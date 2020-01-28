Коронавирус бросает вызов миру, - Der Spiegel

10:48 29.01.2020

28 января 2020 г.

Ирен Беррес | Der Spiegel



"Исследователи шаг за шагом расшифровывают коронавирус. ВОЗ повысила уровень угрозы распространения вируса в мире до "высокого" - некоторые инфицированные заразны еще до того, как у них развиваются симптомы заболевания", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.



"Уже несколько дней более 45 млн людей в провинции Хубэй во многом отрезаны от внешнего мира. Китайские новогодние каникулы продлены до конца недели, проведение национальных Зимних игр перенесено, торговля дикими животными запрещена. Но пока предпринятые меры не смогли локализовать коронавирус", - отмечает журналистка Ирен Беррес.

"В понедельник вечером Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы распространения коронавируса. Риск заражения вирусом на международном уровне оценивается как "высокий", заявила организация".



"К ночи воскресенья в Китае было подтверждено более 2,7 тыс. случаев заражения, 5,8 тыс. случаев считаются подозрительными. В настоящий момент 461 человек находится в тяжелом состоянии, 80 человек погибли. 30 тыс. человек находятся под медицинским наблюдением в связи с тем, что они тесно контактировали с зараженными людьми", - говорится в статье.

"Новая информация также говорит о том, что возбудитель плохо поддается локализации. (...) Уже на выходных китайские власти объявили, что заболевшие могут передавать вирус еще до того, как симптомы появятся у них самих. По словам Натали Макдермотт из Королевского колледжа Лондона, врач в провинции Чжэцзян наблюдал несколько инфекций, источником которых был один человек, который чувствовал себя здоровым", - передает издание.

"Известно, что различные коронавирусы и возбудители из других семейств вирусов, поражающие дыхательные пути, могут распространяться во время инкубационного периода. То есть в период, когда у инфицированных еще не проявляются симптомы", - сказала Макдермотт в интервью английскому изданию Science Media Centre".

"Как долго длится инкубационный период у нового возбудителя, пока неизвестно. Но китайское правительство рекомендовало всем людям, приехавшим в другие регионы из Уханя, провести 14 дней дома и наблюдать за своим здоровьем".



"Еще одним важным критерием для борьбы с инфекцией является так называемый показатель R0, показывающий, какое количество людей заражает один инфицированный человек в обществе, где никто не обладает иммунитетом к новому возбудителю. (...) В одном из своих прогнозов, опубликованном в четверг вечером, ВОЗ оценила этот показатель в 1,4 -2,5. Исследовательская группа Имперского колледжа Лондона на основе информации, имевшейся на 18 января, оценила его в 2,6. В двух других прогнозах (1 , 2 ) это число и вовсе значительно превышает три", - указывает издание.



"В то время как в Китае объявлена чрезвычайная ситуация, сообщения из других стран пока ограничиваются информацией о единичных случаях. (...) Для Йонаса Шмидта-Ханазита из Института тропической медицины им. Бернхарда Нохта ситуация в других странах является решающим показателем того, насколько действительно опасен вирус. "Ситуацию в Ухане необходимо рассматривать отдельно - в том числе и потому, что пока неясно, откуда вообще происходит вирус", - сказал он в разговоре с Der Spiegel".



"Уже в воскресенье несколько стран объявили об эвакуации своих граждан из Уханя, в том числе США, Франция и Япония. (...) По информации Der Spiegel, правительство ФРГ также намерено в ближайшее время вывести граждан Германии из Уханя. Требующей осторожности эвакуацией должен будет заняться бундесвер", - передает издание.



Источник: Der Spiegel