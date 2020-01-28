Д.Ашимбаев: КазПолитБезЭлита. Ремонтом водопровода должны заниматься сантехники, а не президент

10:18 29.01.2020 Данияр Ашимбаев: Ремонтом водопровода должны заниматься сантехники, а не президент

У политической элиты Казахстана – министров и акимов – есть всего пара месяцев для того, чтобы исполнить поручения, данные главой государства. Срок "до весны" определил сам Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, прошедшем 24 января



Руслан Бахтигареев, 28 января 2020



У политической элиты Казахстана – министров и акимов – есть всего пара месяцев для того, чтобы исполнить поручения, данные главой государства. Срок "до весны" определил сам Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, прошедшем 24 января. В противном случае, те, кто не смог выполнить возложенные задачи, будут освобождены от занимаемых должностей. Смогут ли чиновники сдать этот своеобразный тест на профпригодность, и действительно ли президент устроит весеннюю чистку кадров? Об этом мы поговорили с известным политологом, главным редактором биографической энциклопедии "Кто есть кто" Данияром АШИМБАЕВЫМ. Материал выйдет в двух частях.

– Незадолго до расширенного совещания случился арест акима Павлодарской области Булата Бакауова, а в Шымкенте сменился очередной аким - второй за полгода. Насколько эти факты отразились в критике, высказанной президентом Токаевым на расширенном заседании кабмина?



– Безусловно, аресты, как причина снятия акимов, у нас вещь достаточно редкая. Из областных акимов, если мне память не изменяет, были осуждены всего шесть человек, в том число – двое заочно. Самая главная причина вылета акимов с должности – не справляются и не тянут.

Но тут проблема в том, что в отличие от министерств управлять регионами сложнее, поскольку там население, которое может взяться за вилы, находится достаточно близко. Для населения нужно создавать рабочие места, выплачивать пенсии, защищать его от преступности, обеспечивать водой, газом, электричеством, чистить улицы от снега и так далее – то есть делать то, что наши юные бастыки, выросшие в комфортных условиях распила госпрограмм, не очень привыкли.



Кроме того, зачастую выясняется, что если в столице всегда можно обратиться в вышестоящую инстанцию - в правительство или к президенту, то аким области, оказывается, должен решать вопросы на месте самостоятельно. Для этого ему требуется иметь определенный опыт, иметь представление о жизни в регионе и перспективах его развития, уметь организовывать работу огромной команды людей.



Поэтому, предугадать каким будет тот или иной чиновник, когда окажется на месте акима, очень сложно. Вот, к примеру, сейчас активно обсуждаются причины отставки очередного акима Шымкента. Но Шымкент – место достаточно сложное. И если мне память не изменяет – ни в одном областном центре так часто не меняли акима, как в Туркестанской (Южно-Казахстанской) области.

И вроде бы город уже стал миллионником, а скандалы до сих пор идут. И если Габидулла Абдрахимов (предпоследний аким Шымкента) скандалы создавал сам по себе, то отставка его преемника - Ерлана Айтаханова прошла практически без комментариев. Он просто был освобожден и все. Хотя, казалось бы, он опытный аким. Причем, аким во втором поколении, поскольку его отец тоже был акимом разных районов. Естественно, возникает вопрос – за что его сняли

– И за что же?

– По рейтингу эффективности деятельности акимов регионов центра "Стратегия", Айтаханов во втором полугодии 2019 года занял 16-е место, то есть предпоследнее. Можно предположить, что причина отставки проста: как аким района он был сильный, а вот как аким города – оказался слабым. Понятно, что акимы назначаются президентом, и президент за них несет ответственность. И всегда существует риск, что назначаемые фигуры не справятся. К тому же, у нас акимы должны заниматься в основном текучкой: теплосети, дороги и т.д. Но по этим правилам живет весь госаппарат. Посмотрите, у нас сейчас куча программ, которые вроде охватывают все на свете, но никакого результата толком не дают. Президент на том самом совещании отметил, что надо не просто исполнять все ранее взятые на себя обязательства, а нужна простая программа, направленная на комплексное развитие. Потому что множество наших госпрограмм принципиальные вопросы не решают. Не решается проблема создания устойчивого рынка труда. То есть, грубо говоря, почему у нас не растет благосостояние граждан? Потому что нет источников дохода. А где их взять? Либо за счет развития МСБ, который вечно упирается в большое количество барьеров, либо за счет постоянного создания и развития крупных предприятий с большим количеством рабочих мест. Все-таки надо понимать, что далеко не все наши граждане готовы быть самостоятельными бизнесменами, многие хотят идти наемными работниками.

Власть эту методику прекрасно знает: для решения проблемы трудоустройства многочисленной родни создаются холдинги, нацкомпании, РГП. Просто эту методику нужно распространить на всю страну. И, вроде бы, президент поставил этот вопрос сейчас, но ощущение такое, что за последнее десятилетие этим проблемой вообще никто не занимался. Все запускали госпрограммы, создавали свободные экономические зоны, но в итоге оказалось, что за эти годы было создано менее 20 тысяч рабочих мест и эти зоны приносят больше убытков, чем прибыли. Поэтому вопрос касается как всей системы в целом, так и каждого акимата в отдельности.

Еще одной проблемой, на мой взгляд, является то, что бюджетная политика страны выстроена довольно странным образом. Донорами бюджета у нас являются всего три региона:Алматы, Мангистау и Атырау. А если взглянуть в ретроспективе, то раньше в числе доноров были и Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская, Карагандинская, Западно-Казахстанская и Костанайская области. Однако сейчас они ушли в минус.

То есть, фискальная политика, которая была направлена на улучшение жизни в регионах, привела к тому, что деньги все больше проходят через центр. Мы все знаем, что и в центре ситуация с деньгами аховая: миллиарды пропадают в разных госпрограммах, в лопнувших банках или в сомнительных проектах квазигоссектора, а регионах ситуация и того хуже. Помню, как мне один акиматовский сотрудник из Западно-Казахстанской области рассказывал, что у них бюджет формируется только за счет экологических штрафов. А ведь Западно-Казахстанская область – это нефть, газ, машиностроение, сельское хозяйство… Но при этом бюджета области не хватает даже на текущие нужды. Одним словом, вопрос в целом в перестройке экономической системы, только чтобы ее перестроить - надо расставить правильных людей на нужных местах и создать систему, при которой аппарат будет работать хорошо.

Вот сейчас Токаев объявил о концепции "слышащего государства". Но ведь помимо текущих потребностей населения есть вопросы стратегические: создание рабочих мест, мобилизация экономики, повышение доходов МСБ и т.д. Поэтому ситуация с акимами свойственна всей республике. Президенту нужны хорошие министры и хорошие акимы.

– А кто из акимов является слабым и не вписывается в концепцию слышащего государства?

– Вопрос не только в слышащем государстве, а в том, как организовать работу в целом. В том же упомянутом мною ранее рейтинге акимов первое место занял Амандык Баталов (аким Алматинской области), которого все упорно пытаются выпроводить на пенсию. Или вот на том же совещании кабмина президент похвалил Даниала Ахметова (глава Восточно-Казахстанской области), который являясь одним из опытнейших руководителей в стране, тоже уже пенсионного возраста. Но в целом, акимский корпус слабоват, и если говорить откровенно, то каждого акима уже есть за что снимать. Провиниться успели все и по всем направлениям.

– А есть кем заменить?

– Это вторая часть проблемы. Зачастую адекватной замены попросту нет. Поэтому очень часто не справляющемуся акиму дают второй или третий шанс. Одно время делали ставку на молодых руководителей из регионов – акимов районов, заместителей акимов областей. Но потом стало понятно, что большинство из них попросту не тянет, кругозора не хватает. Потом стали тасовать акимов – переводить из одной в области в другую. КПД оказался больше, но далеко не у всех. Бывало, и так, что хороший министр оказывался плохим акимом. Стоило его вернуть в министерское кресло - он снова начинал хорошо работать.

У нас нет готового сменного акимского корпуса. Поэтому назначение акима превращается в лотерею: справится или нет. К тому же, у нас сейчас вступил в силу новый закон, согласно которому первые руководители несут персональную ответственность за подчиненных, уличенных в коррупции. И вот смотрите, арестован аким Алатауского района Алматы, но Бакытжан Сагинтаев (аким Алматы) молчит. Технически, конечно, акима Алатуского района сначала сняли с должности, а потом арестовали, и вроде как, поэтому Сагинтаев в отставку уходить не должен. Конечно, арест подчиненного не является основанием для отставки – для этого нужно судебное решение. Но, тем не менее, люди напрягаются. Сейчас в акимы мало кто рвется. Если раньше эти должности были готовы купить за любые деньги, то сейчас интерес к подобной работе падает, потому что слишком большая ответственность. А наши чиновники за последнее десятилетие от ответственности отвыкли.

– Если не на кого менять, то, к чему эти угрозы: даем время до весны? В надежде, что возьмутся за ум или, весна придет и все все забудут?

– Ну, зимой менять акимов нецелесообразно, потому что уборка снега идет, и отопительный сезон не закончился. Вопрос в том, что устраивать механическую резню: давайте всех снимем, потому что плохо работают это не стиль Токаева. Его стиль - заставить людей работать: кого-то уговорами, кого-то завуалированными угрозами. И ему сейчас важно не столько расставить лояльных людей, сколько сделать систему работоспособной. До такой степени, чтобы проблемы решались на том уровне, на котором они и должны решаться. То есть проблемы регионов должны решаться на уровне акимов, проблемы отрасли на уровне министров. А не так, что (как сказал сам Токаев) все сваливается на президента и премьер-министра. Их задача быть руководителями, координировать и определять стратегическое развитие. Иначе получается, что министры и акимы свои проблемы сваливают на президента. Так не должно быть.

Грубо говоря, ремонтом местного водопровода должны заниматься сантехники или хотя бы аким района, а не президент. Сейчас Токаев пытается создать систему, при которой уровень доверия к чиновникам будет подкрепляться их ответственным подходом к работе. Но у нас аппарат не хочет брать на себя ответственность, хотя должен. Никто не ждет, что они начнут делать все и сразу хорошо: все понимают, что из нашего госаппарата конфетки не получится. При этом, я бы хотел отметить, что силой ничего не добиться. Какими бы ни были угрозы – они не рабочие. Нужно создавать систему, которая бы иными методами позволила повысить ответственность.



Продолжение следует... Источник - ia-centr.ru,

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580282280

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Необходимо содержательно и оперативно проработать каждое поручение Главы государства

- Премьер-Министру РК А. Мамину доложили о планах развития автопрома РК на 2020 год

- Данияр Ашимбаев: Ремонтом водопровода должны заниматься сантехники, а не президент

- Кадровые перестановки

- В Мажилисе рассмотрели вопросы реализации Послания Президента Казахстана

- Момент истины

- Минздравом РК принят комплекс мер по предупреждению и нераспространению в Казахстане коронавирусной инфекции

- Минэкологии подвело итоги работы за 2019 год

- Что будет делать Минторг в случае введения в РФ запрета на продажу смартфонов, компьютеров или смарт-телевизоров без российского софта?

