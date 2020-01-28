Ак-Су. Кыргызская молодежь требует выдать им земельные участки. Купить не пробовали?

14:02 29.01.2020

Молодежь Ак-Суйского района вышла на акцию протеста.



Turmush - Молодежь села Теплоключенка Ак-Суйского района Иссык-Кульской области вышла на акцию протеста, сообщил корреспондент Turmush.

Около 50 молодых людей собрались возле спортивного комплекса, а после направились к зданию айыл окмоту.

Собравшиеся говорят, что им не выдаются земельные участки.



"У некоторых из нас есть по 3-4 детей. Не можем построить дом, потому что не имеем земельного участка. Мы стоим в очереди в айыл окмоту на получение земельного участка. Оказывается, нас уже 2 500 человек. Просим местную власть решить этот вопрос. Мы что дома будем строить, когда нам исполнится по 50-60 лет?!", - заявляют они.

С молодежью встретился глава айыльного аймака Талант Көбөнбаев. Он сказал, что вопрос решится весной или осенью.