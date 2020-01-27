А на фига узбекам парки?!

00:48 29.01.2020

Вид парка Гульшан и стадиона Динамо из космоса до осуществленной Мирзиеевым экзекуции



Теперь стало очевидным, что гражданин Мирзиеев давно положил глаз на парк "Гульшан", видимо, с тех самых пор, когда поселился в махалле имени Шукура Бурханова. И каждый день, проезжая мимо этого тихого и уютного райского уголка, мечтал захватить его под каким-нибудь благовидным предлогом. Однако при жизни товарища Каримова не осмеливался ублажить свою алчность.



И вот, когда Юртбаши (великий вождь - ред.) присоединился к большинству, обретший свободу своему волюнтаризму преемничек принялся "делать сказку былью". Но не сразу. Сначала нужно было подготовить почву, так сказать, придать этому преступлению вид законного и благообразного деяния.



Опробовав кощунственные захваты территорий других парков столицы - имени Гафура Гуляма, Бабура и прочих, - возведя на них коммерческие сооружения и не почувствовав серьезного сопротивления жителей Ташкента, наш герой наконец-то приступил к осуществлению своей заветной мечты.



В одночасье парк "Гульшан" был оцеплен металлическим профилем, и незамедлительно началась вырубка деревьев в нем. А когда в соцсетях ташкентцы выразили возмущение по поводу этого святотатства, хокимият Ташкента опубликовал сообщение, мол, рост численности населения рождает рост спроса на медицинские услуги, поэтому на территории парка будет построена многопрофильная клиника.



В предыдущих статьях я уже приводил ряд доводов в пользу несостоятельности этого бездарного сообщения хокимията. Не буду повторяться, но добавлю еще один довод. В радиусе трех километров от парка "Гульшан" можно обнаружить с десяток всевозможных клиник и больниц (в том числе и в нескольких метрах через дорогу), не считая стоматологические и аптеки. То есть заболевшие люди в близлежащих к этому парку махаллях могут легко и безотлагательно получить необходимую медицинскую помощь, ибо она находится от них в шаговой доступности.



Из этого видно, что никакой жгучей надобности в строительстве клиники именно на территории парка "Гульшан" нет. Просто кому-то приспичило присвоить себе лакомый кусочек "столицы дружбы и тепла", и этому криминалу была придана здравоохранительная окраска.



Из данного печального события проистекает естественный вывод: Мирзиеев не дорос до того, чтобы быть президентом. Сложившаяся скорбная ситуация с парками свидетельствует о том, что новоиспеченный вождь не понимает всей глубины своего нравственного, социально-культурного и экологического падения. Он не президент, а коммерсант. Ибо для коммерсантов все - товар, предмет купли-продажи и извлечения прибыли.



Наверное, в один из дней, почесавшись, он в оправдание своих злодеяний произнес: "А на фига узбекам парки?! Кто они такие, чтобы по паркам гулять? Это же отсталый, плебейский, тупоголовый народишка. Пусть эти чурки, прижав ягодицы друг к другу, сидят по домам или машут кетменями в полях!".



Не только представители других национальностей шовинистически и уничижительно относятся к узбекам, но, как ни странно, именно так - высокомерно и презрительно - думают и многие узбеки о своих соплеменниках, особенно те, кому удалось проползти во властные структуры или на верхние этажи в иных сферах, или безнаказанно обогатиться незаконными путями.



При этом следует подчеркнуть, если мечта по своей сути является преступной, то она обязательно аукнется воплотившему ее неразборчивому в средствах мечтателю.



Но сейчас более важен ответ на животрепещущий вопрос: нужен ли Узбекистану президент, отнимающий у детей парки и спортсооружения?



Как известно, диктаторы-самодуры сами не уходят: их либо выносят вперед ногами после естественной или насильственной смерти, либо свергают соратники или взбунтовавшиеся народные массы. Пусть президент живет долго и счастливо, но или добровольно уйдя в отставку, или пересмотрев и исправив свои деяния, обратив их во благо народу Узбекистана.



К сожалению, более реальным выглядит то, что Мирзиеев никуда не уйдет и ничего в своей деятельности менять не будет. Торгашескую психологию, обеспечивающую высокие доходы, никто на бедную праведность не променяет. Такова жизнь, особенно в условиях дикого капитализма.



Увы, но наш президент не понимает, что нельзя ко всему подходить с долларовой меркой. Американизация, то бишь меркантилизация сознания и бытия равносильна дебилизации и деградации с последующей криминализацией общественно-политической жизни и превращением граждан в бездушных циников, нацеленных лишь на жратву и потребление прочего барахла. Если эта пагубная тенденция не прекратится, то вскоре Узбекистан потеряет свою самобытность и реальную самоидентичность.



В завершение хочу привести слова Фридриха Ницше: "Остерегайся же маленьких людей! Перед тобой они чувствуют себя ничтожными, и низость их тлеет и разгорается в невидимую месть". Лишь уточню, что под маленькими людьми Ницше имел в виду не только людей маленького роста, но и тех, кто малы и низки своим интеллектом, помыслами, душой, духом, способностями, достижениями, статусом, нутром и т.п.



Бахтиер Ирмухамедов