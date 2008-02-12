В разбившемся в Афгане амер-самолете погиб матерый ЦРУшник Майкл Д"Андреа ("аятолла Майкл")

22:36 28.01.2020

Весомый ответ: ликвидирован знаменитый ЦРУшник "аятолла Майк", он же "Темный принц"



Алексей Иванов



История со сбитым накануне в афганской провинции Газни самолетом Bombardier E-11A получила сочное, звучное продолжение.



Иранское агентство Mehr со ссылкой на источники в российской разведке подтвердило, что на борту находились высокопоставленные офицеры ЦРУ (трое как минимум). В числе погибших оказался Майкл Д"Андреа, известный по прозвищам "аятолла Майк" и "Темный принц".

О, персонаж знатный! 61-летний американец итальянского происхождения, уроженец штата Виргиния, перешедший из католицизма в ислам суннитского толка ради женитьбы на мусульманке (индо-маврикийке гуджаратского происхождения Фариде Курримджи).



Д`Андреа работал под дипломатическим прикрытием в Египте, Ираке, Танзании и т. д. В 2006-15 годах возглавлял контртеррористический отдел ЦРУ, являющийся, по сути, террористической группировкой: "аятолла Майк" совместно с израильским "Моссадом" организовал убийство начальника спецслужб ливанской шиитской партии "Хезболла" Имада Мугние (взорван в пригороде сирийского Дамаска 12.02.2008 после возвращения с торжественного мероприятия в иранском посольстве, посвященного 29-летию революции). Д`Андреа сыграл большую роль в создании сети тайных тюрем ЦРУ, лично проводил допросы с применением изощренных пыток, курировал программу США по использованию военных дронов в Пакистане, Афганистане, Йемене и др. (когда, помимо реальных бармалеев, погибли тысячи мирных жителей). Прототип цэрэушника "Волка" в боевике Кэтрин Бигелоу "Цель номер один" (роль досталась актеру Фредрику Лене, желтоглазому демону Азазелю из сериала "Сверхъестественное").



С начала 2017 года Д`Андреа руководил иранским направлением ЦРУ, плюс продолжал курировать спецоперации в Ираке и Афганистане. На его счету организация массовых беспорядков в Иране (при помощи "Моссада" и на деньги Саудовской Аравии), попытки активизировать деятельность вооруженных сепаратистов. "Он может вести очень агрессивную программу, но делать это очень умно", - говорил The New York Times бывший юрист Центрального разведывательного управления Роберт Итингер. "Для организации беспорядков в Иране была создана специальная группа, в которую входили представители США, Израиля и Саудовской Аравии. Группу возглавляли Майкл Д"Андреа и один из офицеров, связанных с израильской внешней разведкой "Моссад". Все расходы группы оплачивала Саудовская Аравия. План был назван "Доктрина последовательной конвергенции" и данные для его разработки собирались на протяжении нескольких лет. В разработке также участвовала леворадикальная группировка "Организация моджахедов иранского народа". Были созданы две операционные ячейки в иракском городе Эрбиле и в Афганистане с целью привлечь к протестам членов террористической группировки "Исламское государство"*", - сообщал генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери.



Именно Д`Андреа координировал операцию по убийству национального героя Ирана - командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадного генерала Касема Сулеймани, а также заместителя главы иракского ополчения "Хашд аш-Шааби" и лидера иракской шиитской организации "Катаиб Хезболла" Абу Махди аль-Мухандиса.



Военкор, автор проекта WarGonzo Семен Пегов: "Майкл Д"Андреа погиб накануне в результате крушения самолета в Афганистане. "Темный принц" - именно такое прозвище было у Майкла Д"Андреа в ЦРУ - был назначен ответственным за операции в отношении Ирана еще в 2017-м. Ликвидация генерала КСИР Сулеймани тоже проводилась под его непосредственным кураторством. О том, был ли "Темный принц" уничтожен Талибаном* по заказу Тегерана (как месть за Сулеймани) или талибы убили его случайно - остается только догадываться. Если информация подтвердится, то можно констатировать, что мы наблюдаем одну из самых масштабных дуэлей спецслужб - по ликвидации первых лиц из числа силовиков Ирана и США".

Журналист-международник, спецкор ФАН Аббас Джума: "Вполне вероятно, что спецоперация по уничтожению американского самолета и летевшего на нем Д"Андреа была проведена по заказу Тегерана. Ведь в Исламской республике сказали, что ракетный удар по американским базам в Ираке - это лишь пощечина, а реальная месть за Сулеймани еще впереди. Если данная информация подтвердится, это будет означать то, что иранцы не блефуют, когда заявляют о возможностях своих ВС и спецслужб... 2020 год начался с серии удивительных событий. Ужасных, но удивительных. Есть в них и позитивный момент. В американцев теперь можно швырять ракетами. Можно сбивать их самолеты. Можно брать ответственность за сбитые американские самолеты. США дрогнули".



*Террористическая организация, запрещенная в России