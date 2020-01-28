Тадж"Богослов" Хайриддин Абдулло уверяет, что его пытками заставили сознаться в терроризме

13:56 29.01.2020

Родные таджикского богослова, обвиненного в экстремизме, заявили о пытках



Родные арестованного таджикского богослова и общественного деятеля Хайриддина Абдулло (Хайриддина Достакова) считают, что он признал вину в экстремизме под пытками.



Активист, известный также как Домулло Хайриддин, был задержан в душанбинском аэропорту по прилету из Москвы 29 декабря прошлого года. Генеральная прокуратура Таджикистана опровергает информацию о пытках задержанного и заявляет, что Хайриддин Абдулло призывал таджикских мигрантов к экстремистской деятельности.

Парвина Илолиева, супруга Хайриддина Абдулло, 28 января сообщила Радио Озоди, что на днях поговорила с мужем в следственном изоляторе. Свидание в СИЗО, по ее словам, было коротким, мужа она видела через стекло, разговаривала с ним по телефону. Парвина Илолиева утверждает, что Домуло Хайриддина пытали и заставили признаться в пропаганде экстремизма.



"Он сказал мне: "все заявления от моего имени, в том числе заявление о том, что якобы я давал клятву верности экстремистской группировке – неправда. Эти не мои слова". Муж говорит, что написал признание под диктовкой. Он сильно напуган. Муж попросил не говорить о пытках представителям СМИ, но я хочу спасти своего супруга", - говорит жена богослова.



Генеральная прокуратура Таджикистана подтвердила, что в отношении Хайриддина Абдулло завели уголовное дело по ст. 307 (прим. 1) "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и 307 (прим. 2) "Организация экстремистского сообщества".

Музаффар Юсуфи, представитель Генпрокуратуры Таджикистана 28 января на пресс-конференции в Душанбе сообщил, что уголовное дело в отношении Хайриддина Абдулло заведено на основании информации, полученной от МВД страны. "В ходе расследования стало известно, что Хайриддин Абдулло отказался от сотрудничества с властями", добавил чиновник.



Однако родные священнослужителя утверждают, что наоборот, Хайриддин Абдулло последние годы активно боролся против экстремизма среди мигрантов в России. В августе 2015 года на Домулло Хайриддина было совершено покушение - неизвестные напали на него в районе станции метро "Рязанский проспект" в Москве. С многочисленными ножевыми ранениями священнослужитель был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где ему была сделана экстренная операция. Тогда официальный представитель посольства Таджикистана в России говорил журналистам, что Хайриддин Абдулло долгие годы ведет активную работу среди таджикской молодежи и призывает их не попасть в ловушку различных экстремистских и радикальных групп и религиозных течений

Хайриддин Абдулло до 2017 года был руководителем отдела по культурному и духовному воспитанию Общероссийского общественного движения "Таджикские трудовые мигранты".

Парвина Илолиева сообщила, что после задержания мужа дважды сотрудники правоохранительных органов провели обыск в их квартире и забрали собой "для экспертизы" некоторые книги и экземпляры газет.

Тем временем Каромат Шарипов, бывший председатель Общероссийского общественного движения "Таджикские трудовые мигранты" заявил, что намерен в суде защитить права и интересы Хайриддина Абдулло в качестве общественного адвоката. Об этом он сообщил во время личной беседы Уполномоченному по правам человека в Таджикистане Умеду Бобозода.

Хайриддин Абдулло, выпускник одного из иранских вузов, последние десять лет живет в России. В соцсетях его часто обвиняют в пропаганде шиизма, однако он опровергает эти обвинения.

Источники Радио Озоди, знакомые с ходом расследования, заявили, что обвинения построены на жалобах нескольких мигрантов, утверждавших, что Хайриддин Абдулло призывал их к экстремистской деятельности. Якобы он контактировал с неким Абу Хусейном, от которого получал инструкции. Проверить эту информацию из независимых источников не представляется возможным.