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Подводные диверсанты оставили армию Асада без топлива, - В.Мухин
12:56 29.01.2020

Сулеймани устранили, чтобы помешать доставке нефти из Ирака в Средиземноморье
Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
28.01.2020

На фото повреждение подводного нефтепровода в порту Банияс.
Сирийское правительственное агентство SANA со ссылкой на Министерство нефти и минеральных ресурсов страны сообщило о подрыве террористами нефтеналивной станции в средиземноморском порту Банияс. Судя по сообщению, действовали водолазы-диверсанты. Как поясняет Reuters, "пострадали объекты нефтеперерабатывающего завода, расположенные в порту, который перерабатывал более 130 тыс. барр. сырой нефти в сутки".
В Сирии имеется значительный дефицит горюче-смазочных материалов (ГСМ). Поэтому ЧП в порту может негативно повлиять на эффективность правительственной Сирийской арабской армии (САА). Она при поддержке российской авиации и шиитских формирований сейчас успешно наступает в Идлибе.
22 июня прошлого года было взорвано пять линий подводных нефтяных трубопроводов в акватории Банияса (см. "НГ" от 07.07.19). Тогда эксперты говорили, что диверсия "подготовлена и осуществлена боевыми пловцами спецназа одной из крупных военных держав, настроенных враждебно к режиму Асада". Высказывалось мнение, что это элемент гибридной войны, которую устроили США и их союзники против режима президента Сирии Башара Асада. И якобы акция была связана с организацией эмбарго на поставки ГСМ для правительства Сирии. Тогда энергетический кризис затянул начало активных боевых действий САА в последнем оставшемся в Сирии оплоте террористов – зоне деэскалации (ЗД) "Идлиб". Сейчас, накопив материальные ресурсы и ГСМ, Москва и Тегеран, похоже, помогли руководству САА усилить и обеспечить новейшими вооружениями группировку, наступающую в ЗД "Идлиб" на позиции незаконных вооруженных формирований (НВФ).
Этим недовольны в Вашингтоне. "США с глубокой озабоченностью следят за ситуацией на северо-западе Сирии, где объединенные силы России, иранского режима, "Хезболлы" и режима Асада проводят широкомасштабное наступление на население провинций Идлиб и западной части Алеппо", – говорится в сообщении госсекретаря США Майкла Помпео. Чиновник акцентирует внимание на том, что "Соединенные Штаты готовы предпринять самые решительные дипломатические и экономические действия против режима Асада и любого государства или индивидуума, которые поддерживают его жестокие планы". То есть это явные угрозы не только в адрес Дамаска, но и Москвы и Тегерана.
По данным руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова, боевики и представители организации "Белые каски" готовят в провинциях Идлиб и Алеппо провокации с применением отравляющих веществ. "Их цель – обвинить сирийские власти в использовании химического оружия (ХО) против мирного населения", – отметил он. Как известно, такие провокации дали повод Западу несколько лет назад обвинить Дамаск в применении ХО и нанести ракетные удары по правительственным объектам. Подобное, но с привлечением в качестве виновников России и Ирана предполагается сделать и сейчас.
Саудовское издание Asharq al-Awsat считает, что недовольство США обусловлено не только успехами режима Асада и его союзников в борьбе против НВФ, но и активностью Москвы и Тегерана в углеводородных проектах на Ближнем Востоке. Издание отмечает, что "сирийские власти заключили новые контракты с российскими и проиранскими компаниями на восстановление нефтетранспортной системы страны и геологоразведку нефтяных и газовых месторождений на сирийском участке шельфа Средиземного моря". В частности, сообщается о создании нефтеперерабатывающей компании Rusafa Refinery ("Русафа НПЗ") в Ракке. Она при участии российских фирм якобы построит нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в этой провинции. А ливанские шиитские коммерческие структуры будут участвовать в расширении нефтетранспортной системы Сирии и строительстве нефтяного терминала в Тартусе, который отдан в аренду России на 49 лет. Документы о создании новых газовых объектов подписали представители "генеральной организации переработки и распределения нефтепродуктов правительства Сирии во главе с Аднаном Салехом, с одной стороны, и сирийской компанией Arvada во главе с Мухаммедом Бараа аль-Катирджи и ливанской Sallizar Shipping SAL во главе с Мухаммедом Аднаном аш-Шихаби, с другой стороны".
Арабские журналисты также сообщают, что семья аль-Катирджи основала крупнейший в Сирии холдинг, который "занимается торговлей зерном и нефтью", осуществляя перевозки между районами, которые находятся под контролем курдских отрядов Сирийских демократически сил (СДС), и районами, контролируемыми силами Асада. Это сделало основателей холдинга самыми богатыми людьми в стране.
Несколько месяцев назад провинция Ракка была почти полностью оккупирована США и их союзниками. После ухода американцев с некоторой части этой территории осенью 2019 года базы Пентагона заняли российские и сирийские подразделения. Сейчас США возвращаются в Заевфратье и намерены контролировать имеющиеся здесь нефтегазовые месторождения. Как это обстоятельство вписывается в планы Дамаска и Москвы строить в этих местах новый НПЗ, непонятно. Но скорее всего именно этим обстоятельством объясняются стычки американских и российских военных, которые имели место в последнее время.
Asharq al-Awsat пишет и о том, что в планах Асада и его союзников восстановить идущий из Ирака нефтепровод Киркук–Банияс. Якобы клан аль-Катирджи предоставил правительству Дамаска на эти цели кредиты на сумму более 300 млн долл. О начале переговоров между Ираном и Ираком по восстановлению нефтепровода Киркук–Баниас сообщал в конце прошлого года иракский телеканал al-Sumaria. А интернет-портал "Фонд стратегической культуры" (ФСК) обращал внимание на то, что с участием российских фирм этот трубопровод уже восстанавливается. И больших препятствий для восстановления нет, так как нитка трубопровода проходит в Ираке в основном по территориям, контролируемым шиитами. Она пересекает сирийско-иракскую границу близ Абу-Кемаля, где шиитские формирования организовали свою военную базу и погранпереход. А на территории Сирии этот трубопровод находится под контролем армии Башара Асада.
"Глава спецподразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касем Сулеймани вместе с организацией действий КСИР в Сирии и Ираке курировал также геополитические и экономические вопросы, – отметил в беседе с "НГ" военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев. – Он курировал вопросы обеспечения безопасности трубопровода Киркук–Баниас, который не действовал, но мог быть подвержен еще большему разрушению. И это было одной из причин бомбежек шиитских подразделений в районе Абу-Кемаля и на севере Ирака. А также, возможно, уничтожения Сулеймани".
По данным генерала, несколько тысяч боевиков-суннитов из НВФ "Магавир Ас-Саура", которые расположились близ американской военной базы в Эт-Танфе, с 9 января с.г. "по заданию американцев начали диверсии против шиитских формирований по обе стороны сирийско-иракской границы".
Аналитик ФСК Владимир Прохватилов обращает внимание на то, что диверсия в Баниясе в июне 2019 года произошла спустя несколько дней после того, как "российские СМИ сообщили, что РФ приступила к восстановлению нефтепровода Киркук–Банияс–Триполи".
Как считает военный эксперт полковник Шамиль Гареев, "новая атака подводных диверсантов на НПЗ близ российской военной базы в Тартусе произошла после того, как СМИ написали о том, что "Народный совет Сирии одобрил законопроекты о создании нефтеперерабатывающей компании Rusafa Refinery". Она вместе с российскими и ливанскими специалистами будет строить новые нефтеналивные терминалы в Тартусе, сказал "НГ" эксперт.

Источник - ng.ru
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