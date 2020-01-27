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Что роднит казахов с пуштунами-гильзаями (история)
00:53 29.01.2020

Пуштуны-гильзаи и происхождение казахов-алшинов

В Афганистане вторым по численности после дуррани пуштунским племенным союзом являются гильзаи.

Гильзаи происходят от тюркского кочевого племени халаджи, до сих пор проживающего в Иране (юго-западнее Тегерана). В уйгурском варианте "Сказания об Огуз-кагане" халаджи названы одним из племенных союзов тюрков, наравне с канглы, кыпчаками, карлуками и огузами.

В 12 веке халаджи переселились из Туркменистана в Афганистан, а затем далее в Северную Индию, где захватили значительные территории, образовав первое крупное исламское государство в Индостане - Делийский султанат.

Халаджи, оставшиеся в Афганистане смешались с пуштунскими племенами, кочевавшими на Газнийском плато и образовали союз племен пуштунов-гильзаев. Одним из известных представителей гильзаев является Гюльбетдин Хекматияр (выходец из рода Хароти).

Гульбеддин Хекматияр (род. 26 июня 1947 года, по другим данным - в 1944 году) - афганский полевой командир, премьер-министр Афганистана (в 1993-1994 годах и 1996 году), лидер Исламской партии Афганистана.

Российский востоковед Н.Аристов в своем труде "Англо-индийский Кавказа. Столкновения англичан с афганскими племенами" пишет следующее:

К четвертой группе афганских племен принадлежит, в числе других, самое многочисленное авганское племя хильджи, иначе хильзи, гильджи, гильзи, гильзай". Оно состоит из двух отделов: туран и бурхан, которые в свою очередь подразделялись на роды отек, токи, тереки и эндери (западные хильджи) и восточный род сулейман-хель, состоящий из множества частей, которыми управляли независимые друг от друга мелики

Вызывает интерес название частей гильзаев:

Туран явно имеет отношение к местности выселения гильзаев, а бурханами среди тюрков называли буддистов, о чем есть упоминание еще у академика В.Бартольда, который считал что одной из первоначальных доисламских религий тюрков, наравне с манихейством и огнепоклонничеством был буддизм.

Василий Владимирович Бартольд (3 (15) ноября 1869, Санкт-Петербург - 19 августа 1930, Ленинград) - российский и советский востоковед, тюрколог, арабист, исламовед, историк, архивист, филолог; один из основателей российской школы востоковедения. Академик Санкт-Петербургской Академии наук (1913), член Императорского Православного Палестинского Общества. Один из авторов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона и первого издания "Энциклопедии ислама".

Но это все частности, а самое интересное лично для меня в том, что самоназванием халаджей было калачи (не путать с индоиранским народом Калаши в Пакистане).

По мнению академика В.Бартольда калачи это тюркские слова кал ач (останься и открой). А по мнению казахского лингвиста-тюрколога Сарсена Аманжолова термин калач имеет транскрипцию алач и прямо указывает на наименование Младшего жуза казахов Алаш (алшины).

Сарсен Аманжолович Аманжолов (27 декабря 1903, аул Егинсу, Семипалатинская область, Российская империя - 28 января 1958, Алма-Ата, Казахская ССР) - советский лингвист-тюрколог, один из основоположников казахского языкознания. Доктор филологических наук (1948), профессор (1948), член-корреспондент АН Казахской ССР (1954)

Возможно С.Аманжолов имел в виду, что Алшины имеют не менее древнее происхождение чем казахские роды Старшего и Среднего жузов. Ареалом расселения алшинов был Маверанахр, куда они заселились еще в 10 веке. Именно отсюда вышли казахи Младшего жуза, в период нового покорения Средней Азии тюрками-Шейбанидами. Пришлые узбекские племена под руководством ногаев вытеснили алшинов в степи Западного Казахстана, где и образовался Младший жуз казахов. Именно в это время началась степная коллизия с противостоянием Младшего жуза и ногаев.

Халаджи-калачи были скорее всего составной частью алшинов. На их примере можно теперь точно разъяснить происхождение термина Алшин. Однако под вопросом разъяснение самого термина, его этимология и история.

Некоторый свет на последнее может пролить употребление термина калаш на Ближнем Востоке в Средневековье. Калашами назывались наемное войско или гвардия, во втором значении это оставшийся без средств, деклассированный элемент. Возможно так называли переселившихся в Иран кочевых тюрков-халаджей, которые занимали самые низкие социальные ступени в традиционном восточном обществе.

Сейчас наименование калач (халач) можно встретить в названии Халачского района Лебапского велаята Туркменистана (там проживают туркмены-халачи). Также среди узбеков Хорезмской области Узбекистана есть род халач. В Кубодиенском районе Хатлонской области Таджикистана также проживают тюрки-халачи и там есть горы Кухи-калач.

Таким образом изучение происхождения пуштунов-гильзаев дает обширный материал для получения ответа на вопрос о происхождении казахов-алшинов. Вот такие интересные моменты в истории можно найти для объяснения истории происхождения ответвлений различных народов.

Источник - Канал дилетанта
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580248380
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