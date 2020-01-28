Перебои со светом вырубили ТВ в Узбекистане. Жгем лучину, теснее к костровищу...

13:54 29.01.2020

В Узбекистане государственные телеканалы из-за отсутствия света прервали вещание на час



В работе 12 республиканских телеканалов Национальной телерадиокомпании Узбекистана произошел часовой перерыв. Зрители сообщили, что экраны телевизоров погасли 27 января с 17 до 18 часов вечера.

Через час трансляция телепередач возобновилась с бегущей строкой: "Приносим извинения за прерывание эфира".



Представитель районной электросети (РЭС) Шайхантахурского района Ташкента, где расположено здание НТРК Узбекистана предположил, что в перерыве эфира 27 января виновата телерадиокомпания.

Зритель из Сырдарьи сообщил, что телеэкраны погасли во время эфира новостей в 17:00 и не показывали ничего в течении часа.



По словам технического специалиста НТРК, который попросил остаться анонимным, перебои в подаче эфира произошли из-за перебоев в электроснабжении, а автоматическое переключающее оборудование вышло из строя.

Сотрудник Шайхантахурской РЭС сообщил, что в их районе не было перебоев в подаче электроэнергии.



"Нам известна ситуация на УзТВ, но я могу вам сказать, что у нас не было проблем в нашем районе. Мы также не получали обращений от УзТВ. С нашей стороны все работало нормально. Мы отвечаем за исправность кабеля высокого напряжения от подстанции до конечной точки. После трансформатора также есть кабели и автоматы, возможно, проблемы была в них", - сказал сотрудник РЭС Шайхантахурского района.



Другой сотрудник НТРК сообщил, что оборудование для телевизионного вещания устарело.

"Оборудование, установленное в 1980 году, все еще работает. В то время было только два канала, а сейчас 14 каналов. Даже 40 лет спустя оборудование не было обновлено. Оборудование не выдерживает нагрузки", - сказал сотрудник НТРК.



Это не первое прерывание телеэфира на узбекском ТВ из-за перебоев в подаче электроэнергии.



27 ноября прошлого года во время прямой трансляции предвыборных теледебатов на телеканале "Узбекистан 24" электричество отключилось на пять минут. Этот случай вызвал большой резонанс социальных сетях:

Перебои в электроснабжении и газоснабжении Узбекистана влияют и на деятельность крупных предприятий.



В декабре прошлого года "Ферганазот", одно из крупнейших предприятий в Узбекистане остановило работу из-за нехватки газа.



В настоящее время дефицит газа наблюдается во многих регионах Узбекистана.



В ноябре в Ферганской, Андижанской, Сырдарьинской, Хорезмской областях и Каракалпакстане прошли акции протеста населения из-за проблем с газом и электричеством.