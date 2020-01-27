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|Экс-вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова станет полпредом Кыргызстана в Экономическом совете СНГ
20:54 28.01.2020
Айгуль Рыскулова станет полномочным представителем Кыргызстана в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ. Ее кандидатуру одобрил комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша.
Представление внесло Министерство иностранных дел.
Айгуль Рыскулова с 2014 по 2018 год работала вице-мэром столицы Кыргызстана.
28 января 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА