-мэром столицы Кыргызстана.

28 января 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580234040
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