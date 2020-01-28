У себя дома умер от разрыва сердца спасшийся 2-й пилот разбившегося под Алматы "фокера"

11:48 29.01.2020

В Управлении здравоохранения Алматы сообщили подробности смерти второго пилота Bek Air, передает zakon.kz.

Пострадавший был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из Городской клинической больницы №4 на амбулаторное лечение в поликлинику.



В поликлинике был под наблюдением врачей кардиолога, хирурга, терапевта, психолога. Сегодня в 18.00 часов на Службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния. Скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые однако были безуспешны, - сообщили в Упрздраве.