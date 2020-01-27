 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Alerte Heritage: "О судьбе Самаркандской Ишратхоны общественность уведомят после переговоров"
00:54 29.01.2020

Обсерватория Alerte Héritage, неправительственная международная организации, созданная для защиты культурного наследия стран Средней Азии, обращает внимание на новые намерения властей Узбекистана по поводу "реконструкции" и сдачи в аренду объектов культурного наследия Узбекистана:

"Долгое время Alerte Héritage призывал Министерство культуры Узбекистана обнародовать официальный список памятников, охраняемых государством, - говорится в распространенном тексте. - После множественных отсрочек список наконец-то был опубликован в октябре прошлого года. Хотя документ – отсканированный в виде картинок файл PDF и помещенный не на официальном портале Министерства культуры, а в безличном пространстве GoogleDrive – изначально внушал опасения и оставался крайне неполным, его обнародование все же вселяло надежду, что процесс сдвинулся с мертвой точки. Однако уже после его публикации мы становимся свидетелями новой тенденции, которая в потенциале таит опасность для памятников, находящихся в списке сооружений, охраняемых государством: различные государственные институции инициируют их радикальную реконструкцию.

Сначала от имени Госкино был анонсирован план радикального преображения бывшего Панорамного кинотеатра, одного из лучших памятников советского модернизма 1960-х годов, широко известного в мире. Разъяснения, данные нам руководством Госкино дезавуируют первоначально опубликованные в СМИ планы: согласно присланным нам уточнениям, кинотеатр лишь приведут в соответствие с первоначальным видом, убрав пристройки последнего времени. В этом сценарии, который не следовало бы определять как "радикальную реконструкцию", речь должна была бы идти – как мы надеемся – о корректной реставрации памятника с заменой инженерных сетей и некоторых конструктивных блоков. Находясь на связи с авторами первоначального проекта Панорамного кинотеатра, мы будем вместе с группой международных экспертов в области истории советского модернизма пристально следить и комментировать каждый этап концептуализации и реализации данного проекта и, безусловно, при необходимости независимой профессиональной экспертизы будем готовы принять в ней участие.

Неразъясненными, и потому особо тревожными, остаются планы по преобразованию Ишратхоны, архитектурного шедевра эпохи Тимуридов в Самарканде. Как было объявлено, Узбектуризм пригласил испанскую сеть Paradores de turismo к разговору об обустройстве в ряде исторических построек Бухары и Самарканда сети "элитных отелей", и выбор испанских отельеров пал, в частности, на Ишратхону. "Опровержения" по этому поводу, данные в последние дни Госкомтуризмом и Министерством культуры, звучат по меньшей мере двусмысленно: участие испанских отельеров в обсуждении судьбы Ишратхоны не было опровергнуто, а общественность лишь уведомили о том, что после проведения переговоров ей сообщат об их результатах. Встает вопрос – зачем же стоило так долго трудиться над составлением и публикацией официального списка памятников, если упомянутые в нем объекты могут в любой момент быть радикально преобразованы в нечто, удовлетворяющее жажде сиюминутной выгоды и частной наживы?!"

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580248440
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