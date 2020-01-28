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Как Путин перехитрил Трампа в Венесуэле, - Wall Street Journal
10:47 29.01.2020

"Попытка администрации Трампа сместить авторитарного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро натолкнулась на препятствия после встречи с российскими официальными лицами в Риме в прошлом году - и так и не вернулась в прежнюю колею", - пишет The Wall Street Journal.
"В марте специальный посланник США в Венесуэле Эллиот Абрамс прибыл в отель Westin Excelsior в надежде убедить Россию прекратить поддержку Мадуро и признать Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы. Вместо этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков потребовал от США отказаться от военных угроз и отменить экономические санкции, нацеленные на укрепление позиций то, чтобы принудить Мадуро уйти",- передает издание.
"В последующие месяцы кампания США переросла во внешнеполитическое фиаско, которому поспособствовали знакомые противники, Россия и Куба, а также союзники, Турция и Индия - все страны, которые так или иначе помогли Венесуэле обойти санкции США, утверждают нынешние и бывшие чиновники США и активисты венесуэльской оппозиции. (...)", - говорится в статье.
"Администрация Трампа, уверенная в том, что Мадуро падет, не предвидела, что Россия проложит путь для других стран для обхода санкций. В свою очередь, нежелание администрации наложить санкции на российские предприятия и других привело к тому, что венесуэльская нефть и золото продолжает течь к покупателям", - отмечается в публикации.
"В этом месяце, в знак нестабильного положения оппозиции, силы безопасности Венесуэлы заблокировали Гуайдо проход в здание Национальной ассамблеи, где он добивался избрания на пост лидера. Гуайдо в синем костюме попытался и сне смог перелезть через железный забор с острыми прутьями", - сообщает издание.
"В настоящее время Россия обслуживает более чем две трети венесуэльской нефти-сырца, заявили нынешние и бывшие представители администрации, в том числе помогает скрыть экспортные направления. Этот спасательный круг помог Мадуро замедлить свободное падение экономики, укрепить его контроль над властью и ослабить оппозицию", - утверждается в статье.
"Согласно анализу данных The Wall Street Journal, собранных базой статистических данных Import Genius, почти половина венесуэльской нефти стоимостью 1,5 млрд долларов, экспортированной в Индию за 9 месяцев после введения санкций США, была приобретена индийским совместным предприятием с российским нефтяным гигантом "Роснефть". Объединенные Арабские Эмираты импортировали из Венесуэлы золота примерно на 1 млрд долларов с момента введения санкций в конце 2018 года, говорится в торговых данных Венесуэлы. Представители разведки США утверждают, что фактические суммы намного выше - и эта оценка основывается на свидетельствах того, что венесуэльское золото покидает страну, будучи замаскированным под золото из Колумбии, Уганды и других стран. Экспортные поставки прибывают в Турцию, ОАЭ и другие центры торговли золотом", - сообщается в статье.
"Посольство Турции в Вашингтоне отрицает, что какая-либо торговля нефтью или золотом с Венесуэлой нарушает санкции США. "Эти утверждения не отражают факты, а являются лишь предположениями и слухами", - указал представитель посольства. Российское посольство в Вашингтоне отказалось от комментариев и отослало к сделанным в прошлом заявлениям министерства иностранных дел, критикующим США за вмешательство в дела Венесуэлы. Чиновники из Индии и ОАЭ не ответили на запросы о комментариях".
"Чиновники администрации признают разочарование президента Трампа и говорят, что Белый дом продолжает настаивать на отстранении Мадуро. Трамп, указывая на превосходство экономики и военной мощи Америки, в недавнем интервью The Wall Street Journal предположил, что у США есть ресурсы, чтобы персидеть Мадуро. "У нас много вариантов", - заявил президент.
"И все же, учитывая выборы, импичмент и внимание, обращенное на Ближний Восток, Венесуэла в данный момент перешла на второй план, заявил представитель администрации. Эта тупиковая ситуация позволяет Мадуро принять на себя коронную роль Давида, противостоящего американскому Голиафу. Он едва ли не каждый день произносит речи и выступления, чтобы показать, что он по-прежнему безо всяких проблем стоит у руля. Он упрекнул Абрамса и других чиновников США, сказав, что они ввели в заблуждение Трампа относительно того, что смена режима будет легкой. "Они пытаются сохранить свои рабочие места, потому что Трамп разгневан ложью, которой они кормили его в отношении Венесуэлы, -заявил Мадуро в своем недавнем обращении. - Они потерпели неудачу, и Венесуэла победила".
(...) В этом месяце Абрамс, посланник США в Венесуэле, признал, что годичные усилия США по смещению Мадуро натолкнулись на неожиданные препятствия. "Мы недооценили важность поддержки режима со стороны Кубы и России, - сказал он. - Роль России в экономике, особенно в нефтяной, все больше и больше".
Гуайдо в интервью озвучил аналогичную идею. "Я думаю, что мы недооценили некоторые вещи", сказал он. Он призвал страны помочь заблокировать экспорт золота из Венесуэлы. "Вы должны попытаться оказать давление на тех, кто поддерживает режим , - сказал он. - Сегодня санкции - единственный реальный инструмент, который у нас есть".
"Согласно данным Datanalisis, венесуэльского центра социологических опросов, рейтинг одобрения Гуайдо упал более чем на 20 пунктов, до 38%. Доверие подорвали обвинения против членов оппозиции, в том числе в получении взяток от соратников Мадуро".
"(...) И все же представители администрации США заявили, что не планируют отказываться от поддержки Гуайдо. (...) Сторонники Гуайдо видят в России свое главное препятствие и хотят, чтобы США, Европа и другие союзники заняли более жесткую позицию в отношении лазеек для нарушения санкций", - говорится в статье.
"Россия, на мой взгляд, стала самым важным партнером Мадуро, - заявил Карлос Веккьо, посол Венесуэлы в США, представляющий Гуайдо. - Решающее значение имеет многосторонний подход к санкциям".
"ЕС не вводил санкций и не препятствовал визитам чиновников Мадуро в еврозону для сбора денег и поддержки", - напоминает газета.
"Чарльз Шапиро, бывший посол США в Венесуэле, который в настоящее время является президентом аналитического центра Совет Атланты по международным делам, не принадлежащим какой-либо партии, указал, что затруднения администрации Трампа показывают сложность смены режима без военной силы.
"А если использовать военную силу, - заявил он, - возникает множество других проблем".
"США предупредили чиновников России, Турции, ОАЭ и Индии о нарушениях санкций на частных встречах, сообщили американские официальные лица, но страна не перешла к тому, чтобы заносить в черный список компании или лиц, подозреваемых в нарушении санкций, - передает The Wall Street Journal. - Различные варианты политики разделили администрацию. Некоторые чиновники считают, что санкции в отношении российской нефтяной компании "Роснефть" и других компаний, ведущих бизнес с посредниками, смогут закрыть лазейки, которые позволили Мадуро выжить. Другие настаивают, что они могут подорвать интересы США в других странах, включая Иран. Индия согласилась прекратить импорт иранской нефти в рамках кампании давления, которую Вашингтон проводит в отношении Тегерана, но она продолжает импортировать венесуэльскую нефть. Индия оплачивает поставки топливом - эта торговля, по словам Индии, не нарушает санкций США".
"Госсекретарь Майк Помпео не исключает возможности переговоров с Мадуро. "Мы продолжим корректировать нашу политику, чтобы выработать правильную стратегию, но мы не видели доказательств того, что Мадуро хотя бы отдаленно заинтересован в проведении свободных и справедливых выборов, - недавно заявил Помпео, рассуждая о прямых переговорах. - Что касается нашей стратегии, (...) я уверен, что со временем она изменится".
(...)
В написании статьи приняли участие Хосе де Кордоба, Алекс Лири, Кежал Вьяс и Вивиан Салама.

Джессика Донати, Эндрю Рестучча и Ян Тэлли | The Wall Street Journal

Источник: The Wall Street Journal
28.01.2020

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580284020
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