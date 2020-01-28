 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.01.2020
14:41  Территория безлюдья: почему вымирают постсоветские страны, - И.Кармазин
14:34  "Где туркмен - там нет мира": русские офицеры о текинцах в XIX веке
14:31  За гражданством России толпится народ. Особенно из Украины, Казахстана и Таджикистана
14:30  Кто убьет коронавирус: найдена молекула для точечного лекарства против 2019-nCoV
14:19  Нетаньяху и Трамп объявили о новом плане мира/войны, - А.Эскин
14:06  КазПравосуд. Гендиректора "KMG EP-Catering" Киялбаев осужден за коррупцию к... штрафу в 56 млн тенге
14:02  Ак-Су. Кыргызская молодежь требует выдать им земельные участки. Купить не пробовали?

13:56  Тадж"Богослов" Хайриддин Абдулло уверяет, что его пытками заставили сознаться в терроризме
13:54  Перебои со светом вырубили ТВ в Узбекистане. Жгем лучину, теснее к костровищу...
13:27  Новым главным СанВрачом Киргизии назначен Толо Исаков (вместо Чечейбаева)
12:56  Подводные диверсанты оставили армию Асада без топлива, - В.Мухин
12:53  Нужен ли Ташкенту Евразийский союз с его "червоточинкой"? - И.Джорбенадзе
11:48  У себя дома умер от разрыва сердца спасшийся 2-й пилот разбившегося под Алматы "фокера"
11:35  Алматинский мажор Алибек Бакаев стал послом Казахстана "при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты"
10:48  Коронавирус бросает вызов миру, - Der Spiegel
10:47  Как Путин перехитрил Трампа в Венесуэле, - Wall Street Journal
10:20  В борьбе за ресурс: как решить проблему вододеления в Центральной Азии? - С.Масаулов
10:18  Д.Ашимбаев: КазПолитБезЭлита. Ремонтом водопровода должны заниматься сантехники, а не президент
10:12  Узбекистан: послание президента вызвало надежду и благодарность, - Eurasianet.org
09:44  Откуда взялся этот коронавирус? - Л.Савин
09:10  Дональда Трампа посетила гениальная Иудея, - М.Беленькая
08:26  Послом Казахстана в Москве назначен серейший блатной тупик Кошербаев
08:09  Американский самолет упал в афганскую неизвестность. "Талибан" и США спорят, почему разбился военный борт
00:57  Почему ресурсная дипломатия России потерпела крах в СНГ? - А.Халдей
00:54  Alerte Heritage: "О судьбе Самаркандской Ишратхоны общественность уведомят после переговоров"
00:53  Что роднит казахов с пуштунами-гильзаями (история)
00:48  А на фига узбекам парки?!
Вторник, 28.01.2020
23:57  В чем заключается интрига представленной в США "сделки века" Палестина-Израиль, - "НГ"
22:36  В разбившемся в Афгане амер-самолете погиб матерый ЦРУшник Майкл Д"Андреа ("аятолла Майкл")
20:54  Экс-вице-мэр Бишкека Айгуль Рыскулова станет полпредом Кыргызстана в Экономическом совете СНГ
20:43  Трамп предлагает палестинцам $50 млрд за признание Израиля и отказ от Иерусалима
19:43  Сбежавший экс-чиновник Госрегистра Киргизии Алмаматов объявлен в розыск через Интерпол
16:56  Asia Times: на каких условиях Турция готова сотрудничать с ЕС?
16:30  Предчувствие второй гражданской войны в Америке, - В.Прохватилов
16:23  Брюссель против Нюрнберга и свинарники Польши, - Р.Устраханов
16:15  Генпрокурор Таджикистана: задержаны 113 предполагаемых "братьев мусульман" (среди них - 20 преподавателей вузов)
15:55  Зеленский врет не только нагло, но и подло, - В.Шурыгин
15:46  Новая 200-тенговая монета появилась в Казахстане
15:41  Валютный рынок Казахстана: дедолларизации не получилось?
15:39  Герои и предатели в истории. О работе СМЕРША, акциях НКВД-МГБ, Абакумове и Берии, - А.Максимов
15:34  В России анонсированную американскую "сделку века" по Ближнему Востоку назвали бессмысленной
14:58  В Казахстане запустят свою платежную систему. Название еще не придумали
13:48  Евг.Сатановский: Новая Речь Посполитая ждет нового Смутного времени
13:42  КазКадры. Сельская молодежь может управлять страной не хуже "болашаковцев"
13:01  Трамп хочет ограничить кыргызам въезд в США
12:36  Узбекистан: шелковая промышленность ставит под угрозу ремесленничество
11:18  2385 лет запросил прокурор Турции исполнителю теракта в клубе Reina узбеку Машарипову
10:40  Нефтяной сектор Ливии несет многомиллионные потери. Добыча черного золота упала до 284 тысяч баррелей
10:30  Белое безмолвие-2. Трассы из Нур-Султана закрыты во всех направлениях
10:14  Исследования раскрывают новые подробности о коронавирусе, - Tages-Anzeiger
10:09  "Китайский" вирус атаковал нефть и предметы роскоши, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Нетаньяху и Трамп объявили о новом плане мира/войны, - А.ЭскинНетаньяху и Трамп объявили о новом плане мира/войны, - А.Эскин
14:19 29.01.2020

Нетаньяху и Трамп объявили о новом плане мира

Сегодня в Вашингтоне была обнародована "сделка века" президента Трампа. Лидер США и израильский премьер-министр Нетаньяху объявили городу и миру о новом плане урегулирования арабо-израильского конфликта.

АВИГДОР ЭСКИН

Сегодня в Вашингтоне была обнародована "сделка века" президента Трампа. Лидер США и израильский премьер-министр Нетаньяху объявили городу и миру о новом плане урегулирования арабо-израильского конфликта.

Итак, Иудея, Самария и Иорданская долина попадают частично под израильский суверенитет немедленно. Арабским жителям этих территорий будет предложено вступить в переговоры о создании государства для них на оставшейся части Иудеи и Самарии (Западного берега). Оно не будет располагать своей армией. Все группировки палестинских боевиков там и в секторе должны будут разоружиться. Объединенный Иерусалим признается столицей Израиля. Вопрос о возможности возвращения беженцев 1948 года и их потомков не рассматривается.

Премьер-министр Израиля едва сдерживал ликование, когда сравнил декларацию президента Трампа о праве Израиля на Иудею и Самарию с признанием государства Израиля президентом Труменом, который был в этом первым среди мировых лидеров. Президент Трамп же не скрывал своего расположения к Израилю, а палестинцев предупредил, что это будет их последний шанс на государство. Помимо независимости, после разоружения и отказа от враждебных действий по отношению к Израилю палестинцам предлагается на развитие пятьдесят миллиардов долларов. Это будет вкладом арабских государств в палестинскую экономику и инфраструктуру.

Напомним, что территория Иудеи и Самарии с Иорданской долиной (Западный берег) - древние библейские земли. В новое время там правила Османская империя, а в результате Первой мировой войны вся территория нынешних Израиля и Иордании была захвачена Великобританией. Лига наций поручила ей в 1920 и в 1922 годах создать там еврейское государство.

В 1947 году состоялось голосование в ООН, при котором были признаны еврейское и арабское государство на западной стороне реки Иордан, а на восточной начало существование учрежденное англичанами королевство Иордания. Еврейское государство было создано в 1948 году и выиграло войну за независимость против местного арабского населения и пяти арабских армий, а арабское государство не было создано, ибо территория Иудеи и Самарии была оккупирована Иорданией. Она контролировала ее до 1967 года, когда проиграла ее в ходе войны с Израилем.

Речь идет о шести тысячах квадратных километров. Небольшая территория, но в силу ее исторической и библейской значимости мы слышим о ней бесперемежно. Часто ее называют "оккупированной палестинской территорией", невзирая на то, что называющие себя сегодня палестинцами арабы никогда не располагали там суверенитетом.

Что нам грядущий день готовит?

Это триумф политики Нетаньяху. Признание расширения израильского суверенитета произойдет немедленно. Израиль немедленно получает признание своего присутствия на этих территориях в рамках предложенной карты. Там треть территории, приблизительно, отдается Израилю немедленно, а две трети предлагаются палестинцам.

Иными словами, Израиль получает под свой суверенитет часть спорных территорий немедленно, а его арабские соседи могут начать переговоры о предоставлении им государственного статуса на оставшихся землях. Как мы уже сообщили, президент Трамп назвал это их "последним шансом". Бывший министр иностранных дел Израиля Абба Эвен говаривал, что палестинцы никогда не упускают шанса упустить шанс. Вот и на этот раз они поспешили уже отвергнуть план Дональда Трампа.

А это значит, что в ближайшие годы вся эта территория окажется постепенно под израильским суверенитетом. Скорее всего, арабским жителям вернут их иорданское гражданство. И тогда жизнь там может нормализоваться.

Сейчас пугают страшным арабским бунтом. Мы никогда не можем исключать активизации террористических вылазок. Но при отсутствии арабской и международной поддержки они едва ли пойдут на массовое кровопролитие. Скорее всего, они пойдут на мирное сосуществование, смирившись с поражением на данном этапе.

Кстати, Биньямин Нетаньяху немедленно летит в Москву, чтобы обсудить последние события с президентом Путиным. Можно ожидать от Москвы нейтральной позиции по отношению к этому плану. Что приравняют в Иерусалиме к поддержке.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1580296740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Необходимо содержательно и оперативно проработать каждое поручение Главы государства
- Премьер-Министру РК А. Мамину доложили о планах развития автопрома РК на 2020 год
- Данияр Ашимбаев: Ремонтом водопровода должны заниматься сантехники, а не президент
- Кадровые перестановки
- В Мажилисе рассмотрели вопросы реализации Послания Президента Казахстана
- Момент истины
- Минздравом РК принят комплекс мер по предупреждению и нераспространению в Казахстане коронавирусной инфекции
- Минэкологии подвело итоги работы за 2019 год
- Что будет делать Минторг в случае введения в РФ запрета на продажу смартфонов, компьютеров или смарт-телевизоров без российского софта?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  