Откуда взялся этот коронавирус? - Л.Савин

09:44 29.01.2020

Леонид САВИН | 27.01.2020



Насколько безопасны американские биолаборатории, созданные в постсоветских странах?

В середине января СМИ стали забрасывать новостями о вспышке вирусного заболевания в Китае. Речь идет о новой форме SARS – острого респираторного синдрома, поражающего легкие и передающегося воздушно-капельным путем, то есть имеющего эпидемический характер.

31 декабря были зарегистрированы первые 27 случаев, связанных с подозрением на заболевание.

9 января – 59 случаев заболеваний и первый летальный исход.



20 января – 65 подтверждений болезни и три смерти.

23 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что вирус может попасть в любую страну, руководству ВОЗ нужно еще 10 дней для более детальной оценки ситуации, но причин для объявления тревоги всемирного масштаба пока нет. Ключевое слово здесь "пока", так как за следующие несколько дней количество подтвержденных случаев болезни и летальных исходов возросло.



25 января китайская сторона подтвердила, что количество смертей возросло на 60% и составило 41 человек.

На 26 января, если верить BBC, стало известно, что уже заражено более двух тысяч человек, умерли 56. Вирус распространяется быстрее, чем проявляются его симптомы. Город Ухань (12 млн жителей), ставший эпицентром заболевания, блокирован властями КНР от окружающего мира. В ряде других городов Китая введены запреты и ограничения на передвижения.



География распространения заболевания довольно показательна: город Ухань в провинции Хубэй –это фактически центр Китая. На втором месте после Ухани по зафиксированным случаям проявления коронавируса – густонаселенная приморская провинция Чжэцзян. В совокупности население двух провинций составляет около 100 млн человек; при такой плотности населения опасность распространения эпидемии увеличивается.

Подтверждены случаи заболевания в Японии, Тайване, Непале, Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Австралии, США и Франции.

По официальным данным, источником вируса стал местный рынок морепродуктов (его закрыли 1 января), где продавались и другие продукты питания.



И вот что следует отметить особо. Недавно в Ухани начала действовать Национальная биолаборатория, где проводятся опыты с патогенными микроорганизмами. Ее открытие было одним из шагов по открытию в КНР к 2025 году от пяти до семи лабораторий 4-го уровня биобезопасности (BSL-4). Всего в мире насчитывается 56 такого рода лабораторий. Считается, что появление подобных лабораторий равнозначно принятию в элитный клуб государств, которые занимаются вирусологией на достаточно высоком уровне.

Тот коронавирус, вспышка распространения которого произошла, относится к третьему уровню безопасности. Многие западные СМИ вспоминают утечку вирусов в 2004 г. (вспышка вирусного заболевания унесла тогда жизни 774 человек), но сегодня ситуация представляется более сложной и запутанной.



Официальные данные о патенте на штамм коронавируса содержатся в базе данных, где указывается, что коронавирус может применяться в качестве вакцины для лечения или предотвращения заболеваний, таких как инфекционный бронхит. Владельцем и производителем данного штамма значится Институт Пирдбрайта (Великобритания), располагающий также образцами свиного гриппа и других опасных вирусов. Согласно официальным данным, средства для своей деятельности Институт получает от Научно-исследовательского совета по биотехнологиям и биологии, а история его начинается с 1914 г., когда была создана станция по тестированию туберкулеза.

У Института есть контакты с различными организациями в США. Например, Фонд Билла и Мелинды Гейтс финансировал создание фонда антител. Существенно, что, хотя Институт – британский, патент на коронавирус принадлежит американцам.



Некоторые СМИ написали, что предупреждение о вспышке эпидемии коронавируса было сделано еще за три месяца до ее начала. В подтверждение приводятся фрагменты интервью с Эриком Тонером из Центра безопасности здоровья Джона Гопкинса (США). И здесь опять всплывает Фонд Гейтсов – именно он вместе со Всемирным экономическим форумом (Давос) и Центром безопасности здоровья Джона Гопкинса были организаторами учений по моделированию эпидемии; эти учения прошли в Нью-Йорке 18 октября 2019 г. под названием Event 201.



Сценарий, полученный в результате моделирования, выглядит, без преувеличения, зловещим: новый вирус за полгода может проникнуть на все континенты и в течение 18 месяцев поразить 65 миллионов человек в разных странах. По данным Центра безопасности здоровья Джона Гопкинса, ни одна современная вакцина не сможет победить новый вирус, он грозит быть более смертоносным, чем тяжелый острый респираторный синдром, известный как атипичная пневмония или пурпурная смерть.



Уханьская лаборатория фигурировала в специальном докладе от 2019 г. Центра по контролю и предотвращению болезней США, где она характеризовалась как современный и надежный центр с первоклассными специалистами. Однако возникает другой вопрос: насколько безопасны американские биолаборатории, созданные в постсоветских странах? Насколько, наконец, открыты данные исследований и разного рода проектов Института Пирдбрайта и его американских аналогов? Эти вопросы требуют немедленных ответов.