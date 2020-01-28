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В чем заключается интрига представленной в США "сделки века" Палестина-Израиль, - "НГ"
23:57 28.01.2020

Трамп дал Израилю укрепить восточные рубежи

Представленная президентом Дональдом Трампом инициатива предлагает Израилю и Палестине примириться на базе взаимного признания государственности, однако дает неявные выгоды палестинцам. Так называемая "сделка века", объявленная американским лидером в Белом доме в присутствии израильского премьера Биньямина Нетаньяху, была призвана разрубить самый крупный конфликтный узел на Ближнем Востоке, однако только повысила риски эскалации.

"Сделка века", речь о которой ведется с 2017 года, по большому счету подтвердила циркулировавшие до сегодняшнего дня "сливы" западной и израильской прессы. Дипломатическая инициатива строится на идее сосуществования двух государств – израильского и палестинского. При этом Иерусалим объявляется неделимой столицей Израиля, однако в то же время, что парадоксально, палестинцам предлагается создать столицу в Восточном Иерусалиме. Как указал Трамп, для палестинской стороны это последний шанс на обретение государственности. Палестинцам будет разрешено иметь доступ ко всем мусульманским святыням Иерусалима, однако вопросы контроля и охраны, как следует из документа, будут разрешаться израильтянами.

Администрация президента США обещает, что "сделка века" в случае реализации обеспечит фактическое удвоение земель палестинского государства и соединение их транспортными линиями. Как отмечалось ранее, Вашингтон планирует создать специальный тоннель между сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. По большому счету, план Белого дома замораживает территориальное расширение Израиля, однако сохраняет за ним уже появившиеся еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. Территория Западного берега, как следует из документа, на 70% будет принадлежать Государству Палестина. Согласно обещаниям администрации президента США, ни израильтяне, ни палестинцы не будут изгнаны из своих домов. Последние должны взять на себя определенные обязательства.

"Палестинцы должны иметь возможность встретить новое будущее с достоинством, с национальной гордостью. Для успеха палестинского государства мы призываем палестинцев к мирному сосуществованию, – сказал Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне. – Это включает в себя принятие простых правил. Противодействие коррупции, прекращение поддержки злонамеренной деятельности группировок ХАМАС, "Исламского джихада" и других врагов мира. Прекратите финансовые компенсации террористам". Как и сообщалось ранее, дипломатическая инициатива включает в себя меры по разоружению радикальных формирований, действующих в Газе. От них также требуют признать государственность Израиля.

Нетаньяху заявил в ходе совместной пресс-конференции, обращаясь к Трампу: "Вы признаете, что у Израиля должен быть суверенитет там, где он должен защищать себя, и защищать себя самостоятельно. Этот план дает Израилю постоянную восточную границу, чтобы он мог защищать себя". Глава израильского правительства добавил: "Слишком много мирных планов являлись лишь давлением на Израиль с тем, чтобы он покинул жизненно важные территории, такие как Иорданская долина. Но вы, господин президент, вы признаете, что у Израиля должен быть суверенитет над Иорданской долиной и в других стратегических зонах".

Официальный представитель исламского движения ХАМАС Сами Абу Зухри успел отреагировать на обнародование плана. "Сделка века" Трампа не стоит даже тех чернил, которыми она написана, она падет перед единством Палестины, - написал Зухри в Twitter. - Проводимая Трампом политика кнута и пряника не сработает с палестинцами, Трамп и его сделка пойдут на свалку истории, а Палестина и Иерусалим останутся нам". Один из лидеров местного "Исламского джихада" Дауд Шихаб, в свою очередь, заявил, что выступления Трампа и Нетаньяху "полны ненависти и мифов, которые столкнут регион в пучину насилия". Сообщается, что израильская военная разведка уже предупредила о том, что появление деталей "сделки века" может привести к всплеску насилия.

Чуть позже Палестина официально отвергла план президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил палестинский руководитель Махмуд Аббас, выступая в прямом эфире национального телевидения. "Мы отвергаем "сделку века", - сказал он. - Наша позиция не изменилась за два года, и сегодня она не изменится: мы отдаем приоритет фронту сопротивления, чтобы сорвать израильские планы".
В Турции план США назвали мертворожденным. Предложенный США план палестино-израильского урегулирования не имеет шансов на успех, заявили в МИД Турции. По сообщению агентства "Анадолу", в министерстве назвали план "мертворожденным" и предупредили, что не допустят шагов, которые бы "узаконили израильскую оккупацию" палестинских территорий.

Инициатива президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию не соответствует требованиям, которые предъявляет ЕС для решения проблемы. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел Швеции Анн Линде. "Мы, конечно, не успели проанализировать целиком весь план, но на первый взгляд можно сказать, что он не соответствует тем требованиям, что предъявляют Швеция и ЕС исходя из международного права и резолюций ООН как основы для решения проблемы. Далее, устойчивый мир требует, чтобы в переговорах участвовали обе стороны. Необходимо учитывать нужды как Израиля, так и Палестины", - отметила она в интервью агентству ТТ.

Так называемая сделка века) является кошмаром для мира и региона. Об этом заявил во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. "Это кошар для мира и региона", - написал он на своей странице в "Твиттере". Министр также назвал план Вашингтона "несбыточной мечтой обанкротившегося застройщика".

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
28.01.2020

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580245020
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