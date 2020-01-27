В борьбе за ресурс: как решить проблему вододеления в Центральной Азии? - С.Масаулов

10:20 29.01.2020

Водно-энергетические споры между странами Центральной Азии давно приобрели конфликтогенный характер. В их основе лежат интересы основных пользователей в вопросах контроля и распределения ресурсов в регионе, которые являются определяющими в экономиках государств ЦА. Вместе с тем, проводимая политика привела к смещению акцентов с конструктивного обсуждения проблемы в сферу политического торга. Конфликтный потенциал – что делят страны? Долгое время сложная, чреватая серьезными конфликтами, ситуация существовала вокруг строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане. Против ее возведения негативно выступал Узбекистан во времена президентства И.А. Каримова. Нынешнее руководство в Ташкенте смягчило свою позицию, но нормализация отношений между странами не помогла разрешить все спорные вопросы. В риторике Таджикистана важным фактором является инициирование проведения международной экспертизы водных ресурсов в Центральной Азии. По мнению таджикских экспертов, независимая экспертиза водохранилищ в Центральной Азии позволит определить реальное количество водоемов на территории региона, и таким образом оценить уровень водообеспеченности стран. Таджикские эксперты считают, что Узбекистан намерено занижает данные, официально заявляя о 54 водохранилищах в стране, в то время как таджикские специалисты "обнаруживают" на узбекской территории более 70 крупных искусственных водоемов [1]. Помимо этого, экспертиза даст оценку качеству ирригационной системы региона, тому, насколько она соответствует современным технологиям водопользования и сохранения водных ресурсов в условиях их нехватки. После избрания Ш.М. Мирзиеева президентом Узбекистана, железнодорожно-информационная "война" между Душанбе и Ташкентом завершилась, но водная проблематика не ушла. Ежегодные конфликты с привлечением вооруженных сил Кыргызстана и Таджикистана в Ферганской долине отчасти опираются на нерешенность вопросов водопользования.



Стороны жестко отстаивают свои позиции и блокируют решение вопросов демаркации и делимитации границ. Вместе с тем, проводимая странами ЦА водная политика не учитывает еще одного игрока. Значительная часть стока Амударьи принадлежит Афганистану. Афганистан имеет право использовать часть воды для орошения полей, чтобы решать проблему бедности населения в стране. Это вопрос долгосрочной перспективы, однако, странам ЦА придется с ним считаться и менять отношение к процессу водопользования исходя из принципа справедливости распределения ресурсов в целях сохранения добрососедства. Как решается вопрос? Для решения проблем рационального и взаимовыгодного использования водно-энергетических ресурсов, начиная с 1992 года, между странами в общей сложности было подготовлено около 40 соглашений, призванных урегулировать сотрудничество по управлению трансграничными водными ресурсами. В 1993 году была образована Международная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК), основан Международный Фонд спасения Арала (МФСА), предлагалось создание водно-энергетического консорциума в рамках устойчивых механизмов межгосударственного сотрудничества в целях управления трансграничными водными ресурсами. Однако действующая нормативно-правовая база неэффективна, поскольку не решает проблем управления трансграничными водными ресурсами и не учитывает интересы региона в целом.



Серьезным недостатком правовых основ водного сотрудничества является фрагментарность юридической базы региональных институтов. Наиболее результативными являются двусторонние соглашения, которые позволяют, на краткосрочный период, согласовывать позиции участников процесса. На данный момент наиболее успешным (и то с серьезными поправками) является выполнение подписанного в Астане 21 января 2000 г. Казахстаном и Кыргызстаном Соглашения "Об использовании водохозяйственных сооружений межгосударственного пользования на реках Чу и Талас" [2]. А это документ 20-летней давности, другие не работают. Особого рассмотрения требует процесс формирования водно-энергетического консорциума, как единой институциональной структуры управления на основе правовых и экономических механизмов сотрудничества с учетом соблюдения интересов каждой страны. Создание международного водно-энергетического консорциума было инициировано Заявлением глав государств Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана в г. Чолпон-Ате 24 июля 1997 года и предусмотрено Соглашением между Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Узбекистан об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырдарьи от 17 марта 1998 года (Республика Таджикистан присоединилась к Соглашению в 1999 году). В свою очередь, Россия, проявив интерес к водной проблематике в 2006 году подготовила свой проект, предполагающий создание евразийского водно-энергетического консорциума. При создании ЕАЭС, в том числе, как главный принцип сотрудничества закладывалась неразрывность водно-энергетических режимов бассейнов рек с режимом потребления электроэнергии и инвестициями в регионе. Однако до настоящего времени практических результатов по формированию единого механизма управления водно-энергетическим комплексом ЦА не достигнуто. Это свидетельствует о серьезных противоречиях и зачастую непримиримых позициях в отстаивании своих интересов элитами государств региона. Положение дел ставит под сомнение возможности интеграционного потенциала, реализуемого только силами стран Центральной Азии. Продолжение следует... [1] См: http://www.meta.kz/608198-radio-ozodi-uzbekistan-predlagaet-tadzhikistanu-otkazatsya-ot-%20%20%0d%20... [2] https://docplayer.ru/53847706-Opyt-sotrudnichestva-respubliki-kazahstan-i-kyrgyzskoy-respubliki-v-%2...



27.01.2020

Сергей Масаулов